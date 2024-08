Madruguete de la ‘4T’ contra órganos autónomos

Aunque la discusión de ese dictamen se programó para su votación el próximo 15 de agosto, morenistas y aliados deslizaron ayer entre los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados un orden del día para la sesión de hoy, en la que enlistaron como primer tema la desaparición de los órganos autónomos Inai, IFT, Cofece, Coneval, CRE, CNH y Mejoredu. Aunque en la comisión se aseguró que “se trata de un error”, panistas y priistas integrantes advirtieron que “tal vez no es un error”, sino “un madruguete de la ‘4T’”, que “ya quiere destruir el país antes del 1 de septiembre”, se quejaron. Según el calendario avalado, hoy deberían votar sólo los dictámenes sobre derechos indígenas, de pensiones Bienestar para adultos mayores y discapacitados, del programa Sembrando Vida, de atención médica universal y el de protección animal.

Destaca Lomelí entre rectores

Un ranking elaborado por la consultora CE Research que mide la calificación y aprobación de los rectores entre las universidades públicas que encabezan, señala que Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, aparece en la primera posición con 61.4% de aprobación. La segunda posición correspondió a Ricardo Villanueva, rector de la UdeG, con 57.8% de aprobación, mientras que el tercer lugar fue para la rectora Lilia Cedillo, de la BUAP, con 56%. Bien por estos comparativos entre universidades públicas a nivel nacional.

Sin ‘mano negra’, reforma al PJ

Al cerrar ayer los trabajos de los nueve foros nacionales para la reforma al Poder Judicial, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo marcó la “línea” del contenido que deberá tener el dictamen. “Uno, el método de elección de los jueces del país. Dos, dejar muy clara la independencia del Poder Judicial y de los otros dos poderes del país. Y tres, un respeto, sin restricciones, a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial en México”. Y como para que no haya dudas ni “mano negra”, como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales garantizó que no hay dictamen de Palacio Nacional, “no, no hay otro documento, más que el que empezaremos a elaborar desde este viernes”. ¿Será?

Calientan ‘el azul’ de Marko Cortés

Con una profusa campaña en redes sociales, consejeros nacionales del PAN comenzaron a elevar la presión y calientan el partido azul de Marko Cortés. “Compañeros panistas, les invito a participar en una manifestación de protesta en contra de la corrupción y la falta de democracia en el PAN, auspiciadas por la camarilla de Marko Cortés, Jorge Romero y otros caciques que han hecho del partido un negocio particular”, se reclama en el texto de la invitación. “¡Marko Cortés, Ricardo Anaya y Jorge Romero, renuncien a su plurinominal! ¡México no merece senadores ni diputados como ustedes!”, se indica en la imagen. Dicen los azules que saben que “todo indica que son enviados de la panista Adriana Dávila, que busca la dirigencia nacional.

“Sin traiciones”, y por escrito

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reveló a reporteros que ha tomado notas en las muchas horas de las giras que ha realizado los fines de semana con el presidente López Obrador, luego de ganar la elección del 2 de junio. Derivado de ello, la morenista adelantó que tomó la decisión de escribir un libro, sobre lo que ella califica no sólo como una transición “histórica”, sino, sobre todo, “tersa”, dijo. Aprovechó y reiteró que “no va a haber rompimiento” con el todavía inquilino de Palacio Nacional.

Otro desfiguro en la diplomacia

Vaya revuelo que causó Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito de México en Shanghái, después de que el portal La Silla Rota circuló un video en el que se le escucha decir una seria cantidad de improperios y hasta amenazas en contra de uno de los empleados del consulado general. Rápido reaccionó la Cancillería y anunció que “se han tomado medidas de protección y se han iniciado los procesos disciplinarios correspondientes” contra el cónsul. Vaya desfiguro internacional que provocó el funcionario.