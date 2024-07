Dan batalla interna contra Alito

Y ayer, mientras ex presidentes nacionales del PRI impugnaban ante el TEPJF la convocatoria para la elección de una nueva dirigencia –emitida el viernes–, el cuestionado líder campechano posteó un video desde la sede nacional del tricolor, donde presume que está “trabajando por el partido”. Asegura que “a nosotros las calumnias y mentiras no nos preocupan ni nos afectan. Sabemos que provienen de personajes que no mueven un dedo por el priismo y que solos se exhiben como empleados del poder”. Muy confiado y ‘engallado’, Alejandro Moreno, pero lo cierto es que, como dice Pedro Joaquín Coldwell, nada está dicho en cuanto a su reelección, y la batalla jurídica apenas comienza. Además, el INE aún no valida la reforma estatutaria. Al tiempo.

Impasse en foros de la reforma judicial

A pesar de los tiempos cortos entre los diputados para tener, en tiempo y forma, todo listo para dictaminar, discutir y aprobar la reforma presidencial al Poder Judicial, los trabajos de los foros para el diálogo nacional se darán una pausa y entrarán en un impasse por 12 días. Después de los cinco efectuados ya en Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Chiapas y Veracruz, el siguiente será hasta el 23 de julio, en Puebla, con el título, Tribunal de Justicia Social. Al parecer, y debido a que se dialoga sobre una decisión tomada y de la que no hay marchas atrás, el interés de participar ha disminuido. Y es que el viernes no acudió un solo ministro a presentar su posición. ¿Como para qué…?

El gesto de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum tuvo un gesto con Mario Delgado, aún líder nacional de Morena, al ser el primero de su equipo en acudir a un evento público con el presidente López Obrador. Durante la semana, la morenista destacó que con Mario a la cabeza del partido se logró tener la gubernatura en 24 estados. Aunque es más que claro que la hazaña no es del dirigente sino el efecto del obradorismo, no le cae nada mal al futuro titular de la SEP la deferencia.

Ernestina y la disciplina ‘militar’ a los jueces

‘Traición de conciencia militarizada’. Así podría llamarse lo que le ocurrió el fin de semana a Ernestina Godoy. Resulta que al hablar de las supuestas bondades de la reforma que pretenden aprobar Morena y aliados, en un evento de mujeres morenistas organizado en Los Pinos, la exfiscal capitalina refirió que se busca celeridad en la impartición de justicia. “Si es materia penal, la sentencia no puede tardar en dictarse más de un año, y si se tarda, que le caiga (al juez) el tribunal de disciplina milit… de disciplina judicial”... ¿Será que por tanta presencia en la vida pública del país, los militares están ya inmersos en el inconsciente de los funcionarios?

Y en Morena, ¿#EsAlcalde?

Luego de que la actual secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, declinara en sus aspiraciones por presidir el partido guinda, si a alguien aún le quedaba duda de que es Luisa Alcalde la favorita para relevar a Mario Delgado, ayer el aún dirigente pareció dejarlo claro. No lo dijo así, pero confirmó que la secretaria de Gobernación es, hasta ahora, la única candidata en la interna. Eso sí, muy institucional aseguró que “vamos a ver, hay que emitir convocatoria y hay que ver a quién más le interesa”.

Batres, de nuevo a la carga

La ministra Lenia Batres insiste en ir a contracorriente de la mayoría de sus pares en la SCJN. Ahora en el foro Diálogos para la Reforma al Poder Judicial, organizado por Morena en el Teatro de la República en Querétaro, sostuvo que es necesario que ese poder sea sometido a controles democráticos, administrativos, jurisdiccionales y financieros. Además, fue un paso más allá, al acusar que los juzgadores ganan demasiado. Mientras tanto, en redes circularon videos de gente que protestaba afuera del teatro contra estos cambios a la ley.