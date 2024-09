Sheinbaum y el llamado al respeto

No sólo Ricardo Monreal llamó a la “prudencia”, a la “pausa” de los juicios políticos contra jueces que pidieron suspender la reforma judicial y “respeto” a la oposición. Nuevos diputados de Morena revelaron que su coordinador, Monreal, indicó a sus compañeros que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le pidió transmitir a la bancada la necesidad de tener un “comportamiento de altura” en el debate de la reforma del Presidente; una actitud de “respeto” a la oposición, “sin ofender y sin caer en las provocaciones”. “Con mayoría, no hay necesidad de ir al choque”, les agregó el jefe de bancada, según deslizaron.

Desahogo opositor

En la era de la nueva supermayoría oficialista, la de la autodenominada ‘4T’ (sexenios atrás era la del tricolor), los diputados de la oposición que ayer asistieron a la sesión de pleno, en el Deportivo Mixhuca, sabían bien que sus mociones suspensivas no iban a proceder. Pero aun así las promovieron, quizá sólo para hacer uso de la palabra y tirar sus ‘dardos’. Es el caso del legislador –morenista arrepentido y de nuevo panista–Germán Martínez Cázares. El michoacano retó a que se exhiban las denuncias que hubiera contra jueces por, presuntamente, haber liberado criminales. Y remató: “El único que ha liberado a un criminal confeso, Ovidio Guzmán, que hoy es testigo protegido en Estados Unidos, se llama Andrés Manuel López Obrador”.

Corral lleva sus pleitos al pleno

En la primera sesión del pleno del Senado, el panista Mario Vázquez Robles marcó la tónica del debate que sostendrá con su paisano, el converso morenista Javier Corral, quien, de acuerdo con la fiscalía de Chihuahua, es “prófugo de la justicia” por presunto peculado y corrupción. El panista se mofó desde la tribuna de que Corral, quien es acusado por perjudicar al erario por 98 millones de pesos, será el presidente de la Comisión de Justicia. “Este senador (Corral) se escuda en el fuero”, acusó. Arropado por sus compañeros guindas, el exgobernador sostuvo que no es prófugo de la justicia, sino perseguido de la venganza, y arremetió de nuevo contra la mandataria Maru Campos, a quien acusó de complicidad con César Duarte. Así el “debate de altura”…

Divertimento presidencial

Sin empacho, el presidente López Obrador lo confesó: eso de que su sistema de salud es mejor que el de Dinamarca no fue sino una expresión más para hacer “enojar” a sus opositores y “que tengan miga”; fue “para dar nota” a la prensa, completó. De igual manera –admitió entre risas–, lo de la votación a mano alzada en torno de la reforma judicial. No cabe duda de que el mandatario se divierte, no así los derechohabientes que deben lidiar con la falta de médicos especialistas y medicamentos.

Noroña llamando al orden y al respeto

Quién lo diría… el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, llamando al orden y al respeto. Ante las interpelaciones a Javier Corral, el otrora rijoso legislador de oposición y hoy al frente de la Mesa Directiva advirtió, molesto, que “no vamos a tolerar falta de respeto a ningún senador y senadora en el uso de la palabra”. Fue más allá al exigir a los legisladores de Acción Nacional que “respeten la investidura”. Las vueltas que da la vida…

Las tácticas de la oposición… y el oficialismo

Ayer, Ricardo Monreal reconoció que la oposición está en su derecho de recurrir a la táctica de bloquear los accesos a la cámara. Admitió que ellos mismos –los que están hoy del lado oficialista– lo hicieron como parte de sus estrategias políticas. Más tarde, del respeto a las expresiones opositoras se pasó al Deportivo Mixhuca rodeado de vallas y policías… Quizá no recuerde el legislador zacatecano sus palabras de diciembre de 2013, cuando aseguró que “un Congreso que sesiona con vallas, tanquetas y exceso de policías, es simplemente una dictadura”.