Ánimos desbordados

Más que como titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, al entregar al Congreso el sexto Informe del Ejecutivo, hizo uso del micrófono de la máxima tribuna de la República como si ya fuera dirigente de Morena. La funcionaria responsable de la política interior, con voz entrecortada y desbordada de júbilo, sostuvo que entregaba el informe “del mejor Presidente que ha tenido este país”. Remarcó que no hay iniciativas preferentes porque ya fueron enviados los proyectos prioritarios el 5 de febrero. Y, señalando con el dedo a los diputados, les advirtió que les toca a ellos “tomar la última palabra y seguir haciendo historia”. “Será la próxima candidata”, gritaron entusiasmadas diputadas morenistas.

El esfuerzo por congraciarse

Ya como pez en el agua color guinda, el expanista Javier Corral no escatimó en elogios al Presidente. El chihuahuense calificó el discurso del mandatario como “un momento culminante y emotivo, cargado de realizaciones y lleno de ideario, simbolismo y definición política”. Melancólico, apuntó que “la sensación de su despedida (…) caló, exactamente como conmueve que un grande de la política culmine con tan enorme éxito, la mayor experiencia de poder en México”. ¿Así o más ganas de quedar bien?

Las ‘maromas’ de Murat

Y hablando de neomorenistas, el exgobernador priista y hoy senador de Morena, Alejandro Murat, se aventó ayer sus ‘maromas’ para apoyar la reforma al Poder Judicial. Alegó que “nos volvimos un sistema hipergarantista, y eso al final al único que lastimó fue a la sociedad en su conjunto”. Por ello, el también exdirector de Infonavit argumentó que “el derecho es dinámico y se debe adecuar para darle resultados a la sociedad y no al revés, no es la sociedad la que se tiene que adecuar al derecho”. Por lo menos habla de cambiar leyes y no de ‘no me vengan con que la ley es la ley’.

Anaya confía en que no habrá un ‘Judas’

“Yo espero que no haya ese Judas que se venda por unas cuantas monedas”, confió ayer el senador panista Ricardo Anaya. Envalentonado y asegurando que “no me van a asustar ni me van a intimidar”, sostuvo que si todos los que no forman parte del oficialismo se mantienen firmes, “la reforma al Poder Judicial no pasará”. Eso sí, consideró que la oposición “está mordiendo el anzuelo y se está equivocando al rechazar la participación del pueblo”. Y, ante la insistencia, retó a que “alguien diga que existe una carpeta de investigación (en su contra). Nunca ha habido una orden de aprehensión, nada”, por lo que aseguró no viene por fuero.

Las remesas, ¿un logro?

Que el presidente López Obrador presuma como un logro las remesas que recibe México de los connacionales en Estados Unidos es una cosa, pero que desde la SRE se haga eco… Después de que el mandatario presentara su último informe en el Zócalo de la Ciudad de México, la canciller Alicia Bárcena destacó que “en 2023, las remesas que enviaron a México fueron de 63 mil 320 millones de dólares, 180 por ciento más que en 2018. Una cifra récord”. Ojalá los paisanos pudieran encontrar las mismas oportunidades de este lado del río Bravo.

Comienza la minivacación

Visiblemente contenta por las porras de “¡Presidenta, presidenta!” que López Obrador le dirigió ayer en su discurso con motivo de su informe, Claudia Sheinbaum se tomará una minivacación a partir de hoy y hasta el 4 de septiembre, como lo había anunciado, para irse de ‘luna de miel’. La presidenta electa retomará sus actividades públicas el jueves 5 de septiembre, una vez que, como está previsto, la Cámara de Diputados apruebe la polémica reforma al Poder Judicial.