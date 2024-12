Inquietudes de los empresarios

La presidenta Sheinbaum compartió ayer el pan y la sal con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. De acuerdo con la mandataria, el encuentro con los empresarios más acaudalados del país, que se realizó a puerta cerrada en el Museo Kaluz, fue de carácter “amistoso”. Pero eso sí, algunos de los hombres de negocios, como Agustín Coppel Luken, director ejecutivo de Coppel, y Pablo Azcárraga Andrade, presidente de Grupo Posadas, manifestaron a su arribo sus preocupaciones en torno de la violencia en varios estados y la incertidumbre ante las amenazas de Trump de imponer aranceles. Ojalá hayan expresado, de forma directa, sus preocupaciones a la mandataria.

Trancazos en Congreso chiapaneco

Los pleitos en el Senado palidecen ante las reyertas en el Congreso de Chiapas. Por viejas rencillas políticas, los del PVEM terminaron ayer a golpes en la sede de la legislatura estatal. El exdiputado Eduardo Zenteno llegó hasta las oficinas del hoy legislador Ismael Brito Mazariegos para agarrarlo a puñetazos. Trascendió que la agresión fue por añejas disputas desde el poder en el estado que gobernaron. Brito Mazariegos, quien no respondió a la agresión, fue secretario de Gobierno, y Zenteno fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar.

De la Madrid, otro que deja al PRI

Por lo visto, el activismo del dirigente Alejandro Moreno por el país y en el extranjero no convence ni a los priistas. Su estilo político acaparador no gusta a los militantes de primer nivel, y ayer su exaspirante a la candidatura presidencial, Enrique de la Madrid, anunció que, “después de una amplia reflexión, llegué a la conclusión que mi ciclo en el PRI ha terminado”. En un mensaje en redes, agregó: “Creo que un mucho mejor México es posible, un México próspero, justo, seguro, sustentable y en paz”. Aclaró que contribuirá para eso desde “otros espacios que me permitan sumarme a la construcción de diálogos positivos entre mexicanos”.

Cabildeo personal del rector

Muy activo se vio ayer al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, en San Lázaro, quien llegó a conversar directamente y en privado con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para asegurar “la asignación presupuestal que los diputados votarán para la Universidad en los próximos días”, indicó en redes sociales. El líder morenista informó, por la misma vía, que fue “una conversación amable y técnica sobre el presupuesto”. Del rector comentó que “me pareció un hombre serio, razonable, un hombre con una claridad en el proyecto educativo que respetamos”. No olviden que “soy maestro de la UNAM”, aclaró el zacatecano.

Despedidas

Dante Delgado se despidió de la Coordinación Nacional de MC con reclamos hacia López Obrador, de quien dijo que cumplió su promesa de acabar con las instituciones y fortalecer al régimen que juró combatir. Además, señaló al Poder Legislativo, al Judicial, al PRIAN y a todo lo que no fuera MC. Curioso que ahora condene a todos los que considera que pavimentaron el camino para que llegara Morena al poder, y se le olvida que él mismo apoyó a López Obrador, aun cuando el tabasqueño, por allá en 2006, mandó “al diablo las instituciones” con Convergencia como aliado.

Frenan la ‘incontinencia’ verbal

Los senadores por fin pusieron orden a sus sesiones al reformar el reglamento para reiterar que los votos particulares son para razonar su voto negativo, y no como los morenistas lo han usado, sólo para lucirse en tribuna y alargando las sesiones de manera absurda. Enrique Vargas, vicecoordinador del PAN, destacó que en las dos últimas legislaturas hubo alrededor de 170 votos particulares, y en tres meses de ésta, ¡300 votos!