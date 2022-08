¿Detendrán la venta de Banamex?

PUES CON LA novedad de que Citibanamex no apeló las medidas cautelares que emitió en enero pasado el Juez 71 de lo Civil de la CDMX y este 4 de agosto se le venció el plazo para impugnarlas.

Esto querría decir que Citi, presidido por Jane Fraser, no podría vender su negocio de banca de menudeo, empresarial, afore y patrimonio cultural, proceso que está entrando a la recta final.

En el arranque de 2022 dicho juzgado impuso la restricción a efecto de preservar el juicio por el que Oceanografía demandó a Banamex y a Citi por la friolera de cinco mil 200 millones de dólares.

¿Se acuerda no? El gobierno de Enrique Peña y específicamente su director de Pemex, Emilio Lozoya, se empeñaron en que Oceanografía, el contratista estrella de Felipe Calderón, cambiara de dueño.

Como Amado Yáñez se negó a entregar la empresa, fue encarcelado acusado de defraudar a Banamex con supuestas cuentas por cobrar a Pemex apócrifas que respaldaban créditos del banco.

Oceanografía quebró, Campeche perdió un importante generador de empleo y Citi quedó envuelto en acusaciones de corrupción que le costó puestos al equipo directivo de Banamex, liderado por Javier Arrigunaga.

Tras su salida de prisión, Yáñez demandó en 2019 por daños y perjuicios al grupo estadounidense y a su filial mexicana, proceso que tomó un nuevo giro a finales de 2021, cuando Citi anunció que vendía Banamex.

Fue a partir de entonces que Yáñez promovió las medidas cautelares, las cuales Citi apeló a través de su bufete de abogados encabezado por el afamado Javier Quijano.

Banamex se amparó y su expediente, el 1067/2022, cayó en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la CdMx, cuyo titular, Felipe Guerrero, lo desechó porque lo consideró inconsistente.

El togado descartó el amparo el 6 de julio por dos razones: llegó un día después del plazo concedido por la ley, y porque no le causaba ningún perjuicio la decisión de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia.

Manuel Romo (Ilustración de Nelly Vega)

Esta sala confirmaría el 9 de junio las medidas cautelares que salieron en enero, lo que fue un nuevo revés contra el recurso de apelación promovido por Citibanamex, que comanda Manuel Romo.

El banco tuvo del 21 al 30 de junio para inconformarse, pero increíblemente no lo hizo, lo que de facto significó la conformidad de la ratificación de las medidas que impiden la venta.

Por lo tanto el 4 de agosto pasado el propio juez señaló que precluyó el derecho de Banamex para impugnar. Entendemos que también las huestes de Romo se conformaron con tal decisión.

A estas alturas Citi carecería de elementos jurídicos para remover las medidas y tendría que cumplir la orden del juez, esto es, detener la venta, que como le informé, entró ya a la fase de entrega de ofertas vinculantes.

¿Quedará en el limbo la venta de Citibanamex?

Lorenzo Meyer Falcón (Ilustración de Nelly Vega)

CADA VEZ LE llega más la lumbre a los aparejos de la Secretaria de Energía. Y es que el costo de la refinería de Dos Bocas ya se convirtió en el elefante en la sala, pero el megaproyecto insignia de la 4T es muy grande para dejarlo caer. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo seguirá respaldando, cueste lo que cueste, aunque Rocío Nahle se queme políticamente. Hace una semana hubo Consejo de Administración en Pemex y se votó a regañadientes una nueva solicitud, ahora de seis mil 500 millones de dólares, para inyectárselos. La aspirante a gobernadora de Veracruz se topó con dos votos en contra: el de los consejeros independientes Lorenzo Meyer Falcón y José Eduardo Beltrán, y el cuestionamiento del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. Lo que le cuestionan es que no aporte ningún documento que justifique cómo se están ejerciendo ya casi 14 mil millones de dólares. Lo peor es que todavía falta mucho dinero más para terminarla y ponerla a producir.

Samuel García (Ilustración de Nelly Vega)

ESTA SEMANA ARRANCAN las diez adjudicaciones en que se dividió la construcción del acueducto El Cuchillo 2, en Nuevo León. Esta magna obra, con la que se buscará paliar la crisis de escasez de agua en Monterrey y el Estado que gobierna Samuel García, quedará en manos de constructoras regias. Vaya apuntando en la puja a Garza Ponce de José María Garza, Maiz Mier de José Maiz García, PCZ Construcciones de Carlos Orozco, RECSA de Humberto Armenta, Dycusa de Héctor Rangel Gutiérrez, Protexa de Rodrigo Lobo, Arendal de Jesús García-Pons y Cotemar de Mario Dávila. Los ganadores deberán tener dos de tres votos de un consejo integrado por la Comisión Nacional del Agua, la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León y el gobierno estatal. El acueducto costará 10 mil millones de pesos.

LA TERCERA FUE la vencida y Pemex, que dirige Octavio Romero, se desistió del proyecto de la batería de separación de gas y petróleo para su yacimiento de Ixachi. Debemos corregir lo que ayer publicamos. La petrolera decidió cancelar el proceso de adjudicación de esa obra que le dijimos había ganado la italiana Technimont y que suponía subir a Arendal. Nada. No habrá batería, lo que se constituye en el tercer frustrado intento en lo que va de este sexenio. El primero lo había ganado Idinsa, de Víctor Ortiz, pero no logró amarrar el financiamiento. En el segundo se lo adjudicaron a Caabsa, de los hermanos Mauricio y Luis Amodío, y tampoco consiguieron las garantías. Y ahora este desechamiento. Pemex concluyó que los números no le daban y mejor cortó por lo sano.

Héctor Lagos Dondé (Ilustración de Nelly Vega)

CRÉDITO REAL TAMBIÉN pactó ya con BBVA, de Eduardo Osuna, el pago de su deuda. Como le informé ayer, al igual que su similar Santander, que lleva Héctor Grisi, había logrado medidas cautelares, en este caso del Juzgado 17 de la CdMx, por un crédito de alrededor de 260 millones de pesos. Santander y BBVA fueron los dos únicos bancos comerciales que ejercieron acciones legales contra la sociedad financiera de objeto múltiple. Incluso demandaron al presidente del Consejo de Administración, Ángel Romano Berrondo. Misma situación de Monex, de Héctor Lagos Dondé, Solitaire Fund e Institutional Multiple Investment Fund.

A PROPÓSITO DE Monex, apúntela como otra emisora que se deslistará de la Bolsa Mexicana de Valores. El martes próximo tendrá Asamblea y el único punto a tratar es la propuesta del desliste. Se comenta que Héctor Lagos Dondé y su equipo están molestos por la laxitud de los reguladores que han mermado su desempeño y hasta su reputación. Y es que como representantes comunes de papeles de deuda, están cargando con la presión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente. Pero por otro lado prestamistas precisamente como Crédito Real, no son medidos con el mismo rasero. El costo era ya muy alto.