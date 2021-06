Una mujer vs. la candidata de AMLO

La Alianza Sí Por México, los 82 grupos privados y los de la sociedad civil que trabajan para hacer un frente amplio camino a las elecciones del 2024, ya pasaron del análisis del proceso electoral a las acciones. Aquí algunas de ellas: 1.- Las consultas para juzgar a los expresidentes de México Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, y para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, son cortinas de humo para evadir los problemas reales y un montaje para ganar espacios en la agenda pública, coinciden partidos y organizaciones ciudadanas.

Van a manifestar su oposición a estas prácticas porque no construyen la unidad que el país necesita y sí polarizan y son un gasto millonario inútil, que ayer el INE calculó en 9 mil millones de pesos, para atender el capricho de un hombre. Lo inteligente es no caer en ese juego. Por eso ni hacerle caso. 2.- Los jóvenes y las mujeres van a ser los grandes electores. Para los comicios del 2024 habrá 29 millones de potenciales votantes que tendrán entre 18 y 29 años de edad. Y del padrón general, 45 millones serán mujeres. Por eso la alianza Sí Por México está buscando un perfil de candidato que sea mujer, que se identifique con los jóvenes y que sea más representativa de la sociedad que de los partidos. 3.- El frente amplio de partidos políticos de oposición, agrupaciones empresariales y organizaciones ciudadanas, va por el apoyo en universidades públicas y privadas; organizaciones de mujeres; organizaciones no gubernamentales; iglesias, y agrupaciones sindicales no alineadas a Morena.

También por la creación de observatorios ciudadanos para defender la Constitución, libertades y derechos ciudadanos, migrantes e indígenas y por la defensa de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Federal de Competencia Económica, por citar algunos.

Habrá marcaje personal para que los diputados de la alianza sean un frente opositor real y que hagan sentir su fuerza en el Congreso. Se buscarán alianzas con Movimiento Ciudadano y diputados de Morena que no apoyen las ocurrencias y excesos presidenciales. 4.- Un aprendizaje de las elecciones pasadas fue que los comicios se ganan con alianzas, por tierra, con recursos lícitos, no del narco, y a través de las redes sociales, sacando a votar a las clases medias.

La estrategia para el 2024 es volver a ganar corredores regionales donde están ubicadas las 100 grandes ciudades del país: corredor azul en el Estado de México y el centro del país con Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, y la franja tricolor en el norte con Nuevo León y Coahuila.

Asimismo, repetir el triunfo en ciudades o alcaldías, como las nueve de la CDMX, amén de Morelia, Querétaro, Naucalpan, Toluca, Puebla, Guanajuato, Cuernavaca y León, por ejemplo. 5.- Aunque Sí Por México tendrá candidato presidencial en la segunda mitad del año próximo, los dirigentes de los partidos impulsarán candidatos con el fin de llegar a un mayor número de población.

Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, Enrique de la Madrid, Lorenzo Córdova y Ricardo Anaya.

Los nombres que van a sonar mucho como precandidatos de la alianza serán Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, Enrique de la Madrid, Lorenzo Córdova y Ricardo Anaya, por el activismo que tienen y tendrán.

Anote también en esta lista a mujeres exitosas e integrantes de la sociedad civil, como María Asunción Aranburuzabala, Blanca Treviño y Margarita Zavala, entre otras.

La preocupación más grande de Sí por México es el papel que va a jugar el dinero del narco y los cárteles en los seis procesos electorales del año entrante, sin dejar a un lado la corrupción que está generando el dinero público que controla el ejército mexicano.

Ricardo Monreal y Julio Scherer.

EL SENADOR RICARDO Monreal cada vez se empieza a desmarcar más de la 4T y define una hoja de ruta personal de cara a las elecciones del 2024. Es difícil saber si estará en la boleta por el partido Morena, pero de que estará en la boleta, no lo dude. En el encontronazo de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard por la tragedia de la Línea 12 del Metro, el coordinador de la bancada morenista en el Senado es el ganón. Pero el deslinde con el círculo más cercano a Andrés Manuel López Obrador también incluye al Consejero Jurídico de la Presidencia. La carta que este jueves Monreal envió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, y que hizo pública en sus redes sociales, es en realidad una llamada de atención a Julio Scherer Ibarra. El zacatecano le hace un extrañamiento a la máxima instancia de procuración de justicia porque no ha resuelto el estatus legal en que se encuentra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo que propicia un clima de inestabilidad y zozobra en el estado, según dice. Aquí el punto es que quien dio la resolución que ha permitido amparar al político panista fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien relacionan con Scherer. Lo que entre líneas dice la carta a Zaldívar y al resto de los ministros de la Corte, es: quítenle el caso a Scherer. ¿Le alcanzará al senador para irse en contra el todo poderoso consejero?

Gabriel García y Raymundo Artís.

CON LA DEFENESTRACIÓN de Gabriel García y la muerte de Raymundo Artís el plan de Andrés Manuel López Obrador de hacer del Banco del Bienestar el vehículo para que sus clientelas electorales que viven lejos de las zonas urbanas cobren los apoyos económicos de sus programas sociales, recibe un golpe mortal. García era el estratega para que el banco dirigido por Diana Álvarez estuviera debidamente montado, con sus 2 mil 700 sucursales y una robusta red de cajeros automáticos, antes de las elecciones presidenciales del 2024 para el servicio del candidato de Morena. Fue García quien como Coordinador de los Programas para el Desarrollo abrió la puerta a Alejandro del Valle y Carlos Cabal como proveedores de la 4T. Entretanto, Artís era el artífice tecnológico que como responsable del proyecto Internet para Todos y de la subsidiaria de la CFE Telecom, tenía a su cargo la construcción de la red y la conectividad a esas comunidades y municipios apartados, donde el presidente tiene una base electoral cautiva. El proyecto original era hacer del Banco del Bienestar la caja expendedora de los pobres. Pero con García fuera, Artís fallecido y una Secretaría de la Defensa que no puede construir las sucursales a la velocidad que quiere López Obrador, el proyecto está haciendo agua.

Carlos Torres Rosas y Cuauhtémoc Cárdenas.

CARLOS TORRES, EL secretario Técnico del Gabinete, es el sustituto de Gabriel García. Se trata de un economista egresado de la Universidad de Bath, Inglaterra, de donde se tituló en 2009. El funcionario prácticamente llegó del extranjero y en directo se integró al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchos aseguran que se le metió por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, su hijo. Pero la realidad es que está en los afectos personales del tabasqueño por su padre, Carlos Torres, un empresario duranguense promotor de las causas izquierdistas. Fue secretario particular de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, año en que contendió por la grande frente a Carlos Salinas de Gortari y Manuel J. Clouthier. La mamá del flamante coordinador de los Programas de Desarrollo de la 4T es sobrina del mismo ingeniero Cárdenas. Pero más allá de esos lazos, Torres Rosas es el economista “que trae los otros datos” y que continuamente tarjetea a López Obrador. Fue la voz crítica y discordante frente a los números y conceptos que al presidente le allegaban Carlos Urzúa y Alfonso Romo.

El accidente en la Línea 12 del Metro ocurrió el 3 de mayo pasado. (Cuartoscuro)

TAL CUAL LE informé hace una semana, Carlos Slim va tener que pagar no sólo el tramo que se cayó de la Línea 12 del Metro sino muy probablemente el reforzamiento de los 11.5 kilómetros que componen ese viaducto elevado. Por ahí versaron las pláticas que sostuvo esta semana en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador y con la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaun. Aunque la última palabra la tendrá el comité de expertos creado exprofeso, donde el amigo del presidente, José María Rioboó, tendrá un peso importante como estructurista que es, la solución para rehabilitar la llamada Línea Dorada irá por el reforzamiento de esa estructura a través de tirantes y no los construirá Carso Infraestructura, sino un tercer experto. Y sí, como responsable de la mala obra, Slim la tendrá que financiar todo.

PUES AL FINAL de cuentas todo apunta a que Rogelio Ramírez de la O será una llamarada de petate y que no negoció bien con el presidente para aceptar ser el próximo secretario de Hacienda. Andrés Manuel López Obrador hace cambios para que todo siga igual. El afamado consultor financiero no moverá ni a Rocío Nahle ni a Octavio Romero. La secretaria de Energía y el director de Pemex se mantendrán, por lo pronto, en sus posiciones. En la cartera que le encomendaron no tocará tampoco a Raquel Buenrostro, Carlos Aranda y Victoria Rodríguez. Las posiciones del SAT, de la Procuraduría Fiscal y de la subscretaría de Egresos, respectivamente, son del inquilino de Palacio Nacional. Vamos, en una de ésas y ni siquiera quita al neófito director de Nafinsa y Bancomext, Juan Pablo de Botton.