Cancillería no quiere ‘sorpresas’

“Reglas claras, amistades largas”. Ese es el mensaje que envió el canciller Juan Ramón de la Fuente al embajador estadounidense Ken Salazar, para la relación entre México y Estados Unidos, después de las críticas que hizo el representante de Washington a la reforma al Poder Judicial. “La mejor diplomacia es la que no da sorpresas”, apuntó De la Fuente.

Excónsul cuestionado

Ni los morenistas quieren a Jorge Islas, excónsul mexicano en Nueva York, al frente de la coordinación de consulados. Esto lo ha dejado claro la organización Morena NY Comité 1, quien también le ha ido a gritar a Xóchitl Gálvez y hasta a la periodista Anabel Hernández. Sin embargo, esta vez apuntaron sus reclamos en contra del funcionario, de quien dijeron “no está a la altura de la ‘4T’”. “Que todo mundo se entere que hizo un pésimo papel, es inepto, no tiene las cualidades y es un prepotente y maltratador de la comunidad y de mujeres”, reclamó una de las integrantes del comité. Duras críticas.

Continuaron las amenazas a la autoridad electoral en Jalisco

A pesar de que todas las instancias le dieron el triunfo al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, no han cesado las amenazas contra Paula Ramírez Höhne, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Desde que se estableció el triunfo de Lemus, el tribunal local, la Sala Regional del Tribunal Electoral y, recientemente, la Sala Superior del TEPJF, todos desecharon los reclamos. Pero pareciera que hay militantes de Morena que no perdonaron a Ramírez Höhne su imparcialidad pese a las presiones que llegaron desde las instancias más altas para quitarle el triunfo a Lemus. Ojalá que desde la presidencia de Morena vengan señales de reconocimiento, para distensar el ambiente.

El vaivén de los hijos del Chapo en EU

Mucha efervescencia causó ayer la noticia de que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, salió de la cárcel de Chicago, según el registro del Buró Federal de Prisiones. Las versiones de que habría alcanzado su libertad corrieron como pólvora. Sin embargo, al mismo tiempo se notificó que su hermano, Ovidio Guzmán López, regresó a ese centro penitenciario de Chicago, donde el próximo lunes tiene audiencia. Otras voces aseguran que si bien Joaquín dejó esa cárcel, sigue bajo custodia de las autoridades. Veremos.

Jornada de violencia delincuencial en la CDMX

En campaña, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum presumía los avances en seguridad que se lograron en la Ciudad de México cuando fue jefa de Gobierno. Ayer, la capital del país vivió una jornada que parece estar lejos de un escenario de control de la criminalidad. Dos casos: el asesinato de una abogada en el cruce de Cuauhtémoc y Viaducto, a plena luz del día, y el ataque a balazos a la lideresa de ambulantes, Diana Sánchez Barrios, en el que resultó asesinado su yerno, en el corazón del Centro Histórico. La mandataria Clara Brugada ordenó que se refuerce la seguridad en el Centro Histórico y prometió que no habrá impunidad. Más vale que ello se cumpla, o ya el de la seguridad no será más un logro que presumir en la capital.

La queja inútil del PAN en Senado

La bancada del PAN en el Senado fue a acusar a Gerardo Fernández Noroña a la Jucopo por “partidizar” la Mesa Directiva. Y es que ayer, ante el posicionamiento de los azules, donde se habló de que esta cámara corrió a una jueza, el morenista rompió las reglas y se puso a debatir, asegurando que no se corrió a nadie. Y no sólo eso, la oposición –lo hizo el priista Miguel Riquelme, por ejemplo– también ha acusado que Noroña no es parejo con los tiempos, pues a los opositores los apura, pero a los de su bancada no. El pequeño detalle es que el presidente de la junta, ante quien se fueron a quejar los panistas, es, precisamente, otro morenista: Adán Augusto López. ¡Suerte!