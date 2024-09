INE, manos a la obra en elección judicial

El Instituto Nacional Electoral dará hoy el banderazo a la elección de la reforma judicial, y cuya comisión rectora para la organización estará integrada por los consejeros Jorge Montaño, Rita Bell y Norma de la Cruz. No sorprende, pues los consejeros que no son afines a la presidencia de Guadalupe Taddei –y mucho menos a Morena–, como ellos tres, han tenido una postura crítica respecto de la reforma judicial.

Ministra en campaña

La ministra Loretta Ortiz mantiene sus giras, y si alguien fuera mal pensado diría que es una pre-precampaña abierta y clara. Este fin de semana se vio a la ministra en Aguascalientes, donde dio entrevistas y participó en foros de la ya aprobada reforma al Poder Judicial. Parece que Ortiz Ahlf va por la presidencia de la SCJN, a donde llegará quien obtenga la mayor cantidad de votos entre los candidatos.

Sheinbaum va por reforma a fiscalías

Con la novedad de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, alista una iniciativa de reforma, la cual tiene como objetivo reformar a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales, así como los institutos de Defensoría Pública en el país. Así lo reveló el fin de semana el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que con ello se busca complementar la reforma constitucional al Poder Judicial.

En Nayarit, ‘cruzada’ contra el alcohol en las ferias

¿Le salió lo panista? Al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, le pareció un buen remedio acabar con las ferias o festivales donde se venda alcohol. “Prefiero no ingresar un cinco a las arcas de gobierno a ser infeliz porque los papás van a gastar lo que deben de dar a los niños o muchas veces van a consumir para después agredir”. ¿Esta prohibición aplicará para Bahía de las Banderas también… o sólo para los municipios pobres? Suena mucho a lo que dijo Ricardo Anaya sobre las caguamas y logró airadas críticas de la ‘4T’, pues, según López Obrador, “prohibido prohibir”.

San Lázaro, ¿miedo o precaución?

Al iniciar el gobierno de la autollamada ‘4T’, los morenistas Gerardo Fernández Noroña y Javier Hidalgo dijeron que “ya no serán necesarias” las rejas ni las vallas metálicas en la Cámara de Diputados, porque “ya no habrá marchas”. Este fin de semana la policía capitalina madrugó a los trabajadores del Poder Judicial y, como en tiempos de Fox, Calderón y Peña, blindaron con enormes barreras metálicas el Palacio Legislativo. A nueve días de la ceremonia de toma de posesión de la próxima presidenta, por la madrugada del sábado, personal de seguridad cerró calles y avenidas a la redonda para garantizar el paso de legisladores e invitados especiales a la fiesta del “segundo piso”….

Desatienden exhorto de la presidenta electa

El pasado 15 agosto, tras recibir su constancia como presidenta electa, Claudia Sheinbaum pidió, en el Teatro Metropolitan, a sus correligionarios convocar a un Congreso Nacional con el objetivo no sólo de renovar la dirigencia, sino además actualizar sus documentos básicos y estatutos para trazar “una ruta clara que separe la labor del partido y la labor del gobierno”. No obstante, los militantes de Morena, cuya dirigencia estará encabezada por Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán, no le hicieron mucho caso a quien será la primera presidenta del país, porque dichas reformas brillaron por su ausencia.