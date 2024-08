Más adeudos con proveedores en salud

Pues, a pesar de que prevalece la promesa gubernamental de llegar a un nivel de servicios de salud como en Dinamarca, habría que empezar por pagar a tiempo a proveedores de hospitales, donde hay casos de demoras en pagos por servicios devengados hasta por lo que va del año. El titular de Recursos Materiales del IMSS-Bienestar, José Antonio Briseño Espinoza, parece no estar enterado de que no se ha cumplido con el contrato IB/037/2024 firmado con la empresa Semalyn, SA, a la que no le han pagado seis meses por la limpieza del Hospital de Contadero, en Cuajimalpa. Y no es el único caso, nos dicen.

Lorenzo, el maestro de Luisa María

Lorenzo Córdova reveló ayer que fue el maestro de derecho constitucional de la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Tristemente, lamentó que la hoy funcionaria federal no aprendió mucho. Y es que, en un foro público, el expresidente del INE consideró que la interpretación que Alcalde Luján hace respecto a la asignación de diputados federales para la próxima legislatura, “además de indebida, es incorrecta”, ya que busca, dijo, darle una clara mayoría ilegal a Morena y sus aliados. “No sé si aprendió gran cosa”, bromeó Córdova Vianello ante el público invitado.

‘Se enreda’ proceso interno en Morena

Los “marcelistas”, seguidores del excanciller Marcelo Ebrard, todavía en la actual dirigencia nacional de Morena, nos alertaron que el proceso interno del partido para el relevo de Mario Delgado “no está siendo tan sencillo”. Según nos dicen, “cada día que pasa se enreda más”, hay un gran número de congresistas nacionales que quieren encuesta, y otros que sea por congreso nacional. Al parecer, no es tan real lo que dijo ayer Delgado Carrillo de que “los congresistas nacionales, que fueron electos de manera democrática en julio de 2022, tienen toda la legitimidad y la representatividad de la militancia para elegir a la nueva dirigencia”. Sea como sea, ya les dijo que la primera semana de septiembre se abrirá la convocatoria al congreso y a finales de ese mes se elige la nueva dirigencia.

PAN, ¿abierto a la sociedad?

Y hablando de procesos internos partidistas complicados, en el PAN las cosas tampoco andan muy bien. El coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Jorge Romero, aspirante a dirigir al azul, se lanzó ayer contra el consejo nacional de su partido y le demandó que no se convierta en el gran elector de quien será el nuevo dirigente nacional. Resulta que, de acuerdo con el legislador, que busca relevar a Marko Cortés, el partido fundado por Manuel Gómez Morín debe abrirse a la gente, a la sociedad. “Con todo mi respeto para el consejo nacional, pero es imposible que ahorita la sociedad nos esté pidiendo abrirnos y nos cerremos todavía más”, soltó.

¿Las autoridades electorales no se tocan?

A muchos extrañó ayer en el Congreso de la Unión el discurso y la exigencia de la oposición de que se destituya y se sancione –hasta con posible cárcel– a los consejeros electorales de Puebla. Apoyados por diputados y senadores del PAN, los excandidatos a las presidencias municipales de Puebla capital, Mario Riestra, y de Venustiano Carranza, en el mismo estado, Marco Valencia, exigieron la nulidad del proceso electoral y solicitaron al INE castigar a los consejeros locales, contra quienes ya pusieron una denuncia penal por “fraude electoral”. ¿Acaso no es la oposición la que ha dicho, una y otra vez, que las autoridades electorales no se tocan? Es pregunta.