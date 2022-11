La foto que Del Mazo censuró

EN EL TELÉFONO celular de Alfredo del Mazo Maza se quedó almacenada la primera foto, imagen que él mismo censuró por temor a contrariar a Andrés Manuel López Obrador.

“No quiero que el señor Presidente lo malinterprete”, dijo a los ex gobernadores Arturo Montiel, César Camacho, Eruviel Ávila, Emilio Chuayffet y Alfredo Baranda que acudieron a expresarle su apoyo a Alejandra del Moral, foto en la que solo están ellos, y ella sí la hizo pública.

El encuentro se dio en la casa de gobierno de Toluca exactamente un día después de que la ex secretaria de Desarrollo Social y candidata de Del Mazo fue destapada oficialmente como la virtual abanderada del PRI que buscará retener el Estado para ese partido.

Pero a 22 días del anuncio son ya muchas las preguntas que siguen orbitando en el imaginario colectivo y que se acumularán todavía más de aquí al 2 de enero, cuando se firme la alianza Va por México, si es que se acuerda:

¿Realmente Del Mazo defenderá al Estado de México; simulará una competencia y dejará morir a Del Moral; la precandidata perdedora, Ana Lilia Herrera, romperá con el PRI y se irá a Movimiento Ciudadano; qué se juegan en el Edomex Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum; realmente es crucial para López Obrador ganar la entidad?

Es un hecho que a Del Mazo ya le ofrecieron una embajada: como se apuntó aquí hace una semana, fue el Vaticano, y le podemos asegurar ahora que también la del Reino Unido. Pero aceptarla equivaldría a “entregar la casa” antes de que se la pidan.

También es un hecho que Ana Lilia ya entabló pláticas con Movimiento Ciudadano para que sea su candidata en el 2023. Pero por más simpatía que tenga del PAN y el PRD, incluidos algunos ex gobernadores, no le va a alcanzar para ganar.

Solo creando un verdadero cisma en el priísmo mexiquense que se fuera con ella, Ana Lilia sí podría ser una candidata de la alianza Va Por México competitiva frente a Morena.

Lo anterior no es imposible: además de sus acercamientos con Dante Delgado, el principal azuzador de Ana Lilia es Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. El desaire a la diputada revivió el enfrentamiento de “Alito” y Del Mazo. “No te dejes”, le ha dicho.

Aunque suene increíble, el presidente López Obrador no está obsesionado con que Delfina Gómez, la virtual candidata de Morena, gane el Edomex. Gente cercana a su entorno afirma que no se está metiendo ni se va a meter a la elección.

Lo que sí le importa al inquilino de Palacio Nacional es su Reforma Electoral, y esa reforma que está operando su secretario de Gobernación, necesariamente pasará por las elecciones del Estado de México.

La semana pasada Adán Augusto hizo esperar dos horas a Rubén Moreira antes de pasarlo a su oficina. El líder de la bancada de los diputados priístas y “Alito” están negociando los alcances de la Reforma Electoral donde la permanencia del PRI en el Edomex es una ficha de cambio.

A Adán Augusto y a López Obrador no les desagrada que el PRI retenga el gobierno en esa entidad el año próximo, sea con Del Moral o con Herrera. Pero lo que no quisieran es ver crecer una alianza opositora poderosa y competitiva porque se convertiría en un laboratorio de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Para las aspiraciones políticas del titular de Gobernación lo que más le suma es apoyar al PRI para que respalde la Reforma Electoral que es su principal encomienda, a que Morena y su candidata, la maestra Delfina, incondicional de Claudia Sheinbaum, gane.

Además de un factible respaldo de Palacio Nacional y Bucareli al PRI, otro factor a favor del tricolor es el papel que va a jugar en las elecciones del año próximo el Partido Verde Ecologista.

Los verdes no necesariamente se sumarían a la alianza opositora, pero tampoco apoyarían a Morena. Contenderían solos, por lo que sus poco más de 5 puntos se terminarían diluyendo.

“Si Del Mazo no sale en la foto, se pierde el Edomex…”

“YO NO TRABAJO para ser un Plan B: yo todo lo hago para el Plan A”, soltó Marcelo Ebrard. “No todos somos copias al carbón” (del presidente Andrés Manuel López Obrador). El Canciller se pronuncia por la pronta definición de las reglas de elección del candidato presidencial de Morena. “Deben definirse en los primeros tres meses de 2023… si se retrasan, el riesgo de conflicto escalará de 1 a 100: ahora está contenido”. Ebrard considera que cuatro deben ser las reglas básicas de Morena. 1) Piso parejo (“el gobierno de la CdMx equivale al gobierno de un país con todas las ventajas presupuestales que ello implica”). 2) Qué está permitido y qué no (“debe llegar el momento de que de nada servirá seguir pintando bardas por todo el país”). 3) Que no se permita la promoción del voto por una u otra “corcholata” desde dependencias del gobierno. Y 4) Que haya una encuesta universal y creíble con, a lo mucho, cuatro preguntas sencillas (“quién tiene más potencial electoral, no quién tiene más simpatías”).

AL INSTITUTO NACIONAL Electoral le metieron un Caballo de Troya y ni cuenta se dio. La encuesta que encargó en septiembre, y que desde hace dos semanas mantenía discretamente en su portal, pero que alguien de Morena la destapó, se dice que estuvo controlada desde Palacio Nacional. En el INE de Lorenzo Córdova, en el PRI de Alejandro Moreno y en el PAN de Marko Cortés, así como en muchos organismos de la sociedad civil anti 4T, están cayendo en cuenta que una mano, o varias manos negras del gobierno, están interviniendo a las principales casas encuestadoras del país para salir airosas en los resultados de sus trabajos. Y así pasó con esta última encargada a Ulises Beltrán de BGC, cuyo resultado da la razón a Andrés Manuel López Obrador en su pretensión de desaparecer al instituto y crear un nuevo organismo electoral.

MIENTRAS MÁS SE mueve, más se pone en la mira de los duros de la 4T. A Santiago Creel le quieren pegar por su supuesta relación con empresas factureras. Andrés Manuel López Obrador citó para la próxima semana a Pablo Gómez para que informe en la “mañanera” el estatus de las investigaciones que involucran al presidente de la Cámara de Diputados. Meses atrás Creel empezó a recibir mensajes de sus malquerientes de que lo emplazaría el SAT a él o a su hijo, Santiago Creel Garza. Inmediatamente urgió a éste a revisar su situación. Por lo que se sabe, quien analizó su expediente y entregó constancia de situación favorable apenas el 14 de septiembre pasado no fue Raquel Buenrostro, sino Rosalinda López, la hermana del titular de Gobernación y Administradora General de Auditoría Fiscal Federal. Los Creel están al corriente.

EL PODER CAMBIÓ a Andrés Manuel López Obrador, dice el senador morenista Armando Guadiana. O por lo menos es el sentimiento que transmite abiertamente a quien quiera oirlo. Se lamenta que “el poder cambia a las personas, a unas más, a otras menos”. También le mandó el recado que, como en los imperios romanos, necesita con urgencia “a gente que le estire las riendas para decirles: “oye, no te eleves tanto, no vas a llegar al cielo, es que eres terrenal”, esto en referencia al grupo de colaboradores que acuden frecuentemente a Palacio Nacional y “a todo le dicen que sí”. De ese nivel se encuentra la pugna por la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila en la que ayer se decantó por el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía.