Los méritos de Ulrich Richter

Uno de los candidatos más sólidos para ocupar la fiscalía de la Ciudad de México es el abogado Ulrich Richter. Egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en ciencias penales por el Inacipe. Ejerce la abogacía en los ámbitos penal, civil y de amparo. Ha escrito cinco libros, vinculados algunos con la ciudadanía y la justicia. Y ha defendido casos emblemáticos como al sindicato de pilotos, el uso lúdico de la mariguana o a la revista Proceso cuando recibió una demanda de Martha Sahagún. Y el caso que lo ha convertido en celebridad internacional es contra el gigante Google, al que ha derrotado en diversas instancias. A la hora de formar la terna, el Consejo Ciudadano deberá tomar muy en serio a Ulrich, que sería el primer gran fiscal ciudadano que tuviéramos en la CDMX, y que tanta falta nos hace.

Porras tricolores a funcionarios de Hacienda

Con mucho énfasis expresó ayer el diputado del PAN Homero Niño de Rivera su visible inconformidad contra diputados del PRI, su aliado político, en la Comisión de Hacienda. Calificó de increíble e inexplicable que el diputado federal priista por la CDMX, Emilio Suárez Licona, “echara porras”, reconociera y hasta considerara sus amigos a los funcionarios del equipo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cuando es de un partido de oposición. El legislador capitalino sólo dijo que algunos de los hoy servidores públicos de la ‘4T’ del sector financiero habían sido sus compañeros en algún momento de su carrera en la administración pública. ¿Celos en Acción Nacional?

Sigue la lluvia de impugnaciones

La legalidad de la reforma judicial sigue en entredicho. Ayer, el Senado aún fue notificado de 112 impugnaciones. “Hasta el último segundo buscarán descargar el proceso. No pudieron, no han podido, no podrán”, aseguró Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva.

Michoacán, con reforma judicial

Y hablando de la reforma al Poder Judicial de la Federación, aún siguen cayendo impugnaciones contra ésta, pero ya a nivel estatal están algunos Congresos con un paso adelante. Michoacán se convirtió ayer en el primer estado en promulgar y publicar la reforma constitucional al Poder Judicial local. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se comprometió a que los trabajadores y jueces “tendrán un retiro digno”. El mandatario morenista aseguró que el Poder Judicial local “se descentralizará”, y con ello “se acercará la justicia a la población”. Parece que llevan prisa por quedar bien los góbers de la ‘4T’.

La justificación de la senadora expriista

‘¡Amiga, ya supéralo!’, reza el dicho… La senadora expriista Cynthia López Castro se estrenó ayer como oradora de la bancada de Morena, pero usó su tiempo en tribuna para seguirse quejando de que “fui linchada por salirme de una votación”. Presumió que ahora hará cosas porque con Morena “sí se pueden hacer las cosas, porque con el partido en el gobierno se puede incidir desde dentro”. De paso, evidenció desconocimiento de lo que gusta y no en su nueva bancada, pues tuvo a bien usar la frase calderonista: “Yo tengo las manos limpias”. Su intervención causó escozor a la panista Lilly Téllez, quien se acercó para lanzarle unas monedas. La neomorenista acusó violencia política.

Los LeBarón insisten en el terrorismo

La familia LeBarón, víctima de una de las masacres más atroces en México, no quita el dedo del renglón. Ayer, una vez más –la primera con Sheinbaum–, pidió a la FGR que investigue el multihomicidio de sus familiares (tres mujeres y seis menores, el 4 de noviembre de 2019) como terrorismo. Acusaron que los gobiernos de la ‘4T’ no quieren reconocer este tipo de casos como terrorismo por cuestiones políticas, pero cumplen las características. Adrián LeBarón dijo que quienes cometen estos actos deben ser nombrados terroristas. Esta vez no fue Marko Cortés. ¿Acusarán también a los LeBarón de traición a la patria?