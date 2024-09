San Lázaro, en alerta máxima

Para garantizar la seguridad de la primera dama de EU, Jill Biden, desde ayer el Palacio Legislativo de San Lázaro se declaró en máxima alerta. Una delegación estadounidense de más de 20 elementos de seguridad supervisó metro a metro, dentro y fuera, la ruta del recorrido que hará la esposa del presidente Joe Biden el martes próximo, cuando acudirá a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. El equipo de Seguridad y Resguardo de la Cámara de Diputados se movilizó como nunca. Y para no correr riesgos, según revelaron, les llegó un apoyo de alrededor de una treintena de elementos del Ejército, para, a partir de ayer mismo, hacerse cargo de la vigilancia de la sede legislativa. ¿Acaso pensarían también en los trabajadores del Poder Judicial?...

Corrigen gazapos

Con la novedad de que Claudia Sheinbaum, quien alista los últimos detalles para asumir como presidenta constitucional el próximo martes, ayer salió a corregir los deslices cometidos por su equipo en el posicionamiento sobre la decisión de no invitar al rey de España Felipe VI a la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo federal. Así, la morenista corrigió que la fundación de Tenochtitlan fue hace siete siglos y no dos, como se consignó anteriormente. De igual manera, corrigió el error en el nombre del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuyo segundo apellido es Pérez-Castejón y no Castrejón. Seguro alguien recibió un regaño.

La dirigente ¿“florero”?

La oposición hizo su agosto de críticas con motivo del relevo en la dirigencia de Morena. Llegó la aún titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, a conocer su nueva oficina en el partido, y le tiraron con todo en redes sociales. La llamaron “dirigente florero”, que porque “el verdadero dirigente será Andy López Beltrán. Es “el más claro ejemplo del nepotismo en Morena”, criticó el panista Federico Döring. A Mario Delgado le criticaron que en la foto con Alcalde lució unos mocasines Gucci, en el partido de la austeridad. El dirigente morenista, al margen de las burlas y críticas, celebró que con la nueva presidenta del partido “vendrá una nueva etapa en nuestro movimiento a partir del 1 de octubre”. Hasta de la blusa arrugada de Luisa María se burlaron.

Acercamiento con empresarios

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, recibió en la casa de transición nada más y nada menos que a un grupo de directivos de la empresa estadounidense Constellation Brands, encabezado por su presidente y CEO, Bill Newlands. Llama la atención que la empresa productora y comercializadora de cerveza y vino, la cual construye actualmente una planta en Veracruz, es la misma a la que el inquilino de Palacio Nacional negó en 2020 los permisos de construcción de una planta cervecera en Mexicali, argumentando la falta de agua. “Están invirtiendo mil 600 millones de dólares en Veracruz (...) hay mucho interés de seguir invirtiendo en México”, celebró Sheinbaum en redes sociales.

La protección al expresidente

López Obrador perfiló, en junio de 2024, que no contaría con asistencia militar una vez que dejara el cargo, y sólo tendría como asistente personal a Juan Alberto Lara, hijo de su amigo y exprofesor Rodolfo Lara. Sin embargo, ayer, aunque aseguró que “no temo por nada”, dejó la puerta abierta a contar con seguridad del Estado, con un “no he resuelto eso”.

A los youtubers, camino abierto

Todo indica que la siguiente administración también será muy dada a los youtubers. Dos muestras se han dado de ello. La primera, que personal de la presidenta electa pidió a la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia compartir con sus contactos –de los cuales la mayoría son ‘paleros’–, el registro para su primera conferencia de prensa. La segunda, que integró entre los invitados al divulgador de la ‘4T’ Vicente Serrano. Sí, ese que ayer nuevamente hizo uso del micrófono de la mañanera para denostar a los medios de comunicación. No obstante, López Obrador se pronunció por seguir manteniendo un gasto de publicidad oficial, aunque racionado, y de paso hizo un reconocimiento a los verdaderos reporteros de la fuente presidencial por su profesionalismo.