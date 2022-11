Rebelión en Estrella Blanca

TREMENDA SITUACIÓN DE incertidumbre la que enfrentan los accionistas de Autobuses Estrella Blanca S.A. de C.V.

Y es que la empresa, que es una de las más importantes en el sector de transporte de pasajeros por vía terrestre en el país, se encuentra inmersa en un procedimiento judicial.

Cuauhtémoc Martínez, uno de los principales accionistas, ex tesorero de la misma y ex presidente de la Canacintra, demandó ante un Juez Civil de la CDMX la nulidad de diversas cláusulas de los estatutos sociales.

Sucede que tal y como están, permiten, en contra de la ley, que su Consejo de Administración se constituya como un órgano superior, incluso a su Asamblea de Accionistas, contando así con potestades omnímodas.

Estrella Blanca se encuentra sometida a las decisiones del supremo poder de su Consejo que preside José de Jesús Mora Herrera y no a la voluntad de los socios.

Son alrededor de 600 accionistas que desde el año pasado se han visto afectados por decisiones unilaterales de Mora Herrera, que ha ido excluyendo socios bajo las justificaciones y consideraciones que mejor le parezcan.

El empresario ni siquiera les ha otorgado el mínimo derecho de audiencia a sus propios socios, violando con ello derechos humanos básicos de los integrantes de esa sociedad mercantil.

Es el caso de Martínez que tiene mayor participación accionaria en la sociedad, pues en abril de 2021 fue excluído de la sociedad, sin sustento alguno; simplemente le fue notificada su separación sin haberle pagado un solo centavo del valor de sus acciones.

Martínez como tesorero cumplió con la entrega de información contable necesaria para la formulación de diversos estados financieros que elaboraba la firma PwC como auditor externo.

Luis Téllez, como presidente del Comité de Auditoría de Estrella Blanca y miembro de su Consejo de Administración, tenía la obligación de verificar esos estados financieros.

Luis Téllez (Ilustración de Nelly Vega)

Como ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores presupone una amplia experiencia en el tema societario.

Ahora deberán tener cuidado los accionistas de Estrella Blanca, puesto que su permanencia en el grupo depende del contentillo de su Consejo de Administración sometido por Mora Herrera.

Habrá que ver que el valor de sus acciones no se vea gravemente afectado ante la situación que vive la autobusera.

Igualmente, el sector transportista deberá ser cuidadoso de no seguir el ejemplo del actual presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, José Lucio Rodríguez.

Se trata del secretario del Consejo de Administración de Estrella Blanca, quien es partícipe de las arbitrariedades de su socio Mora Herrera en contra de otros accionistas.

Alfonso González Migoya (Ilustración de Nelly Vega)

LLEVAMOS MÁS DE un año registrando casos de acoso laboral en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La semana pasada el grupo tuvo Consejo de Administración. Alfonso González Migoya, quien presidiera el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Auditoría de la BMV y también fuera consejero independiente tanto de la Bolsa como de su filial SIF ICAP, fue relegado de todas esas funciones: ya no es miembro de ningún consejo ni de ninguna empresa del grupo. Al analizarse los resultados trimestrales se entiende por qué Marcos Martínez, presidente de la BVM y de SIF ICAP, no le pide cuentas a Gabriel Rodríguez, director de ésta última, y quien protegió por años los actos de acoso aquí platicados. Y es que la subsidiaria a su cargo es la que más contribuye con los ingresos de la Bolsa. Y precisamente era en el consejo de SIF ICAP, la empresa estrella del reporte financiero del último trimestre, donde González Migoya más interactuaba con la abogada de la empresa, Karen González, quien recién renunció precisamente por la incomodidad del trato con personajes acosadores. Ella estaba del lado de las víctimas y se deslindó de cualquier complicidad con su jefe, Rodríguez, pero el “establishment del grupo” no le permitió hacer bien su trabajo y ahora se retira.

Araceli Brown (Ilustración de Nelly Vega)

ARACELI BROWN FIGUEREDO, presidenta municipal de Playas de Rosarito, incrementó las presiones contra empresarios y comerciantes que se niegan a pagar derecho de piso. Sí, así como se lee. A pesar de las denuncias públicas y órdenes judiciales contra las clausuras injustificadas, la alcaldesa de Morena manda, incluso con la policía, amedrentar a quienes se resisten a pagar las extorsiones millonarias que exige a través de funcionarios municipales o extraños testaferros vestidos de civil. Playas de Rosarito es el municipio más importante en la oferta turística de Baja California. Históricamente turistas de California y Arizona lo visitan atraídos por sus playas, olas para surfear, su comida y vida nocturna. Y, claro, para ellos pagar en pesos es muy atractivo. Por ello en los últimos años ha florecido la industria inmobiliaria con la construcción de condominios. Muchos particulares, principalmente estadounidenses, han invertido los ahorros de su vida en la compra de condominios para disfrutarlos o rentarlos a través de Airbnb. Ni ellos se salvan. El argumento para extorsionarlos es que ofrecen servicio de hotel sin el permiso correspondiente.

Julio Carranza (Ilustración de Nelly Vega)

EL SECTOR BANCARIO está en ascuas de cara a la próxima sucesión de Daniel Becker al frente de la Asociación de Bancos de México (ABM). Y es que después de la convocatoria a supuestos candidatos que corrió del 10 al 14 de octubre solo se inscribió uno: Julio Carranza, de Bancoppel. La credibilidad, prestigio y gobierno corporativo de la agrupación más importante del sector financiero podrían estar en entredicho si no se respeta la normatividad interna. Entre los mismos banqueros se comenta que Carranza no cumple con los mínimos requisitos ni lo que dictan los estatutos para ser presidente. Uno de ellos es haber sido director general o presidente de un banco o grupo financiero y en el caso de Carranza no se dan, pues el director de Bancoppel es Carlos Jack López Moctezuma Jassán. Se comenta que Carranza buscó el apoyo de Enrique y Agustín Coppel Luken para poder cumplir el requisito de ser director del banco, pero que los empresarios sinaloenses lo rechazaron. Así que técnicamente Carranza no puede participar en el proceso de sucesión de la ABM. ¿Luego entonces?