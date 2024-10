Se cierra puerta a diálogo directo con la oposición

La presidenta Claudia Sheinbaum, en una conferencia con medios locales durante su gira por Querétaro, aseguró que la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de entablar diálogo con la oposición, porque a ella, como mandataria, le corresponde dialogar “con el pueblo”. En ese sentido, llamó la atención que los asistentes al lanzamiento del proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro –quienes, a decir por las porras para el gobernador Mauricio Kuri, eran panistas– no sólo corearon a Sheinbaum ¡presidenta, presidenta!, sino además lanzaron la frase: ¡México unido, México unido! ¿Acaso un mensaje del mandatario local, que es de oposición, a la Presidenta para llamar a la unidad del país?

La elección de jueces… y los chilaquiles

El diputado panista Guillermo Anaya tuvo a bien exponer una alegoría gastronómica de lo que es la elección de jueces por el voto popular. “Hagan de cuenta que en un bufet les dicen: ‘mira, aquí tienes chilaquiles verdes, y acá tienes chilaquiles verdes, y aquí también tienes chilaquiles verdes. Somos muy democráticos y el pueblo elegirá, escoge tu platillo’. Eso es exactamente lo que vamos a hacer con el comité de evaluación, el cual lo asignará Morena y sus aliados, y en ese comité de evaluación, previamente asignado por Morena y aliados, decidirán quiénes van a las urnas”. El coahuilense, ya sin metáforas, advirtió que estamos poniendo la justicia en manos de quienes no serán necesariamente los más capaces, sino los más populares.

Y enlistan más reformas de AMLO

La maquinaria de la mayoría calificada de Morena y la ‘4T’ está imparable en San Lázaro. Sin concluir aún con el complicado y confuso paquete de reformas del Poder Judicial, la bancada oficial ya enlistó dos nuevos dictámenes para aprobar. En su agenda programó para el 22 de octubre reformas constitucionales para garantizar la pensión de adultos mayores de 65 años y de las personas con discapacidad, y brindar apoyo a campesinos que cultivan sus tierras. Y para el día siguiente va la reforma al artículo 123 en materia de vivienda, que busca que los trabajadores puedan ser dueños de sus casas mediante un esquema de renta social. Se plantea un arrendamiento que no exceda 30% del salario del sujeto y, tras 10 años, se brindará el derecho de adquirir el inmueble.

Fotografía oficial

Ayer, el gobierno de la República difundió la fotografía oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su despacho presidencial en Palacio Nacional. En la imagen, sin embargo, llamó la atención que, a diferencia de cualquiera de sus antecesores, la primera mujer Presidenta del país no aparece sentada en la Silla del Águila, sino de pie con la banda presidencial en el pecho. El sello distintivo.

¿Terso reparto de comisiones?

Aunque hubo quejas, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, apaciguó las aguas luego del reparto de comisiones y no pasó a mayores. “Todos son responsables y respetuosos; es un grupo muy profesional y no hay nada de eso”. Rechazó las quejas contra el sindicalista Pedro Haces. “Eso no es cierto”, dijo, y celebró que fue una elección abierta y transparente. “Todos vamos a trabajar juntos, se distribuyó muy bien la asamblea”, sostuvo. Explicó que “hubo cerca de 190 votos que apoyaron la última decisión”, reveló.

La CNDH se despabila

Al parecer la CNDH salió de su letargo y emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, para que tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos sean reconocidos como víctimas de un ataque por parte de elementos de dicha corporación, resultando en la muerte de uno de ellos, de nombre Yanqui Kothan Gómez. Tras ese asesinato, colectivos de derechos humanos destacaron la urgencia de reformar los protocolos de las fuerzas de seguridad en el estado, petición que fue analizada y derivó en una recomendación emitida por la CNDH.