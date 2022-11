AMLO vs Larrea: ¿adiós Banamex?

CARLOS SLIM, ROBERTO Hernández, Pedro Aspe, Antonio del Valle y Germán Larrea se hicieron presentes ayer en el imaginario colectivo de la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador.

“Durante el gobierno de (Carlos) Salinas hicieron la faramalla de que lanzaban convocatorias o había subastas, pero de antemano ya se sabía quiénes se iban a quedar con un banco, quiénes se iban a quedar con una empresa… porque lo decidía Salinas, su hermano Raúl y el entonces secretario de Hacienda: (Pedro) Aspe”, recriminó el Presidente.

Una vez más, ayer el inquilino de Palacio Nacional se metió, voluntaria o involuntariamente, en el proceso de venta de Banamex, justo en la etapa más crucial: cuando Citi está analizando cuál de las dos ofertas vinculantes toma: la del grupo de Germán Larrea o la del consorcio de Daniel Becker.

“Ayer hice un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua, ya en el gobierno nuestro, al principio, en Conagua, en Cananea. Y no solo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa que se benefició, que es Grupo México…”, soltó en otro momento. Lo único que le faltó decir al Presidente fue que el dueño del Grupo México era, precisamente, Germán Larrea.

Con esas dos diatribas parecería que el tabasqueño puso punto final a las aspiraciones de Larrea, el segundo hombre más rico de México, con una fortuna superior a los 30 mil millones de dólares, de quedarse con Banamex.

Y es que en el grupo de inversionistas que se apuntaron con él para pujar por el Banco Nacional de México están, justamente, Slim, Del Valle y Hernández. Y peor aún: sus dos principales asesores económicos y financieros son Aspe y Javier Arrigunaga, ex director de Banamex, pero también ex director del Fobaproa, el tema que tanta roña le saca al Presidente.

“En la licitación de Teléfonos de México, que tocó a Carlos Slim, se enojó muchísimo Roberto Hernández, y para contentarlo le dieron Banamex, pero cuando licitan Banamex el que queda en segundo lugar recibe después Bancomer, y cuando licitan Bancomer el que queda en segundo lugar le dan el Banco Internacional”, recapituló.

Y fue todavía más allá: “Entonces es una anécdota de estos beneficiarios, nuevos ricos, vinculados al poder, traficantes de influencias, que dijo: yo que soñé siempre con robarme un banco, ahora me entregan uno para mí solito…”

Los dichos de López Obrador no solo debieron retumbar en los corporativos de Larrea, Slim, Del Valle, Hernández y Aspe, sino en las oficinas centrales de Citi en Nueva York, que encabeza Jane Fraser.

Si Larrea ya estaba desencantado con López Obrador, la de ayer fue una mañanera llena de indirectas al empresario que vio en este año caerse, uno a uno, los acuerdos que había pactado con Adán Augusto López desde que éste arribo a la Secretaría de Gobernación.

El rompimiento, eso sí, en buenos términos con la 4T, gracias a los buenos oficios del ex notario y ex gobernador, se dio cuando López Obrador empezó a presionar a Larrea con los tiempos de entrega de la vía férrea que él mismo le construía y no le cobraría para conectar el tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos que corre paralelo al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Por puro capricho, López Obrador no quiso que la empresa Ferrosur de Larrea le diera derechos de paso para conectar con su proyecto del Corredor Interocéanico, por lo que pidió le construyeran una vía alterna que controlara la Secretaría de Marina.

Y en esas andaba Larrea, construyéndosela, confiado en el propio Presidente y su secretario de Gobernación, cuando aquél se empezó a desesperar con los tiempos de entrega.

“El Ejército la pudo haber hecho más rápido…”, le mandaron decir. “Ah ¿sí?, pues que la haga el Ejército”. Y sanseacabó.

EL PLEITO ENTRE Ricardo Monreal y Layda Sansores viene creciendo como bola de nieve y ya no se va a parar hasta que el primero se vaya de Morena. Entretanto, se empiezan a mover los engranes por el lado judicial, por desacato y con miras a sancionar a la gobernadora, y por el lado político, donde el zacatecano se pinta solo, cosa de ver el respaldo que 87 senadores de 127 le dieron para exigir un juicio político por espionaje y difusión de conversaciones privadas contra la gobernadora. En Campeche se comenta que ahora Layda, en apoyo a la reforma electoral de la 4T, sacaría conversaciones de WhatsApp entre Monreal y Alejandro “Alito” Moreno con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ese golpe Monreal ya no se podrá sostener en su partido, de ahí que el mes próximo enfile a la creación de una fuerza de oposición seguramente con el cobijo de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano.

¿SE ACUERDA CUANDO el inquilino de Palacio Nacional defendía a Santiago Nieto y a Carlos Romero? De su Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Procurador Fiscal decía que eran funcionarios honestos, eficientes y en quienes confiaba al 100%. Los terminó despidiendo. Algo pasa ahora más o menos con la narrativa hacia Alejandro Encinas. El subsecretario de Derechos Humanos ya es un lastre no solo para la Secretaría de Gobernación, sino para el propio Andrés Manuel López Obrador. Tres son sus principales detractores que lo quieren fuera de la dependencia por el desastroso manejo del caso Ayotzinapa y los 43 normalistas desaparecidos: Adán Augusto López, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el general secretario Luis Cresencio Sandoval. Todos han pedido al tabasqueño, de una u otra forma, cesarlo.

LOS QUE TERMINARON de resolver su situación legal son los hermanos Alfonso, Gerardo y Bernardo Pasquel, así como la esposa de este último, Leticia. Estaban siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, por presunto lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 29 de abril pasado obtuvieron el No Ejercicio de la Acción Penal. En el caso particular de Bernardo, ya le decíamos que es dueño de Intercontinental de Medicamentos (Intermed), empresa que ganó contratos de suministro de medicinas e insumos para la salud en estados como Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Yucatán y Tamaulipas. Con el gobernador de esta última entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la relación data desde que era presidente de Reynosa.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR festejó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Pero no se da cuenta que “su hermano y amigo” le va comer el liderazgo económico de la región. Lula es un promotor nato de negocios, un izquierdista más cargado al centro y al neoliberalismo que no tiene telarañas ideológicas en la cabeza. Lula asistía a las reuniones del Foro Económico Mundial de Davos y se le recuerdan sus encuentros con empresarios como José Antonio Fernández Carbajal, Carlos Slim Helú, Olegario Vázquez Aldir, Ricardo Salinas Pliego, Daniel Servitje Montull y Agustín Coppel Luken a quienes llevó a invertir a su país. El primer gol que Brasil le va meter a México es el relevo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Su próximo director será el verdeamarela Ilan Goldfajn, quien fácilmente dejará en el camino al mexicano Gerardo Esquivel.

MAL CAYÓ EN la oficina de Claudia Sheinbaum la decisión de The City Mayors Foundation de no incluirla en la lista de finalistas para obtener el premio al Mejor Alcalde del Mundo, que será anunciado en Londres en enero próximo. En la fundación que organiza la entrega de este codiciado galardón causó sorpresa la insistencia y las formas en las que Diana Alarcón, coordinadora de Asuntos Internacionales de la CdMx, intentó convencer a los integrantes de esa organización de que su jefa reunía los méritos para obtener el reconocimiento que en América Latina únicamente ha sido entregado a Marcelo Ebrard en 2010. Se sabe que el expediente de Sheinbaum no fue tomado en cuenta, por lo que no figurará entre las gobernantes locales con mayor trascendencia internacional.

HOY ARRANCA LA final de la LigaMX entre las Águilas del América y los Tigres de la UANL. Es la primera vez que una final femenil se transmite en televisión abierta (Canal 9). Pero también será la primera final del fútbol nacional que traiga una causa: jugar contra la violencia a las mujeres. Son ya tantos casos de violencia y feminicidios, y muchos tan mediáticos, que las futbolistas y la liga que comanda Mikel Arriola harán un gran despliegue para visibilizar el tema hoy por la noche. La idea fue del equipo varonil del América, que dedicó su liguilla a combatir la violencia de género desde el 12 de octubre de la mano de INMUJERES. Su equipo femenil siguió. Pero ahora la Liga y los Tigres se han sumado y potenciado la iniciativa.