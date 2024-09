Primer round interno de la ‘4T’

Nos contaron ayer en San Lázaro que el reparto de las comisiones legislativas de trabajo ya generó tensiones, desacuerdos y “hasta encontronazos”, aunque “aislados”, precisaron. Dicen los legisladores veteranos que “ahora el problema no es la oposición, sino entre Morena, PT y PVEM”. Los “aliados pequeños quieren su cuota como partidos grandes”, “si los creó Morena, al darles más curules de las que ganaron”, se quejan algunos indignados legisladores guindas. Las decisiones sobre las más de 50 comisiones ordinarias, las bicamerales, los comités, grupos de amistad y subcomisiones se tomarán la semana que viene y no les espera “nada sencillo por resolver”, anticiparon.

Glosa de “las últimas cuentas”

Adelantan diputados federales que, aunque ya sólo les quedaría una semana para recibir a los funcionarios de la administración saliente, planean una “Glosa de despedida” del 6° Informe de Gobierno de López Obrador, con la presencia en el pleno de al menos tres secretarios de Estado. Contemplan, dicen, a la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde; al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la canciller Alicia Bárcena. Explicaron que primero tendrán su análisis y discusión los propios legisladores y después sería el encuentro con los funcionarios, para que entreguen “las últimas cuentas” del gobierno saliente.

Despedida sobre rieles

El presidente López Obrador inaugurará hoy la entrada en operación de los vagones del Tren Maya con camas y comedor. Estará acompañado de los gobernadores morenistas, lo cual perfiló será como la despedida de ellos.

“Rogelio se queda”

Luego de que comenzaron a circular las versiones de que, aun antes de iniciar el próximo sexenio podría registrarse la primera baja en su gabinete, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ayer descartó que Rogelio Ramírez de la O deje la Secretaría de Hacienda. “No, Rogelio se queda”, dijo luego de que corrió la versión de una posible salida ante la imposibilidad de elegir a sus colaboradores.

Yunes, muy cerquita de Morena

En el Senado, resulta que el “traidor” Miguel Ángel Yunes Márquez, un día después de haberse reunido con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya participa en las reuniones de la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados. De acuerdo con el legislador, quien dio el voto que le hacía falta al oficialismo para lograr la mayoría calificada y aprobar la reforma al Poder Judicial, ha asistido a invitación de los morenistas, pese a que él había anunciado que impugnaría su expulsión del PAN.

Otra de la cónsul en Estambul

La cónsul en Estambul volvió a dar la nota… pero negativa. Resulta que Isabel Arvide hizo del Grito de Independencia un informe de actividades, lo que generó rechifla de los asistentes, y en lugar de aguantar la crítica optó por enojarse y amagar con suspender la fiesta: “Si le molesta, me hace el favor de salir o termina aquí la ceremonia. Ustedes deciden, terminamos aquí la ceremonia o se callan. Si no hay respeto, se acaba el grito y nos vamos”. No es la primera vez que genera polémica, pues en 2021, causó molestia entre los connacionales por añadir a la arenga “¡viva López Obrador!”.

La ‘curva de aprendizaje’

Fallaron los mensajes de texto durante el simulacro de este 19 de septiembre en la Ciudad de México. Fueron muy pocos los capitalinos que sí recibieron una alerta, mientras muchos señalaron que no les llegó nada. Por lo menos en el gobierno de la ciudad están conscientes, aunque en su explicación no faltó la clásica excusa. “Estamos trabajando todos los involucrados para diagnosticar la falla y corregir. Es la primera vez que corríamos el protocolo y tenemos que mejorar”, señaló Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. A ver si para el próximo año ya queda.