Le aplican la “cuauhtemiña” a Cuauh

LA DISPUTA ENTRE la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, con Claudia Sheinbaum sumada, y su similar en el estado de Morelos, por el caso Ariadna Fernanda, tiene un trasfondo que alcanza incluso el ámbito internacional.

El asunto se trata en realidad de una carrera entra las agencias de inteligencia del lado mexicano y las estadounidenses, en específico, para concluir e intentar judicializar expedientes contra el fiscal morelense, Uriel Carmona, y el propio gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco.

El exfutbolista tiene claro que, en al menos un par de ocasiones, el fiscal se reunió con agentes de inteligencia estadounidenses en un hotel capitalino para exponer la operación de los grupos delictivos en Morelos.

Ahí, Carmona Gándara se enteró de las indagatorias que se habían iniciado en el país vecino por la presunta relación que mantienen éstos con su gobierno local.

Los datos concordaban con las indagatorias que sus ministerios públicos tenían ya abiertas sobre varios funcionarios y exfuncionarios cercanos al “Cuauh”, por presuntos nexos con líderes del crimen organizado.

A lo anterior se sumaban otras tantas carpetas por la operación irregular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, un negocio que habría dejado 200 millones de pesos anuales.

Las investigaciones desde Norteamérica nutren, y se nutren, de las carpetas que están en la Fiscalía de Morelos y que trascienden ahora a la General de la República donde existe ya una denuncia contra Blanco con folio 002316 por los delitos de delincuencia organizada.

Por otro lado, sobre el fiscal Carmona también hay muchas sospechas: fue notario hasta hace cuatro años, luego propuesto por el exgobernador Graco Ramírez para ocupar el encargo, y electo en febrero de 2018 por mayoría de votos por la LIII Legislatura del estado.

Su operación en la FGE ha sido siempre una piedra en el zapato para Blanco, por lo que, además de impulsársele un proceso de desafuero en el Congreso federal, es también objeto de investigaciones por el fiscal Alejandro Gertz Manero y por el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

Las filtraciones del grupo Guacamaya lo vincularon también con el crimen organizado, por lo que ahora enfrenta una pugna de iguales contra el gobernador, en la que deberá destruir a su rival aquel que no quiera ser destruido.

El caso Ariadna fue la oportunidad del “Cuau” para tratar de deshacerse de Carmona Gándara, pero el súbito involucramiento de Sheimbaun también tendría una poderosa razón: neutralizar también al ex seleccionado nacional de desembarcar en el Gobierno de la CdMx.

Los dardos envenenados de la Fiscalía que comanda Ernestina Godoy no irían tanto contra su colega Carmona, sino contra el propio Blanco y su hermano Ulises Bravo.

Sheinbaum no quiere que le impongan a Blanco como un eventual sustituto. Su proyecto apunta a su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que es el único con posibilidades de ganar la CdMx con el voto femenino, un sector que la “corcholata” favorita de Andrés Manuel López Obrador ya perdió.

(Especial)

“EL PRESIDENTE ES un genio político: hay que entender eso. En cuatro años no he visto que nadie le gane en la plaza pública”, decía cosa de un par de meses atrás Arturo Zaldívar. En una reunión privada, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejará el cargo el último día de diciembre, reflexionaba sobre su relación con Andrés Manuel López Obrador: “le tengo aprecio, respeto y reconocimiento, esto no es algo de testosterona, es de neuronas”. Y ya encarrerado afirmaba: “nunca me ha pedido nada indebido: yo cumplí con mi responsabilidad como ministro presidente, la que llegue o el que llegue será ya su responsabilidad”. ¿Qué hará Zaldívar a partir del primer minuto de 2023? Puede quedarse en la Corte todavía los dos años que le quedan como integrante del Pleno o buscar una posición en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Internacional de la Haya. En el gobierno de López Obrador se ve difícil. Lo que sí es que si se va le hará un gran favor al tabasqueño porque éste podrá asegurarse un ministro incondicional más. No pierda de vista a Verónica de Gyves.

(Especial)

YA SE CUMPLIÓ más de un mes que la Agencia Nacional de Aduanas (ANA) está acéfala. Y es que el control de este apetitoso organismo se lo están disputando el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina Armada de México y el titular del Centro Nacional de Inteligencia. El general Luis Cresencio Sandoval, el almirante José Rafael Ojeda y el general Audomaro Martínez no han logrado ungir al relevo de Horacio Duarte. Fueron justamente estos miembros de la fuerzas armadas los que presionaron la salida del que será el coordinador de la campaña de la maestra Delfina Gómez como virtual candidata a la gubernatura del Estado de México. El asunto se relaciona con la operación de la aduana Colombia, en Laredo, donde se detectó la introducción masiva de huachicol. Se cree que el nombramiento en la ANA todavía tardará.

EN EL MUNDO de los consultores políticos y las empresas encuestadoras hay sorpresas por la aparición de nuevas agencias de “estudios de opinión” y la forma en la que se han entregado a los intereses de la 4T. Ahí se encuentra Enkoll, de Heidi Osuna, que se le asocia directamente con Claudia Sheinbaum y su principal operador, el vocero Jesús Ramírez. Osuna fue empleada de Ignacio Durán, otro desprestigiado “comunicador” que en el sexenio pasado le llevó la relación con prensa a Emilio Lozoya. Ambos, Durán y Osuna, tuvieron una profunda cartera abierta para comprar voluntades del hoy criminal confeso y reportaban a David López, el vocero de Enrique Peña Nieto en el primer tramo de su gobierno. Enkoll, como otras encuestadoras más, es vista con desconfianza en el mercado de la comunicación por su captura en Palacio Nacional.

TRAS LA MARCHA ciudadana el domingo pasado, la organización Unid@s tomó vida en el Estado de México. Ayer las dirigencias estatales del PAN, PRD y PRI que encabezan Anuar Azar, Omar Ortega y Éric Sevilla, respectivamente, anunciaron la alianza electoral para las elecciones del 2023. Todavía no está dicha la última palabra sobre quién será el candidato que abanderará la causa. El tricolor lleva a Alejandra del Moral y el blanquiazul a Enrique Vargas, quien súbitamente volvió a subirse a la contienda. Parecería que la candidata del gobernador Alfredo del Mazo es la buena, pero se sabe que Marko Cortés respalda con todo al ex presidente de Huixquilucan, cuya suerte depende de que Alejandro “Alito” Moreno y sus diputados voten contra la Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador. Si no lo hacen, Vargas se irá por la libre.

(Especial)

COMO SI LA confianza de la inversión extranjera en el Estado de derecho no estuviera fracturada, ahora es precisamente un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx el que dinamita las relaciones con Estados Unidos. Se trata de Júpiter López Ruiz, quien embargó empresas completas, como Grupo Farmacéutico SOMAR, propiedad del fondo Advent, sin tener nada que ver con la supuesta investigación que el doctor Júpiter utilizó de excusa para secuestrar una transacción multimillonaria. SOMAR y Advent no han sido legalmente notificadas del acto y “su señoría” no se ha dignado a otorgarles derecho de audiencia. Más bien actúa como cuña de un grupo criminal que obliga a las empresas a pagar a cambio de la libertad de sus bienes y valores. La embajada que encabeza Ken Salazar ya tomó nota de los hechos.