Dinastía Valls, por su continuidad

Faltando cinco días para que venza el plazo para que se inscriban los aspirantes a participar en la elección judicial, un muy fuerte aspirante está por apuntarse. Se trata de Guillermo Valls Esponda, quien es el actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. La ventaja que tiene Valls es que no sólo lo avala su impecable trayectoria en el Poder Judicial, el sector público y la consultoría, así como su formación académica, sino que es una persona apreciada y reconocida por todas las fuerzas políticas, sin importar el signo. Su padre, Sergio Valls, fue un inolvidable ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta su fallecimiento, del cual se cumplen 10 años el 3 de diciembre.

No será un día de campo para el titular de Hacienda

Mañana, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, enfrentará en la Cámara de Diputados a una oposición “derrotada si quieren, pero unida y con la razón”, dicen en Acción Nacional. Tendrá que explicar el Paquete Económico 2025 y sus rigurosos recortes al gasto público, que son tales, dice la coordinadora panista, Noemí Luna, que “el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum parece el séptimo de su antecesor”. La diputada animó a sus seguidores a los que cuestionó: “Ustedes qué le dirían acerca de la reducción de presupuesto en salud, educación, seguridad...?”.

Lo que se propone en Brasil vs. lo que ocurre en México

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso en la Cumbre de Líderes del G20, en Río de Janeiro, destinar 1% del gasto militar para invertirlo en un programa medioambiental como Sembrando Vida. Llama la atención el planteamiento, pues en México no sólo ha respaldado la militarización, impulsada por su mentor político, sino además, en el Paquete Presupuestal de 2025 propuso un recorte de casi 40% al sector del medio ambiente, pese a la crisis climática. Las inconsistencias del discurso oficial.

El nuevo mood de ‘mister’ Ken

Muy seco el mensaje del embajador estadounidense, Ken Salazar, después de la reunión entre Claudia Sheinbaum y Joe Biden. Cuando en otros momentos resaltaba la importancia de estos encuentros, ahora se limitó a subrayar lo dicho por la Casa Blanca, pero nada más. Parece que la tensión provocada por sus últimos comentarios sigue estando patente.

Ahí va de nuevo la Marea Rosa

En redes sociales, el exsenador Emilio Álvarez Icaza convoca al denominado Encuentro Ciudadano 2.0. Se trata –dice el exintegrante del equipo de Xóchitl Gálvez– de que “nos encontremos quienes estamos intentando construir una nueva iniciativa ciudadana para hacer política”. Su argumento es no cruzarse de brazos ante el momento actual, “particularmente grave”, y no resignarse a ver “cómo se destruye el país y que no hagamos nada”. La cita es el sábado 23 de noviembre en los rumbos de Taxqueña. Y como combatiendo la idea de que la oposición está derrotada, el activista del Frente Cívico Nacional asegura que “sólo está derrotada la persona que deja de luchar”. A ver cómo les va…

El presupuesto, ¿comprometido con la educación?

Luego del “lamentable error” de la Secretaría de Hacienda, que le metió tijera al gasto de la UNAM y el IPN, el secretario de Educación y exdirigente nacional de Morena, Mario Delgado, tuvo que salir otra vez de bombero y apagafuegos. Ayer tuvo que aclarar de nuevo que “las universidades públicas del país mantendrán su presupuesto y se les aumentará de acuerdo a la inflación”. De acuerdo, pero si “mantendrán” su presupuesto quiere decir que, si bien no habría recorte, tampoco habrá el incremento que se necesita. Pequeño detalle.