Alito, ¿cerca del desafuero?

Priistas inconformes con la reelección de Alejandro Moreno nos anticiparon ayer que el desafuero del líder nacional del PRI “no está muy lejano”. Explican que, con la arrasante mayoría de Morena en la próxima legislatura, la Sección Instructora –encargada de los dictámenes para estos casos– estará integrada sólo por diputados de Morena y sus aliados. Podrán desaforar a quien quieran, advierten. Por eso, le recomendaron al líder tricolor seguir el consejo de Dulce María Sauri: “Tener listo su altar y pedirle protección a San Judas Tadeo”. ¿Será por eso que ayer Moreno Cárdenas invitó a Sheinbaum al diálogo, a la reconciliación y a los acuerdos políticos?

Recuperará Sheinbaum jefatura de Presidencia

Claudia Sheinbaum anunció que retomará la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, un puesto que López Obrador eliminó una vez que el empresario Alfonso Romo, quien tenía ese cargo, salió del gobierno. El nombramiento se prevé lo haga este jueves. Por cierto, a ver si en el nuevo sexenio sí es público quiénes serán los asesores de la titular del Ejecutivo, pues durante éste se supo que Lázaro Cárdenas Batel coordinaba un grupo de asesores, los cuales siempre fueron una incógnita.

Reforma al Poder Judicial, ‘por buen camino’…

Diputados de Morena celebraron ayer que la reforma al Poder Judicial “va por buen camino”… Y es que el foro de hoy en Chiapas se realizará nada menos que en la sede del Tribunal Superior de Justicia del estado. Además, celebró el vicecoordinador morenista, Hamlet García, asistirán hasta allá el ministro Javier Laynez Potisek; Andrés García Repper, exintegrante del Comité Técnico que preseleccionó a los consejeros del INE; Arturo Espinoza, colaborador de Atypical –”de derecha”, aclaró–; Jaime Cárdenas, jurista de la UNAM y ex diputado federal de izquierda; Eduardo Andrade, exabogado de la Máxima Casa de Estudios, exdiputado priista y un constitucionalista reconocido –dijo–, entre otros.

Vuelve Morena con el alegato del mandato popular

Por si quedaba duda que Morena va a aplicar la aplanadora legislativa con la reforma al Poder Judicial, el diputado (y próximo senador) Óscar Cantón despejó cualquier incógnita. Durante la clausura del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el legislador morenista sostuvo que esa fue la decisión del pueblo en las pasadas elecciones. A pesar de que se llevó algunos reclamos y leves abucheos, Cantón Zetina insistió en que todos pueden dar su opinión, aunque “a todos se les escucha, pero la mayoría manda”.

Xóchitl no quita el dedo del renglón

Xóchitl Gálvez sigue haciendo su lucha, aunque sólo sea para que el TEPJF reconozca la intervención del presidente López Obrador en la elección. Después de una reunión con la magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, la excandidata opositora sostuvo que presentará una queja formal por la falta de claridad para evaluar la elección presidencial. No parece darse por vencida.

Acapulco arde y autoridades se echan la bolita

“Me rebasa en facultades”, dijo la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, al ser cuestionada sobre la violencia que se vive en el puerto guerrerense. Al asegurar que cada quien tiene que asumir sus competencias, la morenista atajó: “Perdónenme, la fiscalía es la de la investigación, los municipios no tenemos el nivel de investigación, porque entonces que me permitan ser fiscal… digo, para que yo investigue”. Ah, pero eso sí, de la falta de un secretario de Seguridad Pública en el municipio –porque lleva 536 días sin designarlo– no dijo nada. Y eso sí es facultad de la alcaldesa.