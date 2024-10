Se niegan a morir

No hay peor lucha que la que no se hace, y los perredistas ‘chocos’ están convencidos de ello. Tras la pérdida del registro nacional, líderes y militantes de lo que queda del sol azteca en Tabasco presentaron una solicitud para conformarse como partido local. Ante el instituto electoral estatal se entregó toda la documentación, tomando en cuenta que haber obtenido 6% de los votos en la más reciente elección es suficiente para aspirar a obtener la acreditación estatal. hoy el PRD no cuenta con ningún alcalde y sólo tiene cuatro diputados locales pluris. ¡Suerte!

ASPA y el riesgo que no ve

La nueva administración dio a conocer 100 acciones, entre las que destaca que habrá un fortalecimiento de Mexicana, la aerolínea del Estado que está en espera de nuevos aviones para crecer su cobertura. Resulta interesante que la nueva aerolínea declinó contratar pilotos de ASPA, el sindicato que tenía en su cartera a diversas aerolíneas que ya quebraron como la vieja Mexicana y Aeromar. Y es que el costo laboral de los pilotos de ese gremio y las constantes amenazas de paro de actividades en un sector tan sensible pondrían en riesgo la conectividad del país. Hoy la nueva amenaza de ASPA es contra Aeroméxico.

Presiona la oposición

El medianamente buen ambiente entre Morena y la oposición del 1 de octubre en la Cámara de Diputados les duró poco. Ayer el PAN y el PRI advirtieron que “llegó el momento de que Claudia Sheinbaum asuma su responsabilidad” y que “demuestre de qué está hecha como Presidenta”. Para empezar, el priista Rubén Moreira pidió que el gabinete de seguridad acuda a San Lázaro a informar “cómo van a combatir la violencia en Sinaloa, cómo se van a liberar territorios que ahora tenemos en manos del crimen organizado, cómo va a volver a la tranquilidad a Sinaloa, Guanajuato y Chiapas”, a los que “abandonaron”. Y la panista Noemí Luna pidió que se informe “dónde está el dinero de los fideicomisos y del Fonden que se robaron, para atender a damnificados en Acapulco”. Y apenas es el comienzo, anticipan.

Atento recordatorio

El día después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la Suprema Corte, presidida por la ministra Norma Piña, compartió en su cuenta institucional la importancia de la división de poderes, que “busca equilibrar y limitar el poder público mediante el reparto de funciones”. Parece que la SCJN estrena este gobierno refrendando su lucha por la independencia judicial.

Se materializan los riesgos de la militarización

Justo en la polémica coyuntura de la militarización de la seguridad pública –aunque la Presidenta diga que está equivocado quien piensa eso–, luego de tantas advertencias de organismos como la ONU-DH sobre los riesgos de que el Ejército patrulle las calles, y justo el día que se conmemora la matanza del 68 a manos de elementos castrenses, se da a conocer otra tragedia. Al menos seis migrantes muertos en Chiapas tras una persecución a presuntos polleros por parte de militares, quienes accionaron sus armas. Dos soldados ya fueron separados de su cargo para llevar a cabo la investigación, pero parece necesario que esta recién estrenada administración haga más si quiere frenar los daños que puede representar tener un país pintado de verde olivo.

Apoyo a damnificados estilo ‘4T’

Quizá era pecar de inocente creer que las cosas serían distintas. Ingenuo esperar la imagen de la flamante Presidenta atendiendo personalmente a los damnificados en Acapulco, ensuciándose las botas, arremangándose los pantalones en recorridos por las colonias inundadas. Pero no, la visita de Claudia Sheinbaum al puerto fue al estilo ‘4T’, una reunión con autoridades de gobierno en la base naval, lejos de las zonas dañadas. Y eso no quiere decir que no se vaya a prestar auxilio a los afectados o no se les vaya a brindar apoyo. Es un asunto de sensibilidad y de formas. Ojalá al menos ayuden a los acapulqueños a salir pronto de la crisis.