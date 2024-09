¿Guardias nacionales en el Poder Judicial?

Ayer circularon profusamente en redes sociales imágenes de integrantes de la Guardia Nacional acudiendo a dos oficinas del Poder Judicial de la CDMX, en paro. La versión oficial es que iban a hacer trámites, pero al ver que estaban cerradas la oficinas se retiraron. Con esa explicación sólo surgen preguntas. ¿No sabían realmente del cierre de las oficinas? ¿Por qué no enviar a alguien no uniformado a realizar los trámites? Con el sospechosismo que hoy tenemos en México, la pregunta es si no acudieron como acudieron, con uniforme y armas, por motivos disuasorios. No lo descarte.

Crisis panista

El voto del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez no sólo abrió la puerta a que Morena y sus aliados pudieran aprobar en el Senado la reforma al Poder Judicial, sino además generó una profunda crisis en Acción Nacional. Ante ello, el aspirante a la dirigencia del partido fundado por Manuel Gómez Morin, el sonorense Damián Zepeda, urgió a nombrar una dirigencia de transición con calidad moral; detener la renovación de dirigencia y abrir una urgente reflexión nacional, y reinventar y relanzar al PAN como un partido ciudadano. De acuerdo con el exsenador, en las crisis se deben tomar decisiones.

Fox, ¿tiene la solución?

Y hablando de la crisis en el PAN, el que también hizo un llamado desesperado es nada menos que Vicente Fox (‘no me ayudes, compadre’, han de decir los azules). El expresidente posteó: “Amigas y amigos del PAN de todo el país. ¡El barco se hundió!, ya no hay de otra, hay que rectificar de inmediato”, dijo el guanajuatense. Y destapó a uno de sus paisanos. Propongo que Carlos Medina (Plascencia) tome la dirección del PAN inmediatamente”. No faltó quien le preguntara si no sería mejor que tuiteara temprano por la mañana.

Los Moreira, ¿segundos al bat?

Comentan legisladores federales del PRI que, si se busca impedir que Alejandro Moreno siga siendo el dirigente nacional, “hay dos alternativas” para ir como “segundos al bat”. Rubén Moreira Valdez, hoy líder nuevamente de los diputados federales y exgobernador de Coahuila, es una opción. La otra es su esposa, Carolina Viggiano Austria, actual secretaria general del tricolor y senadora. Aunque, claro, la decisión la tendría finalmente el Consejo Político Nacional, precisan. No obstante, nos aseguran que, en el fondo, tienen “plena confianza” de que el Tribunal Electoral validará la reelección de Alito. ¿Será?

Barreda: su cuento, en tela de juicio

Daniel Barreda va a tener que dar una explicación. Ante las “dudas razonables” por su desaparición el día de la votación de la reforma judicial, el coordinador de la bancada de MC en el Senado, Clemente Castañeda, le pidió al legislador naranja “que no le tenga miedo a contar la verdad de lo ocurrido, a que despeje todas las dudas que hay alrededor de lo que sucedió con él, con su padre y con su equipo político”. El sospechosismo alrededor de la desaparición de Barreda ya alcanzó al liderazgo de su partido.

Ahora Morena va por Jalisco

No conforme con la avasalladora aprobación de la reforma al Poder Judicial sin cambiarle una coma, y el vertiginoso aval en fast track que dieron los Congresos locales, ahora Morena advierte que insistirán en que Jalisco es suyo. “No nos vamos a rendir en Jalisco porque es una cuestión de principios defender la voluntad del pueblo, y eso no es negociable, no es intercambiable. Tenemos que ir al fondo de la limpieza de este proceso electoral. No pedimos nada fuera de la ley”, expuso Mario Delgado, aún dirigente nacional del partido guinda.