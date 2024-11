Por un partido sin ‘impresentables’

Xóchitl Gálvez insiste en sus esfuerzos de crear una oposición “fuerte, decente, digna y con credibilidad”. En su mensaje semanal, la excandidata presidencial aseveró que la nueva fuerza política que pretende construir se debe reservar el derecho de admisión de “todos los impresentables”. ¿De quién estará hablando la exabanderada opositora? Opciones hay de sobra.

Renuncia clave en el INE

Tanto batalló Guadalupe Taddei para nombrar a sus allegados en puestos clave del INE, al grado de que los morenistas aprobaron una reforma para darle manga ancha en la designación de cargos de primer nivel… y todo para que ahora tenga complicaciones nada menos que en la Secretaría Ejecutiva. Resulta que Claudia Edith Suárez dejará el cargo por “cuestiones personales”. La presidenta del instituto deberá pensar en otro perfil para proponerlo como titular de esa instancia. Lo malo –para ella– es que el regalazo que le dieron los diputados, para no tener obstáculos al acomodar a sus piezas en la estructura administrativa del organismo, no aplica para la Secretaría Ejecutiva.

¿Elección patito en el PJ?

El muy conocido operador del PRI Rubén Moreira no ocultó su colmillo en elecciones y arremetió ayer contra Morena por su “locura” de elegir a jueces, magistrados y ministros. “Están acostumbrados a las cosas patito: la refinería, el aeropuerto, la línea aérea, y hoy quieren hacer elecciones patito para el Poder Judicial”, acusó. “Si no están bien preparados, tengan cuidado”, les recomendó, sin cobrar por la asesoría, aclaró. Pero les advirtió que “con su mamotreto de reforma judicial, se ve que no tienen ni idea y por eso el INE, que sí tiene gente seria, les está diciendo: ‘oye, pospongamos esta vacilada’”. “Si necesitan algo, que nos busquen”, dicen sus asesores.

La sutil advertencia de Trudeau

Canadá puso el balón del T-MEC en la cancha de México y sus cuestionables decisiones que pueden obligar a ese país norteamericano a “considerar otras opciones”. La desaparición de órganos autónomos, una muy cuestionada reforma judicial, y además la preocupación del primer ministro Justin Trudeau por la inversión china en México, parecen contradecir la narrativa oficial de miel sobre hojuelas en torno del tratado. Ahora a ver si no el gobierno dice que estas son decisiones autónomas de México, con lo cual demostraría nuevamente que no entiende que el país no está aislado de la dinámica global.

Senado pet friendly

El salón de plenos del Senado anduvo ayer “harto tierno”, como afirmó Gerardo Fernández Noroña, pues, dado que se aprobó el dictamen de protección animal, los escaños se adornaron con pancartas de ‘lomitos’ y ‘michis’. También estuvo presente Tonatiuh, un perrito rescatado del huracán John, que trajo el senador Félix Salgado Macedonio. La Mesa Directiva también se adornó con animalitos de peluche.

Ausencia explicable

Dicen que en política cada movimiento cuenta y la gobernadora Delfina Gómez lo tiene claro. Mientras el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi, daba su informe en Toluca, la maestra decidió estar en Metepec liderando el primer Foro de Prevención del Maltrato Animal. Nada de desplantes, sólo prioridades. Todos los que la conocen saben que una prioridad de la gobernadora, y no ahora, sino desde hace mucho, es lograr un Estado de México más empático y responsable con esos seres.