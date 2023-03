Pelean Rapiscan y Nuctech 12 mmdp de Aduanas

ESTE LUNES LA Secretaría de la Defensa Nacional dará el fallo de la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Número LA-007000999-E1040-2022.

Es para adquirir sistema de rayos X para la inspección no intrusiva (SINI) de vehículos de carga y ligeros del proyecto integral para el reforzamiento de infraestructura y equipamiento de las 21 aduanas.

Hablamos de los pasos fronterizos, 19 del norte y dos del sur, contrato que pelean una estadounidense y un consorcio mexicano-chino, que independientemente del ganador, ya se politizó.

Los contratos que se otorgarán son de alrededor de 12 mil millones de pesos y de todas las empresas y consorcios que participaron con su oferta económica, solo dos incluyeron todas las partidas.

La estadounidense Rapiscan Systems cotizó 13 mil 400 millones de pesos, y las mexicanas Cruant y LTP Global Software, aliadas a la china Nuctech Company, ofertaron 11 mil 747 millones.

Los otros solo presentaron posturas para cinco partidas, a saber las estadounidenses Leidos y Astrophysics, las inglesas Linev Systems y Smiths Detection, la brasileña VMI Security y la mexicana Seguritech.

El ganador deberá instalar a más tardar el 30 de noviembre próximo cuatro portales para autobuses de pasajeros, siete para revisión de carga ferroviario y 18 para vehículos de carga vacíos.

Además 54 portales de rayos X de alta energía para revisión no intrusiva de vehículos de carga y 87 portales de rayos X para revisión de vehículos ligeros.

La administración de Joe Biden presionó al gobierno de la 4T, vía el embajador Ken Salazar, a no adquirir equipos chinos. Pero el 9 de noviembre pasado López Obrador desmintió dicha información.

Ken Salazar (Ilustración de Nelly Vega.)

En esa tesitura, quienes se perfilan a llevarse el contrato son Rapiscan o el consorcio Cruant-LTP-Nuctech y para blindarse del supuesto veto de Estados Unidos trascendió un movimiento de la segunda.

Lo que se presume haría el consorcio es que Nuctech aporte los “fierros” o equipo, y el software sea implementado por Cruant y LTP. Y es que este grupo es mil 500 millones de pesos más bajo que Rapiscan.

Lo que tiene a su favor ésta última, es que cuenta con el respaldo de su gobierno y porque el nuevo sistema deberá ser interoperable con los de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Hay que recordar que nuestros vecinos pelean por preservar la superioridad económica, pero también la tecnológica, y más en esta región del mundo y por ello se ha buscado politizar esta compra.

La administración Biden intenta a toda costa que este contrato de la Secretaría que comanda Luis Cresencio Sandoval quede en manos de Astrophysics, Leidos o Rapiscan, aunque se disparen en precio.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador entendió que haber dejado ir a Tesla habría implicado un golpe mortal al nearshoring. Ahora decenas de empresas se están relocalizando en la frontera norte del país trayendo cientos de millones de dólares de nuevas inversiones. La instalación de la empresa de Elon Musk refuerza la confianza en México. A la callada, el inquilino de Palacio Nacional mostró hace unos días indicios en pro de esa certidumbre tan necesaria: el mejoramiento de las relaciones comerciales con España. Hace poco más de dos semanas estuvieron aquí Diego Solana, Juan Luis Cebrián y Javier Cremades. El primero, socio del Bufete Cremades y Calvo Sotelo, hijo del ex ministro de Educación, Ciencia y Asuntos Exteriores y ex secretario general de la OTAN, Javier Solana; el segundo, politólogo, escritor y periodista, fundador de El País y ex director de Grupo Prisa, y el tercero presidente del World Justice Association y dueño de la misma firma Cremades y Calvo Sotelo. Visitaron a López Obrador con quien charlaron unas tres horas. Uno de los temas fue el nuevo clima de la relación México-España, en el que otros dos personajes claves en robustecerla han sido el intelectual y también artífice de El País aquí, Antonio Navalón, y el embajador, Quirino Ordaz. Queda claro que la reconstrucción de esa relación pasa necesariamente por el tratamiento a Iberdrola, el principal inversor hispano en tierras aztecas. La empresa energética que dirige José Ignacio Sánchez Galán ha invertido en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto más de 4 mil millones de dólares en cogeneración y autoabastecimiento de electricidad. En ese encuentro se habló, por primera vez, de buscar una fórmula para solucionar el conflicto con la CFE, que dirige Manuel Bartlett. Fue el propio Presidente quien puso el tema en la mesa, no sus invitados.

Javier Cremades (Ilustración de Nelly Vega.)

PUES NADA, QUE la expulsión de la Canacintra de la Comision Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes, aunado a los conflictos internos que derivaron primero en la renuncia de José Antonio Centeno a la presidencia y después el desaseado proceso de elección en el que resultó ganadora Esperanza Ortega Azar, está dando lugar a una desbandada de afiliados. Apunte primeramente a PepsiCo que comanda Roberto Martínez, Sigma Alimentos de Armando Garza Sada, Lala de Eduardo Tricio, American Towers que dirige José Enrique Sola y MetLife que encabeza Mario Valdés. Se habla también que lo evalúan Bimbo de Daniel Servitje, Nestlé de Fausto Costa y Coca-Cola que capitanea Luis Felipe Avellar. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, resulta que a instancias de la ex presidenta de Canacintra y ex diputada de Morena, Yeidckol Polenvsky, Ortega Azar acaba de nombrar a la hija de aquélla, Shirley Almaguer, vicepresidente nacional de Enlace Legislativo, en un evidente conflicto de interés.

Yeidckol Polenvsky (Ilustración de Nelly Vega.)

FINALMENTE LA SANGRE no llegó al río entre Konfío, de David Arana y Francisco Padilla, y el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), de Justino Hirschhorn. Recordará que la compra que alistaba la fintech se cayó a finales de 2022 porque no obtuvo las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. BIM quiso aplicarles una pena de cien millones de pesos por incumplimiento y ya tenía una batería de acciones legales. Traía de litigante a Luis Cervantes. Konfío no se cruzó de brazos y fichó a Jordi Oropeza, quien se anticipó con el inicio de un juicio que se radicó en el Juzgado 20 Civil Oral de la CdMx, que ordenó paralizar cualquier acción de cobro. BIM se desistió, renunció a la pena y las partes se otorgaron amplios finiquitos, concluyendo en definitiva cualquier disputa.

Jordi Oropeza (Ilustración de Nelly Vega.)

EL PASO DE Zoé Robledo por el IMSS va ser recordado como de los más desastrosos de ese organismo. Ya se va a hacer campaña por la gubernatura de Chiapas. De sus últimas negligencias apunte la asignación de un contrato por un monto mínimo de poco más de 622 millones de pesos y un máximo de mil 654 millones a favor de Bayer, para sumistrar su producto Xarelto en el periodo 2023 y 2024. Es un medicamento que se vende con receta y es para reducir accidentes cerebrovasculares y coágulos sanguíneos. El IMSS incurrió en dos faltas: ignoró que la patente del Xarelto caducó en octubre pasado, y despreció las posturas de otros laboratorios que ofrecieron genéricos con ahorros de casi 400 millones de pesos.