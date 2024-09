Las mañas de diputados de la ‘4T’

La madrugada de ayer, a Morena y aliados ya no sólo los criticó la oposición en la sesión de Cámara de Diputados por haber logrado su mayoría calificada con una asignación polémica de legisladores. En la larga sesión de 17 horas en la sede alterna de la Magdalena Mixhuca, los acusaron hasta de mantener la apariencia de “quorum” para discutir la reforma judicial. La diputada de MC Ivonne Ortega denunció que durante la discusión, muchos diputados de la ‘4T’ abandonaron la sesión para irse a dormir a los hoteles cercanos donde estaban hospedados, y que dejaron sentados en sus lugares a sus asesores y hasta a sus choferes. Es que los nuevos diputados no están acostumbrados a trabajar en la madrugada y apenas están conociendo los “albazos”.

Maroma matemática por la mayoría

El líder morenista en el Senado, Adán Augusto López, deslizó ayer que la mayoría calificada se alcanzaría con 85 senadores, y no 86. “¿Se sabe que se requieren 86 votos, por cuántos estima que se podría aprobar la reforma?”, se le preguntó. “Bueno, hay quienes interpretan que son 85 (…)”, respondió, y luego abundó: “Lo que dice la ley es 85.36 si la matemática no nos falla”. Lo cierto es que la tabla oficial que maneja el Senado dice que son 86, y el propio Ricardo Monreal, en una conferencia de 2022, puntualizó que son 86. ¿Acaso el tabasqueño estará previendo que no tendrán ese voto extra que les hará falta para aprobar la reforma judicial y por eso anda con esas maromas?

Contra la especulación

Y hablando de mayorías calificadas, y para despejar cualquier especulación, el senador del PRI Miguel Riquelme subió un video a las redes sociales del tricolor desde la cama del hospital donde se encuentra. Aseguró que hará todo lo posible para hacerse presente en el pleno el miércoles y votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Se ha especulado que el legislador coahuilense, con su posible inasistencia al estar hospitalizado, podría ayudar a la mayoría de Morena en la Cámara alta para lograr la mayoría calificada. Ya veremos.

Diputado desmemoriado

Muy pronto un político pierde la memoria, cambia de parecer, de discurso y de principios por conseguir una curul. La noche del martes destacó el diputado coahuilense Ricardo Mejía Berdeja, del PT. De sus reclamos por la “antidemocracia y la corrupción” que dijo existen en la dirigencia nacional de Morena –por aquello del “mercadeo de candidaturas y sus negocios en consultorías”–, pasó a decir en tribuna que defiende al gobierno de la ‘cuarta transformación’, porque garantiza la justicia pronta y expedita y da respuesta a los reclamos de la ciudadanía. Nada similar su discurso al de hace apenas dos años, cuando se indignó con la dirigencia de Morena por perder la candidatura al gobierno de su estado. Volver al hueso es la prioridad, ¿qué no?

¿Amor con amor se paga?

Todo fue peace & love de parte de mister Ken Salazar hacia López Obrador, este miércoles ante la American Society. No sólo dijo que el mandatario saliente “ha dado la vida por México” y que “le tengo mucho aprecio”, sino que hasta empezó a adoptar ya algunas formas del tabasqueño. El oriundo de Colorado organizó una votación a mano alzada para ver si quedaba “electo” formalmente como presidente honorario de la asociación estadounidense. Luego por qué la prensa de Estados Unidos cuestiona la estrecha relación entre ambos políticos.

Transición gatuna

La transición también podría tener su lado tierno. Como es “tiempo de mujeres”, Nube, una de las gatitas que habita Palacio Nacional, anduvo de visita en la sala de prensa. La siamés estuvo explorando el territorio que antes dominaba el gato Zeus, quien no llegó a final de sexenio debido a sus enfermedades, quizá con el objetivo de expandir sus dominios, dado que actualmente sólo posee el área de Atención Ciudadana.