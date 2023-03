FGR tras el outsourcing en Segalmex

PRIMERO FUE DESVÍO de inventarios de maíz y frijol, luego nóminas fantasmas, después simulaciones en la compra de leche, granos básicos y trigos y lo último que se conoció fue adquisición irregular de carne.

Pero ahora la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz, tiene en la mira operaciones de outsourcing como el más reciente eslabón de la larga cadena de desfalcos en Segalmex.

El beneficiario de los contratos de tercerización de los pupilos de Ignacio Ovalle es otro “rey del outsourcing”, el nuevo Raúl Beyruti de la 4T, el empresario coahuilense Jorge Salim Fahur Pérez.

Tras la caída de fundador del GIN Group, dependencias como Seguridad Alimentaria Mexicana han encubrado a este nuevo personaje, con todo y que supuestamente quedó extinguido el outsourcing.

Salim ha ganado casi 3 mil millones de pesos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la SRE de Marcelo Ebrard, Salud de Jorge Alcocer, SEP de Leticia Ramírez y Sedatu de Román Meyer.

En el equipo interinstitucional que se reúne los miércoles para presentar avances en las indagatorias de Segalmex, se menciona cada vez con más frecuencia a ese empresario y su red de negocios.

Apunte a Imago Centro Inteligencia de Negocios, Aurus Nivel Total, Esespa y Gurges Implementación de Negocios, en la mira ya de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los sabuesos de David Colmenares Páramo revisaron minuciosamente los alcances de cumplimiento de un contrato por alrededor de 400 millones de pesos para tercerizar el personal de Segalmex.

Dichas compañías del nuevo “rey del outsourcing” cuatroteísta no pudieron siquiera presentar un listado de los trabajadores asignados al servicio con sus respectivas constancias de afiliación al IMSS.

Jorge Salim Fahur Pérez (Ilustración de Nelly Vega)

Las mencionadas faltas, que se consideran como una no acreditación del servicio, son recurrentes en las revisiones que la ASF ha realizado sobre los contratos de estas compañías con otras dependencias públicas.

De hecho, se señalan irregularidades desde los procedimientos de adjudicación. La bonanza de Salim y su hermana María Magdalena Fahur Pérez en el negocio del outsourcing inició desde el sexenio pasado.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto ganaron contratos por unos 5 mil millones de pesos con empresas como We Keep On Moving, Ad Per y, sobre todo, Intermex Comercializadora Internacional.

La última razón social favorecida ampliamente durante los tiempos priístas, se constituyó en Torreón, Coahuila, en 1995. Pero cambió el nombre a Imago Centro Inteligencia de Negocios en 2019.

Antonio Martínez Dagnino (Ilustración de Nelly Vega)

EN EL CASO de Aeromar, la compañía está a la espera de la orden judicial para regresar los aviones ATR que posee. La autoridad laboral debe dar luz verde por la existencia de una huelga. La aerolínea está, supuestamente y desde el punto de vista jurídico, blindada de cualquier acción legal por la misma huelga. No obstante, trascendió que el Servicio de Administración Tributaria, que comanda Antonio Martínez Dagnino, está presentando, o incluso ya habría presentado, una querella contra el dueño de la empresa, Zvi Katz. El punto, como le decíamos hace varios días, es si lo alcanza. No hay documento, firma o acción que lo responsabilice. Vamos, ni siquiera figura en el Consejo de Administración.

AYER SE VENCIÓ la segunda prórroga para el laboratorio Landsteiner Scientific. La farmacéutica de Miguel Granados entró a concurso mercantil hace un año y ya agotó toda la etapa de conciliación. Son cerca de 90 millones de dólares los que está tratando de reestructurar, principalmente con el Bancomext que dirige Luis Antonio Ramírez y el fondo Northgate Credit Fund que lleva Gabriel Mizrahi. También figuran el BBVA de Eduardo Osuna y Banorte de Carlos Hank González. Había tres ofertas en la mesa: dos de potenciales socios estratégicos, uno nacional y otro extranjero, amén de un fondo internacional. En los tres casos los interesados proponen tomar la mayoría accionaria de Landsteiner.

Moisés El-Mann (Ilustración de Nelly Vega)

UNO DE LOS accionistas de Desarrolladora Inmobiliaria Hotelera Playa Mujeres promovió una recusación contra la Juez Primera Especializada en Concursos Mercantiles, Olga Borja. Es la familia de Teófilo y Rafael Zaga, que siguen peleando contra Moisés El-Mann y Félix Romano el hotel Paradisus de 498 habitaciones. La compañía ya está en etapa de quiebra, pero la propiedad está siendo adquirida por Guadarrama y Sierra, que pagó a Banorte una deuda hipotecaria de mil millones de pesos para hacerse del control. Ese vehículo es de los mismos El-Mann. El recurso para evitar que la jueza sigua conociendo el caso es porque se le señala de tener un conflicto de interés por la cercanía con el abogado de éstos últimos.

¿SE ACUERDA DEL Juez de Control Júpiter López Ruiz? Es el que tiene contra la pared a Advent International, lo que ya ha provocado quejas ante el embajador Ken Salazar por sus cuestionables tácticas dilatorias. Pues bien, es el mismo que ahora quiere llevar a prisión a Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez. Se trata de un juez a modo, de consigna, que responde al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, Rafael Guerra, y a la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Júpiter lo mismo encarceló a la ex líder de los comerciantes ambulantes, la priísta Alejandra Barrios, que persiguió al ex director de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, y al conductor de la Línea 3 del Metro. Todo un caso.

Hugo Scherer (Ilustración de Nelly Vega)

EL AVEZADO ESTRATEGA en comunicación, Hugo Scherer, quien operó como publicista precisamente de Claudia Sheinbaum para que llegara a la jefatura del gobierno de la CdMx en 2018, en las próximas horas será contratado por Alejandra del Moral, la candidata de la Alianza Va por México del PRI, PAN y el PRD al gobierno del Estado de México. ¿Su objetivo?, intentar remontar la difícil distancia de doble dígito que la separa de la morenista Delfina Gómez. Dicen los malosos que el prestigiado operador político le puso una cifra de seis números, y en dólares, para lograr lo que se antoja como una misión imposible. ¿Lo logrará?