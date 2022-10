La rebelión de los generales

EN LA SECRETARÍA de la Defensa Nacional (Sedena) se da por hecho que el hackeo a sus sistemas de información no fue producto de ciberdelincuentes comunes, de ésos que los mueve el dinero o los ideales.

La milicia sabe que fueron las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, DEA, CIA o el mismo Pentágono, con el objetivo de dar un manotazo en una coyuntura clave de las relaciones con México.

Pero también tienen claro que no pudieron vulnerar sus bases de datos sin que desde dentro hubiera quien facilitó el acceso a los seis terabytes de miles de horas de audios y videos y millones de documentos.

En la Sedena hay en la actualidad dos bandos claramente identificados: los del secretario en funciones, Luis Cresencio Sandoval, y los del ex secretario del sexenio pasado, Salvador Cienfuegos.

(Especial)

Éste último sigue teniendo un peso relevante en altos mandos del Ejército. Su fuerza quedó de manifiesto hace dos años, cuando fue detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

La primera reacción, entonces, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como la del general secretario Sandoval, fue la de un deslinde que enardeció a muchos generales de tres estrellas.

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país, durante el periodo neoliberal”, expresó el tabasqueño.

Los diez generales de división del Ejército y la Fuerza Aérea más importantes le hicieron llegar a su Comandante en Jefe un extrañamiento por tal afirmación y la débil posición asumida ante la DEA.

Lejos de cicatrizar la herida, las diferencias se han ahondado en los dos siguientes años: Sandoval prohijó una nueva élite castrense que se benefició del poder económico que López Obrador le dio a la Sedena.

En la milicia hay dos clases: una minoría que desplaza a los civiles y ocupa posiciones directivas en flamantes empresas, y una mayoría que en el menor de los casos construye obras y reparte vacunas y en el peor sale a enfrentar a cárteles del crimen organizado.

El descontento se acrecentó con las 21 órdenes de aprehensión que se expidieron contra igual número de militares a los que se acusó de desaparición forzada y delincuencia organizada por el caso Ayotzinapa.

Justo cuando se daba el encontronazo entre Sandoval y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, apareció el grupo Guacamaya y las filtraciones de los archivos de la Sedena.

Esta semana fue particularmente fatal para el general Sandoval, que como ningún otro secretario de la Defensa, mostró de qué está hecho.

Quizás por ello Cienfuegos nunca lo puso en la lista de recomendaciones a López Obrador para ocupar el cargo.

(Especial)

EL GOBERNADOR ALFREDO del Mazo Maza dio ayer un paso de cara a la elección del candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, candidatura de unidad que será respaldada por el PAN y el PRD en la Alianza Va por México. Pero cuidado: el que se haya designado a Alejandra del Moral como la coordinadora en Defensa del Edomex no quiere decir necesariamente que la ya ex secretaria de Desarrollo Social es esa candidata. En diversos sectores del priísmo mexiquense sigue ganando fuerza Ana Lilia Herrera, quien ha logrado posicionarse en 125 municipios, 45 distritos y 20 regiones de la entidad y goza de la simpatía de ex gobernadores como Arturo Montiel, Emilio Chuayffet, Eruviel Ávila y César Camacho. Y si al final se confirma que Del Moral será la candidata el paso siguiente será ver si, efectivamente, el gobernador del Mazo apoyará decididamente una alianza para, como indica el nuevo cargo de Alejandra, “defender” el Edomex. Y es que hay dudas del compromiso real del ex presidente de Huixquilucan. Tres pueden ser los caminos que siga: que empuje sin cortapisas la candidatura de Del Moral, que la apoye públicamente, pero que en corto no le meta dinero y la deje morir, o que de plano pacte con el gobierno de la 4T no meter las manos en el proceso electoral del 2023. Este último escenario no es remoto y tan no lo es que por los rumbos de Toluca y el Paseo de Tollocan empezó a circular esta semana una especie inquietante: ¿claudicó el gobernador Del Mazo y ya acordó con Andrés Manuel López Obrador unirse al club de Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Miguel Aysa y Carlos Joaquín González? ¿Cuál fue el motivo de su reciente visita al Vaticano para entrevistarse con el Papa Francisco?

(Especial)

A PROPÓSITO DE liderazgos, hace una semana Dante Delgado invitó a cenar a su casa de la colonia San Jerónimo Lídice a sus principales cuadros. Asistieron Jorge Álvarez Maynez, Patricia Mercado, Juan Zepeda, Clemente Castañeda, Mirza Flores, entre otros. El motivo fue anunciarles la realización de un seminario la próxima semana, lunes 24 y martes 25 de octubre. El tema es el movimiento de la Social Democracia en México. Los tres oradores principales serán Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y el propio Dante. El protagonismo de éste dejó en el ambiente la sospecha de que quiere empezar a perfilarse como el candidato presidencial en el 2024, cosa que sus cercanos descartan tajantamente. “El candidato va ser Luis Donaldo Colosio Riojas, es una marca muy valiosa con la que MC buscará ganar una participación de 12% en el electorado nacional para tratar de ser el partido bisagra”. La granja naranja empezó a alborotarse desde el domingo 9 de octubre en una gira por Monterrey, donde Dante descartó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, como el candidato de su partido a la Presidencia. Pero a partir de esa semana el joven político no ha desaprovechado foro para reiterar sus aspiraciones, llevándole la contra a su dirigente. Nadie entiende porque Delgado Rannauro insiste en conducir a su partido solo a las elecciones, tanto en 2023 en el Estado de México como en las presidenciales del 2024. ¿Tendrá ya un pacto con Andrés Manuel López Obrador para fragmentar el voto a favor de Morena?

(Especial)

“LO VEO CON cara de senador… le haría bien al Senado una persona como usted”, le espetó la senadora Beatriz Paredes a Arturo Zaldívar. Fue durante una reunión la semana pasada con miembros del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta. Por ahí andaban Claudia Ruiz Massieu, Sylvana Beltrones, Nuvia Mayorga, Claudia Anaya, Miguel Ángel Osorio Chong, Jorge Carlos Marín, Eruviel Ávila, Manuel Añorve, Mario Zamora. ¿A dónde se va el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero próximo, una vez que deje el cargo? Todo apunta a que ya no se quedara el año que todavía le resta a su periodo y que la posibilidad de relevar a Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República cada vez se ve más distante. Hay quienes lo ven, efectivamente, como un posible candidato de Morena al Senado en 2024. No lo descarte.

(Especial)

OTRO QUE YA levantó la mano para el Senado es Manlio Fabio Beltrones. El sonorense quiere volver a liderarlos en 2024. Ya entre 2010 y 2011 fue presidente de la Cámara de Senadores y antes, de 2004 a 2005, lo fue de la de Diputados. En ambos puestos operó como muro de contención a muchas iniciativas de los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Manlio reapareció esta semana en la pasarela del PRI que organizó el líder de ese partido, Alejandro Moreno. Le decía que en aras de quitarse la presión de sus opositores “Alito” empezó a abrir el instituto político más allá de sus incondicionales del Comité Ejecutivo Nacional. Los tricolores están conscientes que Morena muy posiblemente retenga la Presidencia, pero perderá el Congreso, por lo que la gobernabilidad del país se va dar en Diputados y Senadores, que es a donde van a mandar a sus mejores cuadros.