Promueven desde SEP la resistencia a la evaluación

El subsecretario de Educación, Marx Arriaga, volvió a arremeter contra cualquier cosa que se parezca a una evaluación. “En todo el país, en contra de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se obliga a los docentes al desarrollo de la Evaluación Diagnóstica de Mejoredu. ¡Resistan! No permitan que la NEM se convierta en un producto. Recuerden, ese ejercicio neoliberal de Mejoredu es ¡voluntario! ¡Magisterio, resistan!”, convocó el funcionario. Queda claro que en materia educativa, nada que tenga que ver con exámenes.

La “terca” insistencia en respetar el ecosistema

¿Adivinen cuál fue otra piedrita en el zapato para que el Tren Insurgente se atrase? El artista Gabriel Orozco, pues, al ser responsable del proyecto de la cuarta sección de Chapultepec, encontró un manantial y se “entercó” para que no pasara una columna de la obra, recordó ayer el presidente López Obrador. “Tienen que ver cómo se resolvió el problema, pobres ingenieros civiles”...

Lesionada en el Senado

La sede del Senado, aunque ayer amaneció blindada casi como un búnker, no se libró de la protesta de los normalistas de Ayotzinapa, quienes, al final de su mitin, en el marco de los 10 años de la desaparición de los 43, lanzaron 10 petardos al inmueble. Cinco de ellos retumbaron el recinto legislativo, cuya puerta de cristal de Paseo de la Reforma quedó hecha trizas. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que no sólo hubo daños materiales, ya que la morenista Lucía Trasviña, quien tenía abierta la ventana en sus oficinas, resultó lesionada del ojo derecho y se le alteró la presión.

Daños colaterales de las vallas en Palacio

Aunque el sexenio agoniza, las protestas no dejan de perseguir al presidente López Obrador. Ayer, comerciantes de la calle Moneda bloquearon los accesos a Palacio Nacional en demanda de que los dejen trabajar, pues las vallas que colocaron para cercar la calle, ante el décimo aniversario del caso Ayotzinapa, hacen que se queden sin clientes. Ha sido una demanda reiterada de aquellos que viven al día a día con sus ventas, pues el inquilino de Palacio Nacional se ha apoderado de esa calle y constantemente la cierra por completo, al igual que Corregidora. Veremos si la próxima habitante del recinto cambia el panorama o, al contrario, se apodera de un mayor perímetro.

“Llamados a misa”, vs. la reforma al PJ

Los diputados federales del PAN y del PRI reconocieron ayer su impotencia, al admitir que sus amparos ante la Corte en contra de la reforma al Poder Judicial “son como llamados a misa”. “Los ignoran y no les hacen caso”, se lamentó el panista Saúl Téllez, pero advirtió que no dejarán de insistir, y ayer los legisladores panistas presentaron un amparo en contra del “irregular” proceso legislativo en el que se aprobó esa reforma. Y los priistas anunciaron que no se quedarán atrás. Su coordinador, Rubén Moreira, adelantó que lo que queda del partido tricolor presentará una controversia constitucional, porque –expresó folclóricamente– “es una mamada lo que aprobaron, es inoperante”.

El éxito de la Afore XXI Banorte

De acuerdo con el último reporte internacional del Thinking Ahead Institute (TAI), que se da a conocer anualmente sobre los principales fondos de pensiones del mundo, se reveló la lista de los 300 fondos de pensiones a nivel global, destacando que XXI Banorte, que dirige David Razú, es el único fondo mexicano dentro de los primeros 75 del mundo, escalando 20 lugares en cuatro años. De igual forma, encabeza dicho ranking a nivel Latinoamérica, lo que le permite colocarse como un jugador clave en el sector de pensiones a nivel global.