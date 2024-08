Ifigenia, como sea, quedó como presidenta

Muchos volteaban, una y otra vez, al tablero electrónico para ver que Ifigenia Martínez, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, registrara su asistencia. El inicio de la sesión se retrasó por varios minutos en espera de que llegaran más legisladores. Al final se registraron 496 de los 500, cifra inusual en el pleno de San Lázaro. La sesión inició, vino la instalación de la mesa de decanos, tomó la protesta y entrega de mandos a la nueva Mesa Directiva, y la presidenta morenista tomó la protesta a todos los legisladores en el pleno. Pero su nombre en el tablero se quedó siempre en el color blanco de los ausentes. “La presidenta estuvo, pero no estuvo, estuvo ausente”, bromeaban asesores parlamentarios. Lo importante es que quedó.

A cuidar la Constitución

Otra vez, muy molesta se vio ayer a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena. Primero, el miércoles pidió a sus compañeros de la mayoría parlamentaria “ver con mucho cuidado” la reforma al Poder Judicial, porque “no es fácil y tiene sus bemoles”. Y ayer les recomendó “cuidar la Constitución”. Explicó que “la Constitución se ha convertido en una ley reglamentaria, todo lo quieren reglamentar en la Constitución, cuando ésta debe contener únicamente los principios fundamentales de un Estado y los derechos humanos protegidos y garantizados”. La que sabe, sabe.... ¿O no?

Pura cordialidad en la ‘herradura de la democracia’

Contrario a lo que fue todo el proceso electoral, ayer reinó la paz entre los representantes de partidos en el INE. En la sesión de cierre de año electoral, Emilio Suárez, del PRI, externó una felicitación a Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, por haber sido nombrado vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con lo cual dejará la ‘herradura de la democracia’. “Independientemente de las diferencias que en esta mesa puedan suscitarse, no deben ser obstáculo para desearle el mejor de los éxitos”. A ver si no es un primer guiño tricolor para sumar unos votos a la aplanadora guinda.

Una mañanera para los youtubers

Sinaloa entró en fuego ayer otra vez. Pero podría no haber ni una palabra del Presidente sobre el tema. Resulta que la mañanera de hoy estará dedicada a los paleros… perdón, a los ‘periodistas independientes’. Ayer, incluso se avisó a los reporteros de la fuente que podrán tener acceso cotidiano a la conferencia; sin embargo, no podrán preguntar, pues se dará prioridad a los más de 200 youtubers que se darán cita en Palacio Nacional, dado que el gobierno de México también organizó un congreso para éstos. Ni modo de ignorarlos si eran ‘amplificadores’ de la mañanera.

Se prende foco de alerta en SSC

Ayer se viralizó en redes un video donde Mariana N., jefa de la Policía Bancaria e Industrial de la SSC-CDMX en el sector Plateros, reconoce que tiene múltiples denuncias (por abusos y corrupción) y no ha pasado nada, porque, asegura, “le hacen lo que el viento a Juárez”. La mujer le habla a una persona a la que amenaza: “Mi compañero te va a llevar al baño un ratito (suponemos para amedrentarlo), así que no me hagas emputar”, le dice y se ufana de recibir protección. Un revelador testimonio que destapa una cloaca en la corporación. ¿Qué hará Pablo Vázquez, quien repetirá en la titularidad de la policía capitalina?

El otro Noroña

Quien no lo conoce, jamás imaginaría el tipo de político que ha sido. Varios años han pasado de aquella imagen que salió en la portada de los diarios, de un Gerardo Fernández Noroña siendo cargado por policías y arrastrado para impedir que siguiera bloqueando los accesos de la Cámara de Diputados. Hoy, el ‘compañero Noroña’, parece que quiere dejar atrás –o al menos intentarlo– su estilo rijoso y comportarse a la altura de su investidura, nada menos que de presidente del Senado. Si bien advirtió que “no se va a encorbatar”, el petista ha adoptado un discurso conciliador, asegurando que procurará el diálogo y el respeto parlamentario. Veremos qué dice el compañero.