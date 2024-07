PAN, de lejitos con Alito

Los efectos de la crisis en el PRI por los intentos reeleccionistas de Alejandro Moreno ya tocaron al PAN y, por el momento, los azules quieren ver sólo de lejitos al campechano. El desprestigiado líder priista propone “mantener y replantear la coalición” con el panismo, para “construir un gran bloque opositor y ofrecer una opción política a los ciudadanos” para 2027 y 2030. Pero ayer, el líder panista en la Cámara de Diputados y aspirante a dirigir al partido, Jorge Romero, pintó su raya y consideró que “debe haber una pausa” en la alianza con el tricolor, incluso en el Legislativo. “Ahora vamos a entrar en una etapa en el PAN defendiendo la Constitución, pero entendiendo nuestra propia ruta, nuestro propio camino”.

Las alusiones al ingeniero

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, destacó que Lázaro Cárdenas Batel y ella misma “ya somos adultos” y “no tenemos que consultar con nuestras mamás y papás”. Ello, en respuesta a si el nombramiento del michoacano “tuvo la oportunidad de comunicarlo al ingeniero”. Recordemos que Cuauhtémoc Cárdenas fue duro con el obradorismo, pues consideró que podría ser un “sexenio perdido”. Y además fue fuego cruzado, pues desde la tribuna de Palacio, López Obrador afirmó que Cárdenas Solórzano ya se había pasado al bando adversario. Sheinbaum dejó en claro que el llamado líder moral de la izquierda tiene todo el derecho a criticar y que ella tiene una buena relación con él.

La impertinencia de Taibo

Paco Ignacio Taibo II tuvo a bien madrugar a la virtual presidenta. Aunque Claudia Sheinbaum ha sido muy reservada en cuanto a los nombramientos de su gabinete, el controvertido escritor se le adelantó a la futura mandataria y, durante una conversación con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, adelantó: “Para aquellos que no lo sepan, voy a continuar en el Fondo (de Cultura Económica) otros seis años… si duro tanto, que no hay garantías”. En una de esas no es la edad, sino su impertinencia lo que lo deja fuera del cargo.

INE alista el garrote fiscalizador

La Comisión de Fiscalización del INE, que preside el consejero Jorge Montaño, aprobará hoy el proyecto de acuerdo en materia de fiscalización de las campañas de la elección 2024. Aunque los anteproyectos se les circularon desde hace una semana, hasta la tarde de ayer los integrantes de ésta no habían logrado un consenso, por lo que, sin duda, se prevé una discusión larga durante esta noche. Nos adelantan que las sanciones vienen duras, pero justas.

Buscan evitar incomodidad con discursos de jueces

Al parecer, legisladores de Morena todavía no acaban de asimilar la balconeada que les puso el juez Mario Felipe Mata Ríos, en Chiapas. Aquel que en el foro del martes pasado les reprochó que “el que no seamos populares como ustedes no significa que seamos corruptos” y que “¿ustedes cómo son elegidos?, ¿quién los designa?”. Tal vez por eso ayer el vicecoordinador morenista en San Lázaro, Hamlet García, pidió a los participantes que acudirán al foro de este viernes en Jalapa que “se centren en el tema, que no se desvíen, que cumplan con las reglas y tiempos establecidos para el debate, ‘por respeto para los demás’….”.

Varela, desorientado

Alguien debería de mostrarle el camino jurídico a Miguel Ángel Varela, el panista al que el Tribunal de Justicia Electoral zacatecano dejó sólo con las ganas de gobernar el municipio que lleva el mismo nombre del estado, pues anuló las elecciones del 2 de junio tras impugnaciones presentadas por otro exaspirante, y es que el joven político parece no tener claro por dónde encauzar sus inconformidades, pues lo mismo arremete contra líderes políticos que contra los propios hombres y mujeres de la ley, por lo que habría que preguntarse qué espera al final si termina peleándose con todos. Como van las cosas, no parece estar interesado en llegar a un buen puerto con sus quejas… o será que no le asiste la razón.