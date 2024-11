Autocrítica inesperada

“Hay mucho reclamo en materia de seguridad hacia el pasado, de uno y otro lado, cuando lo que lo que hoy tenemos que evitar es lo que sucede (actualmente)”. No, no fue frase de un opositor, sino de un senador de Morena. Higinio Martínez trajo a colación las recientes masacres, la de Cuautitlán Izcalli, la de Querétaro, la de los comerciantes de Guerrero, y recordó el caso del alcalde decapitado en Chilpancingo. “¡Hay que parar el horror que se está viviendo en este país! ¡De esto es lo que hay que hablar!”, urgió el morenista texcocano, y acotó que “para la ciudadanía no hay culpables, lo que quieren es seguridad”.

Primer round de dirigentes partidistas

Comenzó el tira tira entre los nuevos dirigentes partidistas. La morenista Luisa Alcalde le dio la ‘bienvenida’ a su homólogo panista Jorge Romero, con acusaciones de “arrogancia” por haber iniciado –dijo– con un ultimátum al gobierno federal. “Ni la ínfima participación de los panistas en su elección lo ubican en la realidad. Debería, mejor, iniciar su gestión aclarando su participación en el ‘cártel inmobiliario’”, soltó Alcalde. El flamante líder azul respondió preguntándole: “¿En qué parte de tener un diálogo por México se encuentra la arrogancia?”, y la retó a que debatan “pública y frecuentemente” sobre la situación del país. Medio insípido el primer encontronazo, pero esperemos que le pongan un poco de pimienta.

Piedra, cuestionada hasta en su casa

Resulta que hasta en el Comité Eureka, fundado por su madre, Rosario Ibarra, hay inconformidad por la inclusión de Rosario Piedra en la terna para la CNDH. Integrantes de la organización, conformada por familiares de desaparecidos, expusieron que la actuación de Piedra “parece favorecer la impunidad de los perpetradores del terrorismo de Estado y el discurso oficial de olvido”. Por ello, consideraron “inaceptable que, por intereses ajenos al proceso, se haya impuesto en la terna a la persona que demostró, a lo largo de cinco años, su incapacidad para dirigir la CNDH”. Al parecer hay otros miembros del mismo comité que la apoyan, pero el hecho de que desde el interior de Eureka la cuestionen ya es mucho decir.

Abren diálogo Ejecutivo-Legislativo

Por lo que nos aseguraron ayer diputados de la oposición, “todo salió muy bien” en la reunión con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el Palacio Legislativo. Afirmaron que hubo “altura de miras y respeto” en el intercambio de opiniones que sostuvieron sobre la estrategia de seguridad nacional para combatir al crimen. Tan fue así, dicen, que acordaron otros encuentros con otros secretarios de Estado y que éstos sean constantes, al menos una vez por mes, según propuso el propio líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal. Ya se verá si aceptan los del gabinete de la presidenta Sheinbaum.

TEPJF resuelve por Morena en pugna con el PT en Oaxaca

El TEPJF regresó a Morena una diputación plurinominal en el Congreso de Oaxaca que peleó, ni más ni menos, a su aliado, el Partido del Trabajo. Ambos partidos recurrieron a todas las instancias posibles para quedarse con dicha curul. El instituto electoral local se la dio a Morena, pero la Sala Regional Xalapa del TEPJF se la quitó y se la asignó al PT. Ayer, a cuatro días de iniciar la nueva legislatura en el Congreso de Oaxaca, la Sala Superior del TEPJF resolvió, por mayoría de votos y a propuesta de la magistrada Mónica Soto, que esa diputación es de Morena, quien ahora cuenta con nueve legisladores y la mayoría absoluta, junto con sus aliados. La decisión es ya irrevocable.