Juez arremete contra legisladores

Inconforme con la reforma al Poder Judicial, Mario Felipe Mata Ríos, juez de distrito, se fue con todo contra los diputados y senadores de Morena. “El que no seamos populares como ustedes no significa que seamos corruptos. ¿Ustedes cómo son elegidos?, ¿quién los designa? A nosotros nadie nos ha propuesto, llegamos a ser jueces por nuestros méritos, no le tenemos que pagar algún favor al Presidente”, reclamó en el foro en Chiapas. Y fue más allá: “Si de acuerdo con el INEGI los jueces sólo contamos con 40% de confianza de la gente, este porcentaje es superior en el caso de los diputados, senadores y los partidos, que están en el último lugar …”. Causó tanta incomodidad el invitado que le retiraron el audio de su micrófono, aunque justifican que fue porque se pasó de su tiempo…

La UIF hizo su trabajo con Pochteca

Contrario a lo que podría pensarse por lo que se ve y se lee en estos días, la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Pablo Gómez, cumplió de inmediato una ejecutoria de amparo que le ordenaba eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a Pochteca Materias Primas. Ojalá este tipo de respeto a las leyes y a los jueces se viera todos los días y se mantenga con lo que se vislumbra como un nuevo Poder Judicial.

Ahora la mira puesta en los requisitos para ser juzgador

El presidente López Obrador parece estar enredado con su propia reforma al Poder Judicial. Ahora da a conocer que él prefiere a juzgadores recién egresados de la carrera de derecho porque “no están maleados”. Sin embargo, parece que se le olvida que, por ley, la edad mínima para ser juez es 30 años, y magistrados 35, mientras que la mayoría de los alumnos terminarán la carrera, a lo mucho, a los 24 años. Una de dos, o no le salen las cuentas al Presidente o nos está anunciando que ese requisito también se va a eliminar.

Elogios que huelen a apoyo para la titular de Segob

Dice que no se va a meter en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, que hay que separar gobierno de partido, peeero… la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, no escatimó en elogios para Luisa María Alcalde, quien suena fuerte para suceder a Mario Delgado. “Es una joven brillante que ha sido secretaria de Estado de dos secretarías importantísimas de gobierno, pero, al mismo tiempo, trabajó tocando casa por casa, estuvo encargada de Jóvenes Morena, viene de Morena. Entonces tengo la mejor de las opiniones”, dijo acerca de la actual titular de Segob. Lo bueno es que no quería inclinar la balanza…

Llamarle al pan pan…

La embajada de Estados Unidos en México, encabezada por mister Ken Salazar, enderezó el mensaje de la SRE con el que condenó el ataque a un hospital infantil en Ucrania. Después de que la Cancillería se negara a mencionar a Rusia en el mensaje en el que lamentó los hechos, la sede diplomática retomó la publicación, y agregó: “Los ataques con misiles rusos de ayer que causaron daños y víctimas en el mayor hospital infantil de Kiev son un horrible recordatorio de la brutalidad de Rusia”. Las cosas claras.

Samuel, visitante frecuente

Muy contentos se veían el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, visitando a la próxima presidenta. Según Claudia Sheinbaum, la reunión fue para platicar sobre proyectos de infraestructura. Lo cierto es que, la semana pasada, el emecista fue a ver a López Obrador a Palacio Nacional, y ayer a la virtual mandataria a su casa de transición. Ya ni los góbers morenistas tienen tanta cercanía con el poder.