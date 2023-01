El “policía” del T-MEC

JUSTIN TRUDEAU ES el guardián, el cadenero y el férreo policía del T-MEC. El premier canadiense es en los hechos el principal promotor de la competitividad de la economía en Norteamérica.

El impulsor de las energías limpias en la región y el patrocinador de una zona de libre comercio que integre capital, mano de obra y prosperidad para México, Estados Unidos y Canadá.

Lo ha dicho de frente y claro: “Canadá es un socio estable y confiable”, por eso msmo pide certeza jurídica para la inversión y el cumplimiento de lo firmado en el T-MEC.

El primer ministro quiere que los tres países liberen los minerales críticos con los que se fabrican las baterías de autos para que Norteamérica asuma el liderazgo mundial.

Busca una mayor integración en la industria automotriz con energías limpias y liberar a la inversión privada sectores estratégicos.

Los canadienses están dispuestos a ser flexibles en que el gobierno sea propietario, y no el sector privado, de bienes de producción, como la nueva empresa de litio y la CFE como distribuidora de energía eléctrica.

Canadá está dispuesta a ser pragmática para acomodar las necesidades políticas retóricas de la 4T y trabajar en esquemas de cooperación con el gobierno, como el nuevo ducto en el sureste mediante un joint-venture entre la CFE y TransCanada Energy.

Al final de la Cumbre queda un sabor agridulce: por un lado hubo caras sonrientes, buenos deseos de hacer de Norteamérica la región más competitiva del mundo, pero faltaron los cómos.

Hubo abrazos y buenos deseos de los mandatarios, particularmente entre las esposas de los tres líderes de América del Norte se respiró un ambiente muy cordial.

Conocemos poco si hubo avances reales en los temas sustantivos y compromisos particulares en la agenda trinacional de corto plazo.

En las conclusiones no se informó de avances relevantes en temas de agricultura, energías limpias, semiconductores y dispositivos médicos.

No se definió si Mexico será la plataforma para las cadenas de suministro de empresas norteamericanas que compitan con China, de lo que mucho ha hablado el presidente Joe Biden.

Quedaron más preguntas que certezas. El gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador logró quitar los temas de la agenda comercial y poner en el orden de prioridades los temas de seguridad.

Justin Trudeau (Ilustración de Nelly Vega)

Hoy será la reunión bilateral México-Canadá y habrá que ver cuál es el posicionamiento y mensaje que Trudeau, el policía del T-MEC, le pone en la mesa a López Obrador.

Daniel Becker (Ilustración de Nelly Vega)

EL QUE FINALIZÓ en diciembre un largo roadshow por todo el país, entrevistándose con los consejeros regionales de Citibanamex, fue Daniel Becker. El dueño de Grupo Mifel sigue en su labor de convencimiento para robustecer su oferta de compra, en la recta final del proceso de due-diligence que culminará a finales de mes con una oferta definitiva de adquisición. Entre los consejeros más influyentes del banco apunte a Ricardo Martín Bringas, Francisco Medina, Jorge Beckmann, Javier Álvarez Bermejillo, Adalberto Silva, José Luis Barraza, Antonio Chedraui, Eugenio Garza Herrera, Blanca Treviño, Cecilia Denisse Creel, Benjamín Martín Alba, David Gustavo Gutiérrez, Marcelo Canales Clariond, Pita de la Vega, Víctor Almeida, Chema Barba y Moi Romano, entre muchos otros más.

Germán Larrea (Ilustración de Nelly Vega)

A PROPÓSITO DE Citibanamex, el otro finalista, Germán Larrea, está por cerrar el finiquito del Tramo 5 del Tren Maya, contrato que les canceló Andrés Manuel López Obrador el año pasado y que dio paso a declaraciones tronantes del Presidente durante una de sus conferencias mañaneras contra el llamado “Rey del cobre”. Al final del día el gobierno de la 4T no tendrá que pagar nada. Al contrario, el consorcio conformado por el Grupo México y Acciona será quien resarza en este caso al Fonatur. Se calcula una cifra cercana a los mil millones de pesos, que es lo que los contratistas no alcanzaron a aplicar de un adelanto que el fondo dirigido por Javier May transfirió a mexicanos y chinos para la construcción del tramo y que se estima fueron 3 mil millones de pesos.

LE DECÍA LA semana pasada que la historia que se terminó de escribir en 2022, tras más de seis años de intentos de reestructura financiera, fue la de Abengoa luego de que en diciembre el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla, autorizara su quiebra. La firma española dirigida aquí por Juan Manuel Valladolid presentaba un pasivo al 31 de marzo pasado por la friolera de 16 mil 213 millones de pesos, números redondos. Su operación fue inviable a partir del segundo semestre del 2018 por las demandas de sus acreedores, la imposibilidad de seguir participando en licitaciones y la crisis del Covid-19. El síndico de la quiebra designado es José Alberto Bourget Parra.

Zvi Katz (Ilustración de Nelly Vega)

LA HISTORIA QUE se va a escribir en el arranque de este 2023 es la de Aeromar. A más tardar a finales de enero o principios de febrero la compañía de Zvi Katz sabrá si vuela la única negociación vigente que le queda, luego de que se frustrara a finales de 2022 la posibilidad de que la Defensa Nacional, al mando de Luis Cresencio Sandoval, la rescatara. Le informé hace un mes que Aeromar estaba negociando por separado con un grupo encabezado por el boliviano José Efremovich, ex accionista de Avianca, y con otro liderado por Pedro Pueyo, el hotelero español dueño de Grupo Oasis. La aerolínea arrastra un pasivo de alrededor de 2 mil 800 millones de pesos y se está vendiendo en la simbólica cifra de un peso.

ARRANCÓ LA SUCESIÓN al interior de la Canacintra, donde la gestión de José Antonio Centeno rompió con la unidad que hubo por diez años en ese organismo empresarial. Tres ya se apuntaron en la última reunión del Consejo Directivo Nacional efectuado a finales del año pasado. Todos habían sido agraviados y ninguneados tras evidenciar abusos de poder y malos manejos financieros. Centeno ansía repetir un nuevo período, del 2023 al 2024, pero la aparición de esos tres aspirantes rompió con sus deseos de mantener las riendas directamente, o a través de un sucesor “a modo”. Vaya apuntando los nombres de María de Lourdes Medina, José Manuel Sánchez Carranco y Esperanza Ortega Azar.