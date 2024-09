China ‘nos come el mandado’, alerta SRE

La titular de la SRE, Alicia Bárcena, pide analizar la relación comercial que tiene México con China, esto porque parece que salimos perdiendo. “Tenemos que reducir el gran desbalance comercial con China. En este momento, en el caso de México, nosotros estamos importando 15 veces más de China que lo que exportamos (a este país)”, sentenció. Este tema es especialmente relevante cuando cada vez son más voces las que alertan por el riesgo que corre el T-MEC con la reforma al Poder Judicial. ¿O será que la canciller apoya la idea del Presidente de lanzar un ‘plan de sustitución de importaciones’?

Máynez se despabila

Y como diciendo ‘no se olviden de mí’, el excandidato presidencial naranja, Jorge Álvarez Máynez, posteó en X algo que a más de uno seguramente incomodó: “La mejor manera de entender que la mal llamada reforma judicial no es una solución es ver: 1. Un gobierno sobornando a uno de los políticos más corruptos del país a través de la impunidad. 2. Un delincuente negociando su impunidad a cambio de su voto”. Como dijera el clásico: ‘¡Fuertes declaraciones!’.

Los deshonestos, ‘condenados a vivir cautivos’

Y fueron más las voces que hicieron eco de la situación en la que puso Miguel Ángel Yunes Márquez a la bancada del PAN, con su ausencia a la reunión plenaria de senadores. El exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova sentenció: “Cuando eres alguien honesto aguantas las presiones, los chantajes, los ataques, las descalificaciones y hasta el acoso de los autoritarios. Es una condición para ser libre. Cuando eres deshonesto y corrupto estás condicionado a venderte o doblarte. Estás condenado a vivir cautivo”. La verdad no peca, pero incomoda, dicen en el pueblo.

Le aguaron la fiesta al general secretario

Todo estaba dispuesto para una celebración en grande. El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, iba a ser condecorado, una vez más. Ahora, recibiría la medalla Capitán Domingo Alvarado Ocampo, en la rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, hasta donde llegaron los invitados y los medios de comunicación. Pero minutos antes del evento todo se canceló, sin explicación de por medio. Los supuestos y versiones sobran, pero la más certera es que fue el presidente López Obrador quien pidió la presencia del general en Palacio Nacional. No se sabe con precisión cuál fue la urgencia; puede ser el caso Ayotzinapa, puede ser la violencia en Sinaloa o puede ser cualquier otra cosa, pronto sabremos.

El ‘primer caballero’ del país

Con la novedad de que el esposo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Jesús María Tarriba, alista la publicación de una carta en la que dará a conocer que, a partir del 1 de octubre, no ocupará ningún cargo en el gobierno federal, por lo que seguirá laborando como analista financiero en el Banco de México. Con ello se descarta que Tarriba Unger ocupe la presidencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como era la tradición con las esposas de los presidentes hasta la administración de Enrique Peña Nieto, ya que con el actual inquilino de Palacio Nacional se rompió esa costumbre.

Las preocupaciones en el INE

Aunque según el INE no quiere hacer política, ayer, sin que le corresponda, lanzó un comunicado para condenar los dichos del diputado local en Tamaulipas Marte Ruiz Nava, respecto de que la negativa de las mujeres a tener sexo o preparar lunch son microviolencias. No es que aquí defendamos al morenista, cuya expresión es totalmente condenable. Pero lo que llama la atención es que el INE no ha querido pronunciarse abiertamente sobre la reforma judicial o la inminente reforma electoral, pero sí hasta saca un comunicado oficial para un tema más bien local.