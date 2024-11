Para órganos autónomos, dos días de debate en el pleno

Tan polémico, profundo y álgido es el tema de la eliminación de los órganos autónomos, que la Jucopo de la Cámara de Diputados programó su discusión en dos sesiones del pleno de los 500 legisladores. La mayoría de Morena y sus aliados aceptaron la propuesta de la oposición de que este miércoles por la tarde se discuta ampliamente el dictamen en lo general, y hasta mañana jueves se aborde en lo particular. La oposición ya advirtió que dará una dura batalla, que iniciará esta mañana con un mitin en las oficinas del Inai, aunque sus votos no les dan para modificar nada a la iniciativa de AMLO.

Amor con… presupuesto se paga

Atinada observación la que hizo ayer la coordinadora de los diputados federales del PAN, Noemí Luna, quien afirmó que la frase de “amor con amor se paga” si no se corresponde es demagogia. Y, por ello, con ironía, estimó que “amor que no se ve en el presupuesto no es amor”. Y es que, precisó, “las prioridades del gobierno se ven reflejadas en el Paquete Económico 2025, y una cosa es el discurso y otra dónde destinan recursos”. Para ser más directa, se refirió a que en el gobierno de Morena “dilapidan recursos en Pemex, mientras castigan educación, salud y seguridad”.

Reconciliación naranja

En MC parece que hay reconciliación entre el llamado Grupo Jalisco y la cúpula del partido. Esto se hizo evidente durante el registro de Jorge Álvarez Máynez como candidato a la coordinación nacional del partido, a donde llegó no sólamente Mirza Flores, coordinadora naranja en el estado, sino también el senador Clemente Castañeda. Las asperezas que dejaron los reclamos del gobernador Enrique Alfaro están empezando a quedar atrás. Por cierto, también estuvieron arropando al excandidato el senador regio Luis Donaldo Colosio, Alejandra Barrales, Amalia García y Patricia Mercado.

Sigue la rispidez Senado-Corte

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, descartó que más juzgadores vayan a renunciar, no sólo porque –recordó– ellos tienen pase directo a la candidatura para la elección judicial, sino porque “sería un error político nuevo que no creo que vayan a cometer”. Pero, eso sí, aprovechó para hacer un llamado a la presidenta de la Corte, Norma Piña, a “desistir de su actitud facciosa; la llamo a reconocer que ha hecho una conducción política desafortunada para el Poder Judicial”. Para Noroña, es el momento de que “reconsidere y ayude” a la destrucc… perdón, a la transición hacia la elección popular de juzgadores.

Desairan mujeres convocatoria a elección judicial

A alguien no le va a gustar saber, a su regreso a México, que aunque es tiempo de mujeres, las abogadas mexicanas no están interesadas en participar en la elección judicial. En el Senado se dio a conocer que de más de 3 mil aspirantes, sólo 30% son mujeres, por lo que se hizo un llamado a interesarse en ser –dijo– las nuevas “Benitas Juárez”. Por cierto, ayer anduvo de invitada en la Cámara alta Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, quien se sumó al llamado, pues consideró que la impartición de justicia requiere una visión desde la vivencia de las mujeres, y sobre todo las jóvenes.

Cuando la ombudsperson se victimiza

La titular de la comisión encargada de proteger a las víctimas… se hizo la víctima. La CNDH de Rosario Piedra, en un comunicado plagado de calificativos en contra de sus críticos, y en el que incluso se enfrenta directamente con la escritora Sabina Berman, sostuvo que todo lo que se ha dicho en los últimos días es una calumnia en su contra. En respuesta, Berman cuestionó: “¿Para qué ataca a una civil? ¿Para ejemplificar cómo usa la fuerza de una institución del Estado contra una periodista?”. De paso anticipó que interpondrá un recurso ante la Comisión de Derechos Humanos contra su titular, Rosario Piedra Ibarra, “a ver qué hace”.