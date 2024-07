‘Patear’ la reforma de la jornada laboral

Al igual que López Obrador, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, al parecer no quiso crear un nuevo descontento con el sector empresarial, pues ayer dejó claro que la reforma para bajar la jornada laboral a 40 horas semanales no es su prioridad, al menos por el momento. Y es que –acotó–primero se deben sacar las 20 reformas que instruyó el obradorismo, y luego su prioridad será una ley nacional del agua. Así, dejó el tema en un “vamos a ir avanzando, trabajando en generar consensos…”.

El ‘resbalón’ de Mario

Claudia Sheinbaum afirmó que será hasta que tome el cargo en el Ejecutivo cuando formalice su licencia como consejera nacional de Morena, así que por ahora, si es invitada, podrá estar en el proceso de renovación de la dirigencia, aunque aclaró que no emitirá opinión ni voto. ¿Qué habrá pensando Mario Delgado, aún líder del partido, quien horas antes dijo que el método y fecha de elección sería tema “a consultar” con la presidenta electa? De plano se salió del libreto.

INAH ‘echa la bolita’ a Hacienda

Pues resulta que los adeudos del INAH con proveedores no se deben –aseguran– a irregularidades administrativas del titular del instituto. Si bien reconocen tener pasivos correspondientes al ejercicio 2023, alegan que se derivan de recortes y una reducción a su presupuesto por un monto de más de 293 millones de pesos. El tijeretazo “no nos permitió cubrir con oportunidad” los compromisos. Sostienen que el INAH ha comenzado a pagar gradualmente los adeudos y que “estamos conciliando cifras” con las empresas afectadas. Veremos si es cierto.

El reto de Delgado en la SEP

Como lo dijo en su presentación, nos confirman que la prioridad número uno de Mario Delgado como secretario de Educación será poner en marcha el programa –prometido en campaña por Sheinbaum– de becas para estudiantes desde preescolar hasta secundaria. Menos mal que el aún líder de Morena tiene algo de experiencia en el tema, pues aplicó un programa similar cuando fue secretario de Educación capitalino, en el gobierno de Ebrard. Y ya con un pie en el edificio histórico de Brasil 31, Delgado dice que habrá una transición ordenada y coordinación con la actual titular de la SEP. Por cierto, ¿quién es?

Una mañanera tanatológica

Aunque una y otra vez asegura que se encuentra “al cien” y “macaneando arriba de 300″, el presidente López Obrador ya decidió su epitafio, y será doble, uno público y otro privado. Ayer reveló que el público será un juramento yaqui: “Para ti no habrá ya sol, para ti no habrá ya muerte, para ti no habrá ya dolor, para ti no habrá ya calor, ni sed, ni hambre (…). Todo ha concluido para ti, excepto una cosa: el cumplimiento del deber”. A juicio del mandatario, sí cumplió, o estuvo cerca de hacerlo. Y en cuanto al privado, será un texto de Amado Nervo...

Ahora Inai presiona al PJF

El Inai, que preside el comisionado Adrián Alcalá, se sumó a la presión al Poder Judicial, pues le ordenó al Consejo de la Judicatura que entregue el listado detallado de las personas juezas y magistradas sancionadas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. Ahora, la judicatura tendrá que demostrar que, en efecto, investiga y castiga a sus integrantes, aun cuando sea por cosas menores.

Yunes Márquez ¿en EU?

Luego del proceso judicial que la fiscalía de Veracruz sigue en su contra –por uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal–, y tras faltar en tres ocasiones a audiencias ante un juez, Miguel Ángel Yunes Márquez se fue a Estados Unidos. El senador electo se habría ido a Florida, supuestamente para ser atendido por un problema médico. Ante ello, el Poder Judicial pidió la cooperación de las autoridades de aquel país para que sea localizado y se presente a la audiencia virtual programada para hoy. El panista aseguró que nunca se ha negado a acatar el llamado del juez, “aun cuando sabe que es una clara persecución política”. Un capítulo más en la novela contra los Yunes.