Transición anticipada, ‘no formal’

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, prácticamente dio a entender que la transición que ya arrancaron es no formal, como la llamó. Y es que ésta no se ampliará mientras no cuente con la constancia correspondiente por parte del Tribunal Electoral. Y dado que aún no cuenta con fecha para que se la den –el límite legal es 6 de septiembre– indicó que el presidente López Obrador sugirió adelantarla para no perder dos meses.

El enojo de Viggiano

Molesta –nos dicen en el partido tricolor–, pero muy callada, ha permanecido la legisladora Carolina Viggiano, secretaria general del PRI. Después del berrinche que hizo el lunes 8 de julio, cuando fue desplazada del presídium por el senador Manuel Añorve, durante la conferencia en la que Alejandro Moreno informó de los acuerdos de aquella polémica asamblea, sólo ha mostrado “silencio y bajo perfil”. Después de que, entre empujones y manotazos, se retiró de la conferencia, publicó en sus redes sociales que “llega un momento en el que uno dice, ‘ya basta’. La violencia genera violencia. Es inaceptable. Sin importar de quién se trate ni dónde sea”. ¿A qué se habrá referido la hidalguense?

Xóchitl refuta a AMLO por sobrerrepresentación

Ayer López Obrador dijo que la Constitución es clara al señalar que la asignación de legisladores plurinominales es por partido, no por coalición, como el grupo conservador ahora pretende que se aplique. Pero no tardó mucho en salir Xóchitl Gálvez a pedirle que “deje de pretender utilizar la ley a su conveniencia”. La excandidata presidencial opositora sostuvo que hace unos años, la Corte estableció “que los límites de la sobrerrepresentación no debían limitarse al texto literal sino al valor del pluralismo político que tutela. Si su coalición sacó 54% de los votos, no deben tener 75% de las curules”. Y la hidalguense remató su post con un “basta de hipocresía”.

El CCE, presto para hacer mancuerna con Altagracia

Al parecer el nombramiento de Altagracia Gómez como coordinadora del Consejo Asesor empresarial mandó señales positivas al gremio que encabeza Francisco Cervantes Díaz. Y es que en el Consejo Coordinador Empresarial prevén que la comunicación entre gobierno e iniciativa privada será fluida, permanente y cordial. La principal misión de Altagracia será la relocalización de inversiones a partir del 1 de octubre, y en ese objetivo el CCE de Cervantes podría jugar un papel clave, dada la buena relación que ha tenido con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien ya dejó en claro que un consejo no sustituye al otro.

Recomponer relación con el clero

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera, anduvo de visita en Palacio Nacional para dejar un “saludo amigable” al presidente López Obrador una vez que concluyó la elección. Recordemos que durante la campaña, el Ejecutivo criticó a quienes firmaron el compromiso por la paz convocado por los obispos, pues firmaban “puros hipócritas”. Además de que lanzó la acusación de que la Iglesia se había metido en el proceso electoral, luego de que un sacerdote llamó a votar por Xóchitl Gálvez. ¿Habrán limado asperezas?

Bárcena, con agenda llena

La canciller Alicia Bárcena alista un nuevo viaje a Estados Unidos. Primero para participar en la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas este miércoles, donde hablará con los países de la región sobre energías renovables, alimentación y sectores productivos. Después, el jueves, para ir al Consejo Económico y Social de la ONU y debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y revisar dónde estamos y hacia dónde vamos. Agenda apretada para la diplomática antes de pasar a ocuparse del medio ambiente.