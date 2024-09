Atención a lo importante

Cuentan diputados morenistas que “le cortaron la luna de miel” a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Aunque se fue de descanso por tres días, “no dejó de estar al teléfono con el coordinador”, Ricardo Monreal. Fue la justificación que dieron ayer en su grupo parlamentario y en su vocería de que el zacatecano no contestara las llamadas. Además, ya desde ayer la presidenta electa se encontraba en la casa de transición, donde recibió a los dos coordinadores parlamentarios. Por lo pronto, hay ya la amenaza de que el Palacio Legislativo permanecerá bloqueado hasta el 1 de octubre para impedir su toma de protesta. Ya veremos el talante y el estilo de la nueva presidenta.

INE la hace cardiaca en el caso Alito presidente

La zozobra sobre la validez de la asamblea del PRI en la que se modificaron los estatutos –lo cual derivó en la reelección de Alejandro Moreno en la presidencia del partido– se prolonga. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE resolverá el miércoles 11 la solicitud de los expresidentes del tricolor de anular el cambio de estatutos y la reelección de Alito, y el pleno votará el viernes 13. Yessica Alarcón, directora de Prerrogativas, presentó a los 11 consejeros del instituto su proyecto en contra de la impugnación de los exdirigentes, y se lo regresaron con observaciones. La comisión renueva presidencia, ahora estará en manos de Dania Ravel. ¿Se lograrán los seis votos que se requieren para tumbar al campechano de la cúpula priista? Es posible.

Toma escaño suplente de Ebrard

Ni una semana duró Marcelo Ebrard como senador en esta 66A Legislatura. Aunque ya se sabía que pediría licencia para ser secretario de Economía, causó sorpresa que lo hiciera tan rápido. Ayer mismo asumió el escaño su suplente, Emmanuel Reyes, fiel de la iglesia de La Luz del Mundo, que liderara Naasón Joaquín García, hoy preso por abuso sexual infantil. “Asumo esta responsabilidad con total compromiso y entrega”, dijo al rendir protesta. ¿Será que el excanciller no quiso dar su voto a favor de la reforma judicial y mejor de una vez dejó el escaño?

Olga vuelve, pero… ¿dónde está Ifigenia?

Muy alegres, los diputados de Morena recibieron ayer la noticia de que su compañera, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, salió del hospital. “Ya salí del hospital, con un dispositivo portátil conectado al cuerpo que registra mi ritmo cardiaco. Estoy en casa, desde donde seguiré con mi recuperación”, les informó. Lo que nadie sabe contestar es: ¿dónde está la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez? Con el Palacio Legislativo cerrado, con la urgente agenda legislativa del Presidente y con el sindicato de trabajadores de San Lázaro que ordenó justificar a sus integrantes toda la semana de descanso, la presidenta de la Mesa Directiva no ha dicho una sola palabra.

‘Fuera máscaras’

Si quedaba alguna duda, la ministra Loretta Ortiz ya no tiene tapujos en asumirse abiertamente morenista. Eso de que la justicia es apartidista e imparcial parece no importarle mucho, y en un acto con estudiantes que impulsan la reforma al Poder Judicial, sostuvo que “yo soy fundadora de Morena, y a mucho orgullo”. Además, Ortiz Ahlf ya se adelantó y sostuvo que podrá seguir haciendo su trabajo “con su voto”. Sólo una probada de lo que viene con la elección de juzgadores.

Apenas comienzan y ya rompen el reglamento

La senadora priista Claudia Anaya se ha convertido en la conciencia de Morena y aliados, quienes no se cansan de no respetar el reglamento del Senado. La zacatecana denunció ayer que la sesión que se realizó en Xicoténcatl –sede alterna debido a las protestas– estuvo fuera de legalidad. Mientras reclamaba, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, le impidió que concluyera su alocución. Por ello, la senadora se salió del pleno, principalmente porque –sostuvo– no tiene validez jurídica la convocatoria, pues no hubo un acuerdo de la Mesa Directiva o de la Jucopo para cambiar de sede.