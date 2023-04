Una boda de oro

NOS DICEN QUE en Palacio Nacional ya se enteraron de la lujosa boda del Bienestar, entre Alberto Becerra Mendoza y Manola Zabalza Aldama.

El primero es el mejor amigo de Gonzalo López Beltrán, el hijo del Presidente, y de reciente nombramiento como Oficial Mayor de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La segunda es coordinadora de Apoyo Técnico de la Oficina del Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de las manos derechas, pues, de Marcelo Ebrard Casaubón.

Y es que no pasó ni un mes y medio desde que Becerra Mendoza llegó a Aduanas y ya aprovechó para armar tremendo fiestón y casarse en uno de los más lujosos lugares de Cuernavaca.

Con ello se formaliza una alianza estratégica con la persona de mayor confianza del canciller, el segundo mejor ubicado en las preferencias para ser candidato de Morena en las elecciones del 2024.

¿Será que a través de esto Gonzalo López y Marcelo Ebrard ya tienen un camino trazado para allegarse recursos de Aduanas para la campaña presidencial del segundo?

Marcelo Ebrard Casaubón (Ilustración de Nelly Vega)

¿La afamada “caja chica” de la SHCP tendrá destino para este 2024? Y es que a ambos se les vio acompañando a los novios a la boda y se les pudo observar platicando en privado.

Fuentes cercanas informan que ya empiezan a tejerse los nuevos y jugosos contratos en el sector aduanero. Y no es un tema menor, pues el área controlada por Becerra tiene dos puntos estratégicos.

Apunte primeramente al famoso Fideicomiso para Administrar la Contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), y después al presupuesto federal de la institución.

Ejemplo de lo anterior son los cambios acordados ya en el controvertido Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, a través de la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura.

Dicho de otra forma: la ANAM, que encabeza Rafael Marín Mollinedo, ya recibe línea para que sea la caja chica para financiar las aspiraciones presidenciales del canciller.

La llegada de Becerra a Aduanas es estratégica y benéfica para algunos. ¿Será que en Palacio Nacional ya se pactó el relevo generacional y la entrega de recursos para darle forma a la carrera por la grande?

Amado Yáñez (Ilustración de Nelly Vega)

AYER HUBO CONSEJO en el Grupo México y la sesión continuará este miércoles. Las próximas son horas cruciales para que Germán Larrea decida si continúa adelante o se desista de adquirir Banamex. Los nomios apuntan a la segunda posibilidad. Y es que en los últimos días el ambiente se le enrareció todavía más al empresario. No hay acuerdos con Citi sobre lo que aquí le referimos en torno al llamado “carve-out”, esto es, la extracción de parte del grupo que lidera Jane Fraser de los negocios más lucrativos, del tratamiento del pasivo contingente que significa Oceanografía de Amado Yáñez, y ahora un nuevo factor que irrumpió: el financiamiento de 5 mil millones de dólares que un sindicato de bancos encabezados por HSBC y Barclays le habían otorgado y que se está tambaleando. Esa línea está garantizada por los flujos de Grupo México, pero la nueva Ley de Minería que muy probablemente se apruebe mañana en Diputados, está llevando a los prestamistas a replantear su costo por el riesgo asociado que implica el giro de 180 grados para el negocio minero en México. Larrea, adelantan, va a tirar la toalla. Pendientes.

Jorge Mendoza (Ilustración de Nelly Vega)

HOY ESTARÁ EN la conferencia mañanera el secretario de Hacienda. Rogelio Ramírez de la O va ofrecer detalles alrededor del reciente acuerdo del gobierno de la 4T con Iberdrola para la compra de sus 13 plantas, operación tasada en unos 6 mil millones de dólares. Se trata de una adquisición que está haciendo el Estado mexicano, no la Comisión Federal de Electricidad, donde los recursos saldrán del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), instancia que será la dueña de los activos y que se apoyará en el fondo Mexican Infraestructure Partners (MIP), como administrador para garantizarle la integridad y buen desempeño de la inversión. Se espera que en unos 60 días la transacción con el grupo español que dirige Ignacio Sánchez Galán quede cerrada. De los 6 mil millones, el Fonadin aportará 2 mil 500 millones y los 3 mil 500 millones restantes serán equity, de los que una parte los aportarán Banobras de Jorge Mendoza y Nafin-Bancomext de Luis Antonio Ramírez. Otro tramo por definir aún, provendrá de bancos comerciales. BBVA, JP Morgan, Bank of America, Santander, Banorte e Inbursa ya alzaron la mano.

Ricardo Silva (Ilustración de Nelly Vega)

TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON Energía y Servicios Especializados (TRESE), de Ricardo Silva, debe mil 170 millones de pesos a acreedores de China, Turquía y Singapur. Es una bomba de tiempo por el riesgo que se deriva de un arbitraje en materia de inversión contra el Estado mexicano, a partir de una resolución publicada apenas el 24 de marzo pasado. Lleva siete años en concurso mercantil, gozando del beneficio de la moratoria legal. No tiene regularidad fiscal, no cuenta con empleados, ni registra ingresos. Es una compañía de papel que solo reporta pasivos millonarios y que logró retirar de un fideicomiso de fuente de pago de servicios por extracción de hidrocarburos 25 millones de dólares que no usó para pagar sus deudas. Según la misma sentencia de hace casi un mes, el dinero que recibió TRESE habría correspondido a otras empresas, por lo que los acreedores buscarán la restitución de ese monto. De acuerdo con los #BahamasLeaks, 432 mexicanos han utilizado ese paraíso fiscal. Uno es justo Silva Padilla. Las autoridades ya investigan el paradero de esos fondos.

MAÑANA SE RETOMARÁ la Asamblea de Accionistas de Altos Hornos de México, la cual quedó instalada hace poco más de dos semanas. El principal punto en la orden del día es la designación de un nuevo Consejo de Administración, tras de que la familia Ancira y su director general, Luis Zamudio, entregaron sus respectivas renuncias. El fondo Argentem Creek Partners, de Daniel Chapman, ya tiene alineados a los nuevos consejeros. Como presidente, en relevo de Alonso Ancira, se va proponer a Eugene Irwin Davis, un financiero que ha participado en varias empresas en Estados Unidos. Agregue también a Mario Fernando Espinosa, Steven Donald Scheiwe, John Clough Abbott, Juan Eduardo Williams Ponder, Timothy John Bernlohr, Luis Guillermo Zazueta, Johannes Sittard, Leopoldo Eduardo Burillo Eguialis y Xavier Autrey. El que éste último se mantenga confirma que el socio histórico de Ancira no sale.

RECIÉN COMENTAMOS QUE Grupo Prodi y Mota-Engil México, de José Miguel Bejos, alcanzó un acuerdo para adquirir la mayoría accionaria de Duro de Felguera, compañía española de infraestructura y servicios industriales con fuerte presencia en los mercados de Europa y África. La transacción estaba sujeta a la aprobación de la Junta General de accionistas de la hispana. Pues bien, ésta acaba de aprobar con una mayoría del 98% la operación que amplía el capital en 90 millones de euros y permite la entrada de Prodi y Mota como socios inversores. Es así que ambos grupos apuestan fuerte en su ruta de crecimiento global, ya que además de participar en proyectos de infraestructura, como el Tramo 1 del Tren Maya, incursionarán en servicios industriales, proyectos de transición energética, almacenamiento, operación, mantenimiento y seguridad industrial.

ARTURO KATZ TRAJO a México la franquicia canadiense ChopValue con la que se reciclan miles de palillos chinos para dar vida a nuevos productos que van desde tablas de cocina hasta muebles, esto con la primera planta instalada en el Estado de México. Con sólo seis meses de arranque en el país ya consiguió alianzas con 170 restaurantes como Kabuki Sushi, Moshi Moshi, Izakaya Sushi y El Japonez, con los que recolectan cien mil palillos por semana. Su objetivo es cerrar el año con más de 500 restaurantes y triplicar el número de palillos. Sushi Roll, PF Chang’s, Shushi Itto y Panda Express ya se acercaron a Katz y a su equipo.