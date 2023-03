Sin aviones aún, y ahora sin marca

SON 236 JUBILADOS de Mexicana de Aviación los que están en pie de lucha contra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), contra la Secretaría del Trabajo y contra el despacho del abogado Arturo Alcalde.

Estos ex trabajadores ganaron un largo juicio laboral que les da derecho a cobrar alrededor de 236 millones de pesos, prácticamente un millón de pesos por jubilado, y a lo que se oponen los demás sindicatos.

Ese monto tendría que restarse de los 816 millones en que acordó el gobierno de la 4T adquirir las marcas, el Centro de Adiestramiento, algunas oficinas y simuladores de la malograda aerolínea, ícono del país.

Los jubilados aceptan la venta, lo que no, el mecanismo de pago que la instancia a cargo de Luisa María Alcalde pretende imponer ilegalmente, haciendo que la JFCA “reparta” los bienes entre todos los trabajadores.

Se acusa a la Secretaría del Trabajo de promover un acuerdo administrativo violatorio de sus derechos, que al ser rechazado, emplea a la JFCA para que preescriba el laudo, y además lo haga de oficio.

Son dos cosas lo que reclaman los jubilados: que se respete su laudo y que se niegue lo que afirman es una ilegal prescripción otorgada, violando la suspensión del amparo por claras instrucciones del gobierno.

En el fondo lo que se busca es favorecer a los demás sindicatos, representados por el despacho de Alcalde, generando una campaña entre sindicatos para atacar la postura de los jubilados.

El juicio de amparo se resolverá sobre la inconstitucionalidad de la preescripción, dejando firme el derecho de los jubilados y obligando a Mexicana a pagarles con el dinero que pueda obtener.

Arturo Alcalde (Ilustración de Nelly Vega)

En ese contexto, tenemos al gobierno federal litigando en contra de los jubilados de Mexicana, a través de la STPS y otras instituciones, y a los sindicatos y a la asociación de jubilados litigando contra su propio laudo.

Este es otro escollo que frena el lanzamiento de la nueva aerolínea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tendría que arrancar operaciones a finales de este 2023.

Nicolás Troillet (Ilustración de Nelly Vega)

CON LA COMPRA forzada de Credit Suisse por parte de UBS, una de las preguntas que surgen es qué va a pasar con las oficinas en Mexico de los dos bancos suizos. Hace varios años UBS vendió su filial local a Grupo Afirme, de Julio Villarreal, y cerró su casa de bolsa, dejando solo una oficina de representación a cargo de Gustavo Galván-Duque, antes en Goldman Sachs. Con ella solo atiende a clientes de banca privada con cuentas en el extranjero y algunos asuntos legales, como la demanda de Leonardo Poblete por discriminación en agravio. Credit Suisse también anunció recientemente el cierre de su banco y casa de bolsa en México, pasando sus clientes patrimoniales locales a Actinver, de Héctor Madero, y despidiendo a sus equipos locales de banca de inversión, renta fija y capitales. Nicolás Troillet sigue llevando la oficina de representación de Credit Suisse, que ahora solo se dedica a atender a clientes de banca privada fuera de México. Antes de Credit Suisse, Troillet estuvo 20 años en UBS y cuando salió en 2016 convenció a 20 banqueros privados de UBS cambiarse a Credit Suisse de un día para otro, por lo que su toma de liderazgo puede ser complicada. No hay tanto amor entre él y su antiguo banco después de ese movimiento, que dejó a UBS sin equipo local por bastante tiempo. Además, los resultados de Credit Suisse en México resultaron muy por debajo de las expectativas que Troillet prometió cuando hizo el cambio.

MANUEL HALLIVIS PELAYO se retira del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) tras 49 años de servicio público, 27 de los cuales como magistrado. Los tres meses de sueldo como pago por retiro mencionados ayer, corresponden al denominado “Pago de Marcha”, aprobado de manera general por el Pleno del TFJA, y es otorgado a todos los magistrados al retirarse por años de servicio. Nos aclaran que no fue una canonjía hecha a la medida para él, como tampoco lo fue la incapacidad por motivos de salud. La incapacidad permanente no fue otorgada por el Tribunal para el que laboraba, sino por el ISSSTE, tras un riguroso trámite de ocho meses y una minuciosa valoración médica… y no por una cosa menor. Y es que el magistrado Hallivis padece miocarditis, pericarditis, un aneurisma volátil en el corazón, arritmia, tuvo un infarto, cáncer de próstata y cáncer de piel. Además dos prótesis de cadera, una operación de columna vertebral, y, más recientemente, una lesión en disco lumbar y cervical.

Ricardo Salinas (Ilustración de Nelly Vega)

TV AZTECA REITERÓ ayer nuevamente su disposición a privilegiar el diálogo para alcanzar un acuerdo de reestructura de su deuda con los acreedores del bono de 400 millones de dólares. La insistencia del grupo de Ricardo Salinas se deriva del inicio de un procedimiento legal en Estados Unidos por parte de Plenisfer Investments, Cyrus Capital Partners y Sandpiper, quienes reclaman el pago de 63 millones 315 mil dólares. Estos tenedores no garantizados presentaron una solicitud para que la televisora del Ajusco se acoja involuntariamente al Capítulo 11 en la Corte de Bancarrota para el Distrito Sur de Nueva York. TV Azteca informó que hará frente a cualquier proceso legal que inicien los acreedores minoritarios y subrayó que opera con normalidad para producir y distribuir los mejores contenidos para su audiencia.

Oscar Fernández (Ilustración de Nelly Vega)

EL 15 DE marzo, es decir: hace exactamente una semana, se le venció el plazo a Argentem Creek Partners para documentar la obtención de los primeros 50 millones de dólares, de 200 millones, que se comprometió a levantar como paso inicial para avanzar en la venta de Altos Hornos de México (AHMSA). Hasta ahora no se sabe nada de que Daniel Chapman haya amarrado ese mini DIP (crédito en posesión del deudor) inicial para empezar a resolver la insolvencia de la acerera de Alonso Ancira. A estas alturas tanto el síndico de la quiebra, Óscar Fernández, como la jueza que lo decretó, Mónica Elena Rodríguez, tendrían que tener a la vista cartas de intención o documentos de compromiso. Pero parece que no.

FIEL A SU promesa de «quemar sus naves» para ir en busca de la candidatura presidencial, Gustavo de Hoyos llevó a cabo una de las acciones más emotivas para él, al presentar sendas renuncias a los consejos ejecutivos de la Coparmex, de la que fue presidente durante cinco años, y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en donde participaba como expresidente de la patronal. La semana pasada estuvo con José Medina Mora y ayer con Francisco Cervantes. Difícil para el dirigente cambiar la camiseta por la de candidato de la sociedad civil, pero no quiere mezclar actividades.