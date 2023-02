Los desfiguros por Tesla y dos secretarios en pugna

EL PRIMER ACERCAMIENTO que Elon Musk tuvo con integrantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue a inicios de abril del 2020.

Por la pandemia de Covid la Secretaría de Salud acababa de decretar la Jornada Nacional de Sana Distancia (23 de marzo). El sector automotriz no fue considerado “industria esencial” y lo pararon.

Tesla, que tiene aquí 127 proveedores, empezaba a sufrir los estragos de la falta de autopartes. Musk buscó a un representante gubernamental y el que levantó el teléfono fue Marcelo Ebrard.

Desde entonces hay una relación cordial entre el Canciller y el polémico magnate, trato que tomó un nuevo auge a partir de diciembre, cuando se conoció que Tesla estaba considerando instalarse aquí.

Nuevo León y la zona de Santa Catarina fue el primer sitió que la armadora de vehículos eléctricos conoció. A partir de entonces iniciaron los estudios de factibilidad y las reuniones con el gobierno del estado.

Pero la entidad que gobierna el político de Movimiento Ciudadano, Samuel García, no fue la unica que Musk conoció. Casi al mismo tiempo el sudafricano también fue objeto de un recorrido por la zona de Tizayuca.

Mientras el gobernador emecista desplegaba paparazis para fotografiar a Musk en su visita a Monterrey y terminaba de recorrer locaciones, éste tomó su avión y aterrizó en el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Sobrevoló Hidalgo, avistó las 800 hectáreas que le ofrecieron en Tizayuca y pidió algo más: que el helicóptero hiciera un recorrido por la CdMx, Querétaro y el Estado de México para darse una idea del entorno.

El defecto o la virtud de Hidalgo fue que la gente del gobernador morenista, Julio Menchaca, fue muy discreta y se apegó a la petición de Musk de mantener la negociación en la confidencialidad.

Hidalgo saltó al reflector dos meses después de que García patrocinó una millonaria campaña en medios locales y nacionales para hacer creer que Tesla ya se había decidido por Nuevo León.

Pero a Menchaca le salió un “padrino machuchón” en la 4T: el secretario de Hacienda. Fue Rogelio Ramírez de la O el que llevó la opción Tizayuca a López Obrador, quien como en todo, sacó raja política.

El tabasqueño no quiere que García gane Tesla porque es hacerlo crecer políticamente y porque tampoco desea que recursos presupuestales del gobierno federal vayan a una entidad que gobierna la oposición.

La indiscreción de García, que tampoco gustó nada a Musk, ahora lo está poniendo al borde del precipicio, porque sin decisión de Tesla de por medio se hicieron compromisos inmobiliarios que se pueden caer.

Este próximo miércoles, cuando se lleva a cabo el “Invesment Day de Tesla” en Austin, Texas, Musk tendría que estar anunciando la localización de su nueva planta y una megainversión de 10 mil millones de dólares.

Elon Musk (Ilustración de Nelly Vega)

Veremos entonces quién se la lleva: si Nuevo León con todo y veto del inquilino de Palacio Nacional, o Hidalgo, como empuja ya Ramírez de la O. También puede que se distribuya en varias entidades, como dijo Ebrard.

Pero el ruido político y mediático de García, López Obrador y ahora otros cinco gobernadores que alzaron la mano, hace ver a México a los ojos de Musk como un país bananero, país en el que sí quiere invertir.

Alonso Ancira (Ilustración de Nelly Vega)

PUES NADA, EL Consejo de Administración de AHMSA le otorgó el jueves pasado a Alonso Ancira todos los poderes para negociar la entrada de nuevo capital a la acerera y evitar la quiebra, estatus en la que fue declarada por una jueza de Coahuila hace varias semanas. Pero resulta que el empresario otra vez está en la postura de no querer soltar el control ni la administración de la compañía. Ancira tiene en el escritorio una oferta de Daniel Chapman, que lidera el fondo Argentem Creek Partners. Este banquero conoce bien la situación de la compañía porque viene del fondo Black River, uno de los acreedores históricos de AHMSA. Otro interesado es la acerera Esmark de Estados Unidos, así como Ternium, Posco y Villacero, ésta de Julio Villarreal, aliado a un fondo financiero. La decisión se supone que ya es inminente.

Rolando Vega Sáenz (Ilustración de Nelly Vega)

LE DECÍA QUE el viernes fue el relevo formal en la Presidencia del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Rolando Vega Sáenz sustituyó a Antonio del Valle Perochena en un evento en Cancún al que asistieron casi todos los integrantes de esa cúpula, pues al mismo tiempo fue la reunión de planeación del CNM. Algunos empresarios que se vieron por allá fueron Claudio X. González, Daniel Servitje, Alejandro Ramírez, Emilio Azcárraga Jean, Eduardo Tricio, Fernando Senderos, Alejandro Baillères, Enrique Zambrano y Alberto Santos. Dos connotados integrantes del Consejo que no acudieron al llamado en tierras del Caribe mexicano fueron Carlos Slim Helú y Germán Larrea.

A PROPÓSITO DE Germán Larrea: o llega a un arreglo con Citi o los de Jane Fraser sacan Banamex vía una oferta pública. El empresario minero se quedó ya como único postor. El grupo de Daniel Becker perdió a dos fuertes inversionistas en las últimas semanas, lo que técnicamente lo deja sin posibilidades de seguir en la puja. Uno es Moisés El-Mann y el otro el poderoso fondo neoyorquino Apollo Global Mangement, que lidera Marc Rowan. Lo paradójico es que el primero se retiró porque no estuvo dispuesto a entrar a una competencia con Larrea por ver quién ofrecía más, y ahora el dueño del Grupo México está colocando su oferta en unos 7 mil millones de dólares, sin pasivos y solo por el 75%.

Y HABLANDO DE pasivos en Banamex, el viernes el Juez 71 de lo Civil, Daniel Reyes Flores, admitió un nuevo recurso de queja presentado por Oceanografía, de Amado Yáñez, que tiene por objeto estudiar la exorbitante garantía que se le impuso de 5 mil millones de dólares para que surtiera la impugnación en efecto suspensivo en contra del levantamiento de la restricción de venta, y en su caso, se elimine como ya se había hecho en junio de 2022. Será ahora la Tercera Sala del Tribunal que preside Rafael Guerra la que decida cuál es el monto que se fijará. Pero en el inter, por lo pronto la venta de Citi sigue suspendida. El abogado de Banamex es el afamado Javier Quijano, cercano a los afectos de la 4T.

NOVENTA Y CINCO parejas invitó el ex presidente del gobierno español José María Aznar a una cena de gala por sus 70 años en el Teatro Real de Madrid el sábado. Desde la presidenta de Santander, Ana Botín, hasta el dueño de Repsol, Antonio Brufau. Desde el magnate de medios, Rupert Murdoch, hasta el CEO de Endesa, José Bogas. Desde el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow, hasta el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana. Solo dos parejas mexicanas: el asesor en comunicación y ex vocero presidencial, Carlos Salomón y su esposa, y el ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala. Fueron recibidos con mucho afecto, por aquello del caso Genaro García Luna.

José Manuel Sánchez Carranco (Ilustración de Nelly Vega)

SE CALIENTA LA sucesión en Canacintra, que este miércoles tendrá elecciones. En la víspera el candidato José Manuel Sánchez Carranco denunció ayer la intromisión de los ex presidentes Enoch Castellanos y Rodrigo Alpízar en favor de su candidata María de Lourdes Medina. Acusó ayer irregularidades en el proceso, como el registro inflado de consejeros y llamadas de presión a consejeros que emitirán voto. Un juego sucio, pues.