Y el ganador de Citibanamex es…

GERMÁN LARREA MOTA- Velasco, el segundo hombre más rico de México, con una fortuna estimada en 24 mil 500 millones de dólares, se encamina ya solo a comprar Citibanamex.

Su último obstáculo a franquear es que Citi acepte algunas de sus condiciones, como indemnizaciones específicas si el banco llegara a generar pérdidas futuras por determinados asuntos.

El magnate minero mejoró en diciembre su oferta vinculante de octubre: la elevó a casi 11 mil millones de dólares, ya muy por arriba de los 9 mil millones que habría puesto el grupo de Daniel Becker.

Aunque no alcanzó los 15 mil millones que pretendía el vendedor, sería suficiente para que Citi se dé por bien pagado y abandone la opción de la Oferta Pública en el mercado de valores.

Por las condiciones del mercado, altamente volátil y con tasas de interés por las nubes, la OPA tampoco le asegura a las huestes de Jane Fraser que vayan a obtener sus 15 mil millones de dólares.

Además otro factor que juega en su contra, y que los empujó a tomar la propuesta de Larrea, es que Banamex está perdiendo valor a diario y en su staff gerencial el ánimo también se deteriora cada día.

En los últimos días Larrea ha desplegado todo su poder de cabildeo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un par de semanas el Presidente podría recibirlo en Palacio Nacional. Esa es la promesa.

Su gente ha pedido al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y al de Comunicaciones, Jorge Nuño, que le hagan llegar AMLO el mensaje de que están comprometidos con el desarrollo de México.

Finalmente, Larrea puso en lo individual la mayor parte de los casi 11 mil millones de dólares. El único que lo acompañó fue Antonio del Valle Ruiz. Pero una vez que se concrete la compra se subirá Carlos Slim.

En el entorno del dueño del Grupo México ya se hacen apuestas de quién tomará la gestión de Banamex. Hasta ahora el empresario tiene tres “terratenientes” que operan sus principales negocios.

Apunte a su sobrino Fernando López Guerra Larrea, quien maneja el Grupo México Transportes; a su otro sobrino, Ricardo Larrea Zepeda-Carranza, capitán de Cinemex, y a su yerno Leonardo Contreras Lerdo de Tejada, director de Administración y Finanzas de Americas Mining.

Se dice que Javier Arrigunaga, ex director de Citibanamex, podría retomar la posición, lo que no se vería correcto por la animadversión que López Obrador tiene del Fobaproa, que Arrigunaga dirigió.

Citi deberá anunciar su decisión final en los próximos días: todavía hay detalles del cierre que aún no se solventan. Además se tienen que correr las autorizaciones de los gobiernos de México y Estados Unidos.

La venta de Banamex se consideró como tema a tratar por el presidente Joe Biden en la reunión de líderes de América del Norte que se celebró hace exactamente una semana.

Germán Larrea Mota- Velasco (Ilustración de Nelly Vega)

Sin embargo, al final no se incluyó en la agenda de la binacional. Con todo, la transacción ya está muy adelantada y se ve altamente probable que el nuevo dueño vaya a ser Germán Larrea.

Justino Hirschhorn (Ilustración de Nelly Vega)

LA COMPRA QUE al parecer ya se frustró fue la del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), que comanda Víctor Manuel Requejo. Desde principios de 2021 las huestes de Justino Hirschhorn están buscando un comprador. A la final llegaron dos interesados, pero a partir del segundo semestre del año pasado las pláticas se concentraron con la Fintech Konfío, que fundaron hace nueve años David Arana y Francisco Padilla. Incluso se había convenido un plazo para el cierre de la transacción en 2022. Sin embargo, la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, no llegó en los tiempos esperados y la transacción se enturbió porque BIM modificó las condiciones. Ahora demanda a Konfío el pago de supuestos gastos y penalidades.

Michael Garland (Ilustración de Nelly Vega)

OTRO PLEITO QUE deviene de un proyecto que se quedó entrampado por la contrarreforma energética de la 4T, pero sobre todo por los desencuentros de sus dos principales accionistas, es el de Tuli-Helius. Son dos plantas solares en Zacatecas que debieron entrar en funciones hace dos años. Pertenecen al fondo EXI que lleva Mario Gabriel Budebo, y a Pattern Energy, de Michael Garland. En 2020 inició un arbitraje para dirimir acusaciones mutuas por incumplimiento de contratos. Pero el proceso se detuvo por los recursos legales que ambos bandos tienen interpuestos. Las demandas que se cruzaron rondan los 100 millones de dólares. La novedad es que el mes pasado se reunieron las principales cabezas de EXI y Pattern para resolver la propiedad de los activos y una salida al conflicto.

(Ilustración de Nelly Vega)

EN UN ACTO calificado por la empresa como “jurídico ilegal y a la mala”, en una gestión típica de “cobro militar”, la administración del Aeropuerto Internacional de la CdMx, encargada al vicealmirante piloto aviador retirado, Carlos Velázquez Tiscareño, resguardó dos hangares de Aeromar el viernes pasado por una deuda de 500 millones de pesos. Hoy las huestes de Zvi Katz están emplazados con el jurídico de la terminal aérea, Osvaldo Escalona, para firmar un convenio definitivo de pago. Aeromar, que dirige Danilo Correa, está siendo presionada por el gobierno de la 4T a mudarse al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Pero más allá de eso, a ceder sus diez aviones ATR a la nueva aerolínea militar que se llamará Mexicana de Aviación. Veremos dónde acaban sus aeronaves.

EL JUEZ QUINTO de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles, condenó a Allianz a la devolución del monto de una inversión y al pago de los intereses en un contrato en favor de su cliente Guillermo Antonio Paredes. Éste había sido asesorado por un agente de la aseguradora que dirige Roberto González, que por mucho tiempo captó sus recursos en una supuesta póliza de seguro-inversión que no fue la suya. El cliente aduce malos manejos de Allianz porque su póliza no existe. Y aunque ya fue apercibida que de no resarcir el quebranto le embargarán cuentas vía ejecución forzosa, interpuso recursos para dilatar el pago.

LA DIGITALIZACIÓN EN los procesos para contratar un servicio es imprescindible. Mercados como el asegurador no dejan de innovar para brindar a sus usuarios agilidad en los trámites, métodos de pago, seguridad de datos personales y servicios de asistencias. La plataforma WOOW, fundada hace dos años y liderada por Margarita Zepeda Porraz, se ha posicionado como un referente en el sector y como la preferida por el público millennial. Surgida en pleno inicio de la pandemia, la aplicación cuenta ya con más de 90 tipos de seguros y asistencias debido a sus alianza con ANA Seguros, AIG, GMX, GNP, HDI, Qualitas y Chubb, la compañía de seguros más grande del mundo.