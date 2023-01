El jueves Fraser con AMLO y Banamex a punto

LA VENTA DE Banamex ya en fase final. Esta semana habrá noticias, pues el jueves la CEO de Citi, Jane Fraser, se reunirá en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador, como se lo habíamos adelantado.

El Presidente será informado del avance de este proceso que justo acaba de cumplir un año de haberse anunciado y que ya tiene un finalista: el empresario minero Germán Larrea Mota-Velasco.

En el encuentro en la casa presidencial estarán los dos directivos claves de la venta: Paco Ybarra, director de Clientes Globales, y Mark Mason, director de Finanzas del conglomerado neoyorquino.

Larrea al final se impuso a Daniel Becker tras haber mejorado su oferta vinculante del 20 de octubre: la llevó arriba de los 11 mil millones de dólares. Esa fue su condición para que Citi bajara al dueño de Banca Mifel.

Hasta donde se sabe, Citi y Larrea ya habrían firmado un acuerdo de exclusividad con una vigencia de, por lo menos, 90 días, en el que el comprador profundizará el due-dilligence del banco.

Esta etapa es muy importante porque se tendrá que acordar el precio definitivo, el cual estará sujeto a ciertos términos y condiciones, como el manejo de pasivos ocultos y contingencias futuras.

Por ejemplo, ¿cómo se desactivarán las medidas cautelares que le concedió el Juzgado 71 de lo Civil a Amado Yáñez y que impiden la venta? Se tendría que llegar a un acuerdo con el dueño de Oceanografía.

Hay Impuestos al Valor Agregado retenidos por el banco al SAT, dirigido por Antonio Martínez Dagnino, que también se están litigando. O el tratamiento de nuevas inversiones en sistemas propietarios de Citi.

Una vez zanjadas esas diferencias Citi y Larrea suscribirían el contrato de compra-venta y las partes buscarían las aprobaciones de las autoridades federales, tanto en México como en Estados Unidos.

Aquí con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Jesús de la Fuente, Banco de México que lleva Victoria Rodríguez Ceja y la Comisión Federal de Competencia Económica de Brenda Hernández.

Una vez liquidada la transacción y dentro de un periodo de un año a la firma de ese contrato, el cual se estima se realice en la primera mitad de este 2023, Citi se saldrá completamente de la gestión de Banamex.

Jane Fraser (Ilustración de Nelly Vega)

Antes, el banco tendrá que otorgar “bonos de retención” a sus ejecutivos más importantes a fin de que el talento no se fugue a otras empresas o inclusive a la competencia. Este dato es relevante.

También en el ínter, el Banco Nacional de México, que dirige Manuel Romo, deberá garantizar la vigencia en el largo plazo de sus contratos estratégicos que pudieran verse afectados con el cambio de manos.

Muy puntualmente la distribución de fondos en exclusiva que tiene con BlackRock, que comanda Larry Fink; y el manejo de seguros con Chubb, que capitanea Alfonso Vargas.

Asimismo, la tarjeta de marca compartida con la cadena de tiendas Costco, que lleva aquí Moisés Sáenz; y el convenio de patrocinio con Ocesa, de Alejandro Soberón, para la presentación de espectáculos.

Moisés El-Mann (Ilustración de Nelly Vega)

POR CIERTO QUE la pelea que Daniel Becker dio para quedarse con Banamex fue hasta el último momento. Una auténtica carrera parejera con Germán Larrea. Pero a finales de diciembre fue informado que su oferta no transitaría. Como le platicaba líneas arriba, el dueño del Grupo México acordó con la gente de Jane Fraser irse solo, con la condición de elevar sustancialmente su oferta económica. Se habla de 9 mil a poco más de 11 mil millones de dólares. La de Becker, Moisés El-Mann, Enrique Coppel y Cosme Torrado, andaba por los 7 mil 500 millones, pero ese grupo estaba dispuesto a meterle más para todavía elevarla. El bajón de Citi vaya que molestó a la otra parte y no faltó quien hablara de una demanda por daños y perjuicios contra el vendedor. Y es que se invirtió mucho dinero y tiempo en armar al grupo. Fueron muchos viajes internacionales para convencer y sumar a fondos poderosos como el mismo BlackRock o Apollo Global, que preside Marc Rowan. O los soberanos de Singapur, GIC, y el de Abu Dhabi, ADIA. Con todo, la sangre no llegará al río y a otra cosa.

David Martínez (Ilustración de Nelly Vega)

PUES NADA, QUE el avezado financiero regiomontano David Martínez está volviendo a hacer de las suyas. El dueño de Fintech Advisory ya tiene alrededor del 35% de los bonos que Mexarrend emitió hace exactamente un año. Hablamos de uno por alrededor de 300 millones de dólares que colocaron Morgan Stanley, que lleva Jaime Martínez-Negrete, y el UBS, cuando lo dirigía Emilio Mahuad. Paga una tasa de 10 punto 75 y vence en el 2024. Fiel a su estilo, Martínez está replicando la misma técnica que aplicó para casos como el de Vitro de Federico Sada y Grupo ICA de Bernardo Quintana, que por la vía de la asunción de sus papeles de deuda tomó el control. Los principales bondholders de Mexarrend, que dirige Alejandro Mozó, son Doubleline Capital, BTG Pactual, Invesco, Prudential y MailFirst Sicav Luxembourg.

HE Ahmed Al Sayegh (Ilustración de Nelly Vega)

ESTA SEMANA SE realiza la visita comercial de Emiratos Árabes a México encabezada por el ministro de Estado para Asuntos Económicos y Comerciales, HE Ahmed Al Sayegh, y sus delegados. La misión principal es el intercambio de oportunidades entre esa Federación y México. La agenda política comprende reuniones en la Secretaría de Relaciones Exteriores y secretarías estatales de desarrollo económico. Mañana miércoles habrá reuniones con BIVA, que dirige María Ariza, y con diferentes empresas y family offices mexicanos bajo la coordinación de Javier Díaz de León, socio de Díaz de León Abogados, y José Neif de Falcon Finance. La invitación de inversión recíproca entre ambos países se presenta como una nueva oportunidad para diferentes industrias en crecimiento.

AYER HUBO REUNIÓN de consejeros en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Como le adelantamos desde el viernes pasado, su presidente, José Antonio Centeno, hizo oficial la suspensión de derechos de ese gremio ante el Consejo Coordinador Empresarial, lo que implica su salida de esa cúpula de cúpulas que encabeza Francisco Cervantes. El nivel de adeudos aceleró ese desenlace. Centeno también informó que no va contender por un segundo año. La elección va a ser el próximo 1 de marzo. Se registraron tres candidatos: María de Lourdes Medina, Esperanza Ortega Azar y José Manuel Sánchez Carranco.