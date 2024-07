Sobrerrepresentación, ‘herencia del PRI y el PAN’

Morena se deslindó ayer de toda “responsabilidad” en caso de ser “herederos” de una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. El aún jefe de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, sostuvo que “no habrá una sobrerrepresentación, lo que sí hay es una omisión legislativa por parte de la coalición que integraron PRD, PRI y PAN, que cuando teníamos el dictamen, votado por unanimidad, que consideraba reformar la ley y la Constitución para la distribución de curules, los que se echaron para atrás fueron ellos”. “Es su herencia”, deslizó. Y anticipó que “en lo que se están apoyando el INE y el Tribunal Electoral es en la ley que aprobaron el PRI, PAN y PRD hace más de 10 años”.

La eliminación de autónomos… ¿o el cristal con que se mire?

Curioso razonamiento el de la ‘4T’ para justificar la iniciativa de reforma para eliminar a los órganos autónomos, como Inai, Cofece, CRE, CNH, Coneval… “No, la idea de la reforma es que no desaparece su función, sino que se incluyen dentro de las secretarías”, adujo ayer Claudia Sheinbaum. La virtual presidenta electa puso como ejemplo la preocupación –que al menos reconoció existe– en los investigadores de biodiversidad por la aniquilación de la Conabio. “No se trata de desaparecer la investigación y a los investigadores de la Conabio, sino que se integren de una manera distinta a la Semarnat”… Ok, mientras no aleguen que no se trata de desaparecer al INE sino que se integre a la Secretaría de Gobernación…

Ya no más el líder de AL

México sigue perdiendo terreno a nivel internacional, y ese vacío lo llena Brasil. Ahora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, buscó al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para discutir la crisis poselectoral en Venezuela. Al respecto, la Casa Blanca informó que ambos líderes estuvieron de acuerdo en que se debe publicar “de inmediato” la información sobre el proceso electoral en Venezuela. Atrás quedaron los días en los que México mediaba en los conflictos en América Latina.

‘Amor con amor se paga’

La autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, celebró el espaldarazo que le dio el Presidente durante la mañanera de este martes. “Agradezco al presidente López Obrador sus palabras en la conferencia matutina, en estos momentos en que es indispensable seguir promoviendo el debate público sobre la democratización del Poder Judicial”. Sin duda, la ministra más apegada a las líneas presidenciales.

¿Justicia pronta y expedita a nivel internacional?

La Corte Internacional de Justicia fijó la fecha para analizar el reclamo que presentó Ecuador en contra del presunto abuso del derecho de asilo en el que incurrió México al darle asilo al ex vicepresidente Jorge Glas, y por el que se desató el conflicto entre ambos países que terminó en la irrupción por parte de las autoridades ecuatorianas en la embajada mexicana. La cosa es que no se le ve fin a este asunto, ya que primero Ecuador tiene que presentar su versión hasta el 22 de abril de 2025, y será hasta el 22 de enero de 2026 que México otorgue su respuesta. Parece que este conflicto va para largo.

Los responsables de los medios en la ‘4T’, con Sheinbaum

Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente López Obrador, y Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión, se reunieron ayer, durante casi dos horas, con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. ¿Será que se pueden sumar a la lista de funcionarios que repetirían en el gabinete del segundo piso de la transformación.? ¿O quizá sólo están detallando la transición?