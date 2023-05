Mexicana, la nueva aerolínea de los pobres

HACE POCO MENOS de un mes fue nombrado responsable de la nueva aerolínea del Ejército el coronel Sergio Montaño. Se trata del mismo que tuvo a su cargo la custodia del avión presidencial que finalmente se vendió.

El piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana aún no tiene un equipo de colaboradores. Tampoco un plan de negocios. Con lo único que cuenta es con una instrucción del Presidente: echarla a volar a finales del año.

No obstante lo anterior, vamos a compartirle un proyecto que ya está en el escritorio del inquilino de Palacio Nacional y del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

El plan casa perfectamente con los principios de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, el de empoderar a las clases más vulnerables del país, al final de cuentas, su base dura, su base electoral.

“La mejor experiencia para viajar al alcance de todos los mexicanos, gracias a las Tandas del Bienestar”, reza una propuesta que no necesariamente ha sido palomeada aún por el Jefe del Ejecutivo.

El programa plantea una forma de viajar única y accesible para todas las familias mexicanas, impulsado por la nueva línea aérea Mexicana, a través de un modelo basado en las populares tandas.

Con él cada familia podría viajar de forma constante inicialmente a cinco destinos turísticos de gran importancia en el país, detonando al sector turismo y la derrama económica en temporadas de baja afluencia.

Al contar con 30 millones de beneficiarios de los programas sociales, la nueva Mexicana de Aviación podría catapultar este programa y garantizar la ocupación de pasajeros todo el año.

El modelo consiste en la aportación económica de cada tarjetahabiente del Banco del Bienestar, que dirige Víctor Lamoya, al pago de un vuelo todo incluido para cuatro personas.

Los destinos seleccionados en el arranque de este programa son de playa: Puerto Vallarta, Acapulco, Veracruz y Campeche, todos saliendo desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

También considera como puntos de conexión, además del aeropuerto de Campeche, los de Palenque, en Chiapas, y Tulúm, en Quintana Roo, que gobiernan las morenistas Layda Sansores y Mara Lezama.

Los contempla el proyecto de “Tandas del Bienestar” en favor de las estaciones del Tren Maya, lo que permitiría que ante su pronta inauguración reciba a los beneficiarios de los programas sociales como primeros usuarios de ese ferrocarril.

Andrés Manuel López Obrador (Ilustración de Nelly Vega)

“Cada familia inicia su viaje desde un punto de encuentro a su alcance, por ejemplo, el Metro Indios Verdes; previo a su vuelo podrá realizar un recorrido por los museos de la Aviación y Palentológico de Santa Lucía en el AIFA”.

El viaje va con transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto; la agenda propone salidas de lunes a jueves y de jueves a domingo: tres noches y cuatro días; incluiría desayunos y comidas.

Cada tanda se cubriría a 12 meses pagando 425 pesos mensuales por persona con cargo domiciliado al Banco del Bienestar.

La nueva Mexicana planea arrendar 10 aviones Boeing 737-700 con capacidad para entre 90 y 95 personas.

Se estima que más de 100 mil vuelos podrían cubrir el 30% de las familias que se benefician de los programas sociales de la 4T durante todo el año.

Sundar Pichai (Ilustración de Nelly Vega)

GOOGLE ACUDIÓ AL Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito para solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia del Juez 10 Civil de la CdMx, que le ordenó resarcir económicamente al abogado Ulrich Richter. Pero resulta que el citado Tribunal contestó al gigante tecnológico que preside Sundar Pichai, mediante resolución del 27 de abril pasado, que tratándose de un amparo directo, como es el caso, debía presentar dicha petición ante la autoridad responsable, esto es la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, que fue la que dictó la sentencia definitiva. Así que el poderoso buscador que fundó Larry Page anda apurado, tratando de conseguir una suspensión para detener el requerimiento de pago que, como le decíamos el lunes, tiene que realizar en los cinco días con el apercibimiento de solicitar la ejecución de la sentencia donde podría llegar hasta el embargo de bienes.

Oscar Argüello (Ilustración de Nelly Vega)

PUES CON LA novedad de que no solo Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) apeló la decisión del Juez Segundo especializado en Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira. Atrás del organismo que dirige Oscar Argüello siguieron más instancias de gobierno que por lo visto también cuestionaron la urgencia que existe por declarar en quiebra a Interjet y rematarla. Apunte también al Infonavit que dirige Carlos Martínez, la Secretaría de Agricultura a cargo de Víctor Manuel Villalobos y la Agencia Nacional de Aduanas que maneja Rafael Marín Mollinedo. Menudo paquete para el síndico Alfonso Ascencio Triujeque y para el propio juez concursal. Y es que de no solicitar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la suspensión del remate, se afectaría la masa concursal.

A PROPÓSITO DE concursos mercantiles, en el de Metalwork & Stamping la demanda se presentó en 2019 por un acreedor, no por la empresa. Al cambiar de titular el juzgado y regularizarse el procedimiento, en junio del 2022, el demandante del concurso exhibió la fianza requerida y se pidió al IFECOM que designara visitador. El 9 de junio, el 28 julio y el 22 de septiembre del 2022 se decretaron las medidas cautelares y fue solo desde esas fechas que la empresa de María Eugenia Sánchez ha estado sujeta a la protección que la ley concursal otorga y no desde hace tres años. En relación a los informes del conciliador Víctor Manuel Aguilera es falso que no se hayan presentado. Obran puntualmente en el expediente judicial.

Marcos Achar (Ilustración de Nelly Vega)

MARCOS ACHAR VENDIÓ ya el equipo de futbol Toros de Celaya a la familia de José Hanan Budid. Se trata de un empresario de medios de comunicación, director de la Kebuena de Puebla. El acuerdo quedó cerrado, pero se espera que hacia la tercera semana de mayo la Federación Mexicana de Futbol apruebe el cambio de propietario. El Celaya se ha mantenido en los últimos cinco años en los primeros lugares de la llamada Liga de Expansión, aunque no logró el campeonato. Este año pudo ascender a la Liga MX, pero precisamente por el cambio de dueños ya no aplicó en el proceso de certificación. Achar lo adquirió hace nueve años y decidió desinvertirse para explorar nuevos negocios.