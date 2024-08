Líder del sindicato del PJ se alinea

Sucedió lo que anticiparon los propios trabajadores. “Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ya no nos representa”, advirtió Patricia Aguayo, vocera de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (Jufed). González Pimentel se sumó al coro de la ‘4T’ y asumió que “el sindicato no se opone a la reforma al Poder Judicial porque no afecta a los trabajadores, sino únicamente a los altos mandos”. Con el liderazgo sindical doblado, la directora de la Jufed, Juana Fuentes, se anticipó y aseguró que “la clase trabajadora del sistema judicial se sumará y acompañará la suspensión de labores, como última medida, porque queremos una reforma integral y de consenso”. Nada sencilla su demanda.

Y la Corte se anota puntos

En medio de la polémica por la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte se anotó puntos a su favor. Ayer los ministros avalaron la reforma que incrementó los días de vacaciones pagadas a los trabajadores. Lo anterior fue en respuesta a que la Segunda Sala de la propia Corte había negado el amparo promovido por la empresa GND Constructora. Resulta que este amparo reclama que esta reforma afecta la generación de empleos, entre otros argumentos expuestos. Sin duda que, en medio de tantas descalificaciones, los ministros ganarán adeptos.

Estalla Ana Gabriela Guevara

Ante la lluvia de críticas, la ex subcampeona olímpica Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Deporte (Conade), estalló, se olvidó de las sutilezas y de los buenos modales como servidora pública. Al momento de tratar de explicar su viaje en primera clase y sus cenas en los lujosos restaurantes de París, recriminó a sus adversarios que “todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida (sic), ni nadie que me exija por qué gasto”. Y pensar que alguna vez, cuando era deportista, era el orgullo nacional.

Busca AMLO romper récords… en la mañanera

El tiempo se le acaba y su gobierno se diluye, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha todo espacio para no dejar de hacer oír su voz y de ver su imagen en medios. Ayer quedó claro que el político de Macuspana, de plano, se resiste a soltar el micrófono, y a 47 días de dejar Palacio Nacional y refugiarse en su hacienda de Palenque, rompió récord en la duración de sus conferencias mañaneras. Inició poco después de las 07:00 de la mañana y terminó después de las 10:30. Una duración casi nunca antes registrada en sus encuentros con periodistas.

Tunden a Luisa Alcalde

Otra vez, a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la tumbaron las críticas en redes sociales. Después de que se encargó de buscar justificar la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados del PT y PVEM en la Cámara de Diputados, ahora se dedicó a difundir la presentación de libro de la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, pero terminó por eliminar la transmisión de su canal oficial de YouTube. Y es que, afirman, la escritora se asumió como no primera dama, por lo que no hay por qué usar recursos públicos en una actividad que se manejó como “privada”, aunque acompañada de los más altos mandos del gabinete de gobierno.

Vázquez Mota, sin curul

Una vez calificada la elección presidencial, que validó la votación de la jornada del 2 de junio, ayer se conocieron algunos otros datos. Resulta que la senadora panista y ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, se quedó sin curul en San Lázaro. Aspiraba a serlo por el Distrito 18 en Huixquilucan, Estado de México. ¿Acaso serán los costos de los pactos de Marko Cortés con Alito Moreno? Y vienen más sorpresas, anticiparon los expertos del Tribunal Electoral.