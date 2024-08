Arrancan movilización nacional

Al dar por hecho que “está allanado el camino” para el aval de la elección presidencial y de que “no se ve que vayan a frenar la sobrerrepresentación” de Morena, diputados de oposición revelaron que “ya se inició la movilización nacional”. Cuentan que Xóchitl Gálvez y Guadalupe Acosta ya tuvieron los primeros encuentros con legisladores de varios estados, para operar lo que se espera sea “una verdadera movilización nacional”. “De hecho la movilización ya arrancó”, afirman, al asegurar que “no queremos que nos pase lo del domingo pasado en el INE con la Marea Rosa” y “ya comenzamos la movilización”. Mariana Gómez del Campo, Martha Romo, Santiago Torreblanca, Paulina Rubio, Héctor Téllez, del PAN; Cynthia López, Marco Mendoza, Eufrosina Cruz, Eduardo Zarzosa, del PRI, y Edna Díaz, Francisco Huacus, Elizabeth Pérez, algunos que operan “la madre de todas las movilizaciones”, según afirman. Veremos.

Fiesta completa para la ‘4T’

Mañana jueves habrá fiesta completa para la ‘4T’. Y es que Claudia Sheinbaum, luego de recibir la constancia de mayoría y validez por parte de los magistrados, en la sede del Tribunal Electoral, que la acredita como presidenta electa de México, encabezará en el Teatro Metropolitan un festejo público al que asistirán, además del gabinete ampliado, diputados y senadores electos. Ahí delineará lo que serán sus primeras acciones de gobierno, que iniciará a partir del 1 de octubre, las cuales seguramente irán en línea con lo planteado por el Presidente: las 18 reformas constitucionales que se prevé sean aprobadas en septiembre, se anticipó.

PRI, ‘chueco o torcido’

Lo admitió ayer el propio Alejandro Moreno. Mientras se burlaba de los spots de MC, en los que los naranjas presumen que ya son tercera fuerza, Alito Moreno reviró que “hay que decirles que hay tres medallas y el cuarto lugar. Entonces, la tercera fuerza política del país, les guste o no les guste, chueco, de lado, derecho, torcido, son los resultados que emitió la gente con su voto. El PRI es la tercera fuerza política del país”. Vaya logro.

‘Arrebata’ Morena en Jalisco

Con todas las resoluciones de los órganos electorales en su contra, Morena perdió la elección en Jalisco, pero insiste en arrebatar el triunfo a MC y va de nuevo en busca de anular los comicios. El partido en el gobierno federal simplemente no aceptó la resolución del Tribunal Electoral del estado, que ratifica el triunfo del candidato naranja, Pablo Lemus. Los magistrados resolvieron que las impugnaciones de Morena, PT y PVEM “técnicamente se clasifican como abstractas, vagas, imprecisas e insuficientes”. Pero los de la ‘4T’ ya anunciaron que se inconformarán y llevarán su impugnación a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Es muy claro, Morena calienta la plaza, pierde y arrebata para generar inestabilidad”, criticó el líder del partido naranja en el Senado, el jalisciense Clemente Castañeda.

Nuevo desacato al Poder Judicial

Se le acaba el tiempo al Senado y de nuevo desacatan el mandato del Poder Judicial. Senadores de Morena y aliados, como de la oposición, de plano ayer no acudieron a la reunión de la Comisión de Gobernación. Ahí debieron aprobar la minuta que expide la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles, la cual otorga facultades al gobierno federal para recabar los datos biométricos de los ciudadanos. No obstante, al no reunirse el quórum, la Cámara alta, de nueva cuenta, evadió cumplir con una orden judicial sobre el juicio de amparo 828/2020, promovido por el titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. El juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, que concedió el amparo, ha solicitado, de manera insistente, que el Senado haga la dictaminación. La consideración es que si estos ministros ya se van, ¿para qué hacerles caso?