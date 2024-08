El dictamen del tribunal

Este lunes, el Tribunal Electoral debatirá el llamado “juicio madre” que solicita la nulidad de la elección presidencial del 2 de junio. Pero la panista hidalguense Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial del frente opositor, ya anticipó su derrota. “¡Yo ya no existo! Para el INE y el Tribunal Electoral ya no existo”, se quejó. Reclamó que “ahora resulta que fue la elección más transparente en la historia, casi casi como en Dinamarca” y que sus impugnaciones no procederán. Criticó que los consejeros y magistrados electorales “son unos sumisos”, no permitirán “ni una mancha al tigre” y la calificación de la elección presidencial se allana en favor de la morenista Claudia Sheinbaum.

‘Dobla’ Morena al bloque opositor

“Inédito”, “10 horas de unanimidad”, “una maratónica sesión sin gritos ni sombrerazos de la oposición”, “increíble”, celebraron diputados federales de Morena y el PT. “Es el fin de la legislatura”, “aprendieron la lección del 2 de junio y se doblaron”, deslizó Gerardo Fernández Noroña, al finalizar la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se aprobaron, por unanimidad, otras cuatro reformas más del plan C de AMLO: el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, atención médica con tratamientos, pensión a las personas con discapacidad y la protección y cuidado de animales silvestres. “Son buenas e importantes reformas, sólo falta que haya presupuesto para que cumplan”, admitió la panista Paulina Rubio.

Débil y dividido, movimiento laboral del PJ

Aunque el movimiento laboral del Poder Judicial amenaza con un paro de labores en contra de la reforma presidencial, lo cierto es que su fuerza se debilita. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la asociación civil que encabeza la jueza Juana Fuentes, advirtió que jueces y magistrados se encuentran preparados para llevar a cabo un paro de labores para reclamar que la reforma de la ‘4T’ respete la división de poderes y la independencia judicial. Pero su postura choca con el sindicato del PJF, que, según han dejado ver los propios integrantes de la judicatura, ha mantenido una actitud “pasiva y tibia”. Parece que la representación laboral se está quedando de lado y sin fuerza.

Doble espaldarazo a Rocha

No sólo recibió el apoyo del Presidente, también fue el de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum. El controvertido gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, implicado por el Mayo Zambada, a través de sus abogados, en presuntos nexos con el narcotráfico, recibió un doble espaldarazo el mismo día y en su propio estado. “Vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, a Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Que quien quiera estigmatizar a este bello estado, se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo”, soltó la exjefa de Gobierno. Vaya.

Jueces ecuatorianos a invitación de la Corte

La aún ministra Norma Piña invitó a dar una conferencia sobre la reforma judicial al presidente de la Corte de Ecuador. Hay de dos: desconoce que México rompió relaciones diplomáticas con aquel país y tiene un litigio internacional contra él o, aún más grave, pretende retar al presidente López Obrador que en el tema de relaciones internacionales es el jefe del Estado y no sólo del Ejecutivo. Grave de cualquier manera. Más aún cuando está organizando un paro nacional del Poder Judicial. Parece que eso de que la ley es la ley no le aplica a la ministra.