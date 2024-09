Ensayos para el 1 de octubre

Muy apurados observamos ayer los trabajos en el Palacio Legislativo de San Lázaro para la ceremonia de la transmisión de poderes entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre. Llama la atención que están plenamente confiados, según dicen, de que todo será terso y no habrá bloqueos ni protestas que impidan la entrega de la banda presidencial. De las amenazas de los trabajadores del Poder Judicial de impedir el acceso a la sede legislativa, confían en que “la cordura y la prudencia reine en estos días”. Los líderes de la mayoría de Morena aseguran que “respetaremos todo tipo de expresión, todo está siendo cuidado y ensayado”. Ya se verá en dos semanas.

El cinismo de la exvelocista

A 17 días de concluir su mandato, el presidente López Obrador aprovechó la entrega de reconocimientos a deportistas olímpicos para agradecer a Ana Gabriela Guevara por lo que hizo, y en una de esas lo que no hizo, al frente de la Conade. “Resistió, todo lo que resiste, apoya, fue cuestionada y resistió”, expresó el mandatario. Y del cinismo de la exvelocista ya ni hablar, pues a pesar de las acusaciones de presunta corrupción y del mal trato a atletas, la sonorense sostuvo que diario trabajaba bajo el juramento yaqui, aquel que dice: “(…) todo ha terminado para ti excepto una cosa, el cumplimiento del deber”…

Presidenta, ¿a viajar al extranjero?

Con la novedad de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, si bien mantendrá la política de evitar viajes al extranjero, igual que su mentor político, está evaluando si se ausenta del país los días 18 y 19 de noviembre para acudir a Río de Janeiro, donde se realizará la Cumbre de Líderes del G20. De confirmarse su asistencia, o incluso si al final decide no ir, con el simple hecho de considerar participar en dicha cumbre ya comienza a diferenciarse del inquilino de Palacio Nacional, para quien acudir a compromisos internacionales siempre estuvo descartado.

‘Olas’ de Zedillo, según Morena

De plano, en Morena no dieron la menor importancia a críticas y afirmaciones del expresidente Ernesto Zedillo en contra de la reforma judicial. “No hagan caso a las ‘olas’ con intereses claros de oposición a un régimen democrático”, conminó a periodistas el jefe de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal. “Se equivoca”, “no le asiste la razón al expresidente Zedillo” y “ni caso ya tiene expresar todo el daño que hizo al país”, comentó, y añadió: “Esto no debe asustar a nadie, este tipo de episodios históricos siempre tiene resistencias”, pero “lo podrido de la Corte en algunos de sus sectores (…) ya no era tolerable”, remató.

Por fin un halago a Noroña

Y hablando de reconocimientos, el presidente López Obrador también felicitó en la mañanera –cosa extraña, pues es del dominio público que no es muy de su agrado– a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, pues consideró “ha actuado con respeto, con responsabilidad frente al desparpajo de los opositores. Él, serio, respetuoso”. Un apapacho, luego de que lo ninguneó por resaltar que el acuerdo que hizo con presidenciables, respecto de que los perdedores tuvieran cargos relevantes, fue sólo con los de Morena, y no de la coalición, y él es un petista.

El silencio de la Corte

La primera sesión del pleno de la SCJN pasó sin ningún pronunciamiento sobre la reforma judicial. Tampoco se hizo mención de su publicación en el Diario Oficial a pesar de una suspensión judicial vigente. Ni siquiera una referencia a que se le ponía fin al paro de labores en el alto tribunal. En octubre pasado, la ministra presidenta, Norma Piña, declaró que “el silencio no implica inacción sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger a los derechos de todos los que trabajamos en el PJF”, eso en el marco de la que parecía la inminente eliminación de los fideicomisos de la judicatura, algo que fue suspendido por la propia Corte. El tiempo dirá si vuelve a funcionar esa estrategia.