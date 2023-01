Dejan solos a los ex trabajadores de Mexicana

ESTE VIERNES LOS ex trabajadores de Mexicana de Aviación decidirán si aceptan la oferta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para vender los últimos activos monetizables.

Estamos hablando de las marcas, valuadas en 407 millones de pesos; el Centro de Adiestramiento, en 210 millones; las oficinas de Guadalajara, en 86 millones; las de Balderas de la CdMx, en 29 millones; un simulador Thomson, en 8.6 millones, y otro Singer, en 1.2 millones.

En resumen, la 4T está ofreciendo a los sindicatos de jubilados, pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y coalición de empleados de confianza, 741.8 millones de pesos, algo así como 38.4 millones de dólares.

En 2015, una valuación privada encargada por el síndico de la quiebra, Alfonso Ascencio Triujeque, arrojó una cifra de 135 millones de dólares, cantidad que se depreció a 75 millones en 2017.

En esos años además de lo que ahora valuó el INDAABIN, se incluían los recintos fiscales y varios motores de Airbus, mismos que ahora no se contemplan.

Los ex empleados, cerca de 8 mil 600, están en una encrucijada: o toman ya el ofrecimiento no formal que se hizo a través de la Secretaría del Trabajo, que lleva Luisa María Alcalde, y por el asesor laboral, su papá, el abogado laboralista Arturo Alcalde, o ya no habrá quién les compre.

Arturo Alcalde (Ilustración de Nelly Vega)

Hasta ahora los sindicatos de pilotos y de sobrecargos, que lideran respectivamente Humberto Gual y Ada Salazar, se han pronunciado por tomar la propuesta, misma situación del gremio de los jubilados y la coalición de empleados de confianza, que representan en cada caso Fausto Guerrero y Alfonso Martínez.

El único sindicato que ha expresado su rechazo a vender el Centro de Adiestramiento, las oficinas de Guadalajara y CdMx y los simuladores es el de trabajadores de tierra, que encabeza Tomás del Toro, que incluso ha condicionado también la venta de las marcas para que se haga a través de un fideicomiso.

Si el viernes las cinco representaciones laborales aceptan el planteamiento del gobierno que hasta ahora no es oficial, éste la oficializará, se protocolizarán condiciones y se abrirá un plazo para concluir la oferta de compra.

Entonces la marca Mexicana de Aviación pasará al control de la Secretaría de la Defensa, que capitanea Luis Cresencio Sandoval, para ser explotada por la nueva aerolínea del ejército que se planea lanzar.

No habrá rescate de Mexicana, no habrá acompañamiento para los 8 mil 600 ex trabajadores de la extinta Mexicana, ni mucho menos el resarcimiento ni económico ni laboral que vienen pidiendo desde hace 12 años.

Otra promesa incumplida de López Obrador, que durante sus campañas presidenciales de 2013 y 2018, explotó políticamente.

DE ESCÁNDALO. AYER la directora de Finanzas y Administración del ISSSTE, Almendra Ortiz, convocó a todos sus subdirectores para instruirlos de que tienen tres días para proceder con la compra de los polémicos equipos de imagenología que adquirieron en julio del año pasado a la empresa IMEDIC, pero que no se han podido echar a andar en las clínicas del instituto por sus constantes fallas. La adjudicación directa que operó Ortiz estuvo plagada de irregularidades y fue cuestionada por el propio Órgano Interno de Control y por el mismo director, Pedro Zenteno. En diciembre, la Secretaría de la Función Pública, que comanda Roberto Salcedo, inhabilitó por 45 meses a IMEDIC. Pues háganle como quieran, pero la tal Almendra les dio la vuelta ayer a todos, incluso a algunos doctores que se inconformaron por lo inservible de los equipos, la falta del servicio y la exigencia de comprar. La funcionaria de marras va a usar ahora una compañía fachada, IIBIO, relacionada con la inhabilitada IMEDIC, y ordenó firmar con fecha de compra el 31 de diciembre pasado para usar el presupuesto del 2022. ¿Por qué actúa tan burda e impunemente Almendra Ortiz? ¿Será cierto, como se rumora, que atrás de este contrato hay financiamiento para la campaña de la Jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum? Y es que lo que no suena lógico suena metálico.

EL PRÓXIMO LUNES entre las 2 y 3 de la tarde están previstos los arribos del presidente Joe Biden y del primer ministro Justin Trudeau. El estadounidense llegará al Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el canadiense al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por la misma tarde del lunes se dará la primer reunión bilateral entre Biden y Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente los tres mandatarios tendrán una cena en el mismo Palacio Nacional con sus respectivas esposas. El martes, en un lugar aún desconocido, Biden y Trudeau sostendrán su respectiva reunión bilateral, antes de que se efectúe la cumbre entre los tres mandatarios. Ésta será en la casa presidencial de AMLO y tendrá una duración aproximada de dos horas. En paralelo, las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá, compuestas por un máximo de diez funcionarios, tendrán sus propias rondas trilaterales. Biden se irá del país la tarde de ese mismo martes. Trudeau tendrá la reunión bilateral con López Obrador el miércoles y posteriormente se irá.

Sergio Díaz-Granados (Ilustración de Nelly Vega)

EL BANCO DE Desarrollo de América Latina (CAF) dará a conocer hoy la firma de una línea de crédito por 200 millones de dólares con la CFE que se suma al financiamiento ejercido en 2022 para apoyar capital de trabajo de corto y mediano plazo. Además la institución que preside Sergio Díaz-Granados apoyará con recursos para desarrollar la estrategia de adopción tecnológica y proyectos demostrativos de sistemas de almacenamiento de energía de la eléctrica dirigida por Manuel Bartlett, opción cada vez más usada para balancear los cambios entre oferta y demanda de energía y dar flexibilidad, confiabilidad y estabilidad a los sistemas eléctricos. Esta operación forma parte de una facilidad anticíclica regional de CAF dirigida a empresas prestadoras de servicios públicos, orientada a atender necesidades de financiamiento de capital de trabajo en el marco de la reactivación económica de América Latina y el Caribe. La línea ejercida contribuirá a que la CFE no comprometa recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura energética, crítica para el país.

Ernesto Prieto (Ilustración de Nelly Vega)

EL MERO 24 de diciembre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) comprometió la friolera de casi mil millones de pesos para contratar servicios de vigilancia de los bienes bajo su administración y custodia durante los próximos tres años. Fueron dos contratos: uno para Sepiver y otro para Serprosep. La primera, originaria de Veracruz y con otros contratos anteriores del mismo organismo dirigido por Ernesto Prieto, se adjudicó una bolsa que ronda los 730 millones de pesos. La segunda aseguró un negocio superior a los 216 millones de pesos hasta 2025. Como referencia, entre 2019 y 2020, el Indep había reportado gastos por apenas 40 millones de pesos en estos servicios, pero al parecer las denuncias por robos de artículos terminaron por disparar esta inversión.

OTRA DEL ISSSTE. Aquaseo, la empresa de limpieza que contrató también el área de Almendra Ortiz, se ha negado a respetar el incremento salarial de 20% que se dio a conocer por el Gobierno Federal, aunado a que de acuerdo con los afanadores no ha cumplido tampoco con la entrega de material y equipo. Ante ello, la fuerza laboral del Hospital General de Toluca decidió parar actividades desde el inicio de esta semana. Pero eso no es todo, ya que la proveedora de enero a febrero próximo fue elegida sin concurso de por medio, luego que Enrique Rosas Sánchez, jefe de Departamento de Obras y Servicios Generales, aseguró hasta el 2 de enero que no se había llegado a un acuerdo con la anterior contratista, a pesar que Semalyn se dijo en disposición de perpetuar el servicio desde el 22 de diciembre pasado.